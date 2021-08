Comment profiter de la baisse des stocks

Bonjour à tous, merci d’être revenu sur mon blog. J’espère que vous avez trouvé mon dernier blog intéressant et utile, où j’ai couvert “La stratégie à 2 listes utilisée pour hiérarchiser et se concentrer par Warren Buffett”.

Dans ce blog, je vais expliquer comment vous pouvez profiter de la baisse des actions, oui, vous avez bien lu, vous pouvez profiter de la baisse des actions !

La plupart des investisseurs achètent une action en s’attendant à ce que son prix augmente. Si tout se passe comme prévu, l’investisseur finira par vendre les actions et réaliser un profit. Mais avez-vous déjà été certain que le prix d’une action baisserait ? Et s’il y avait un moyen de profiter de cette situation ? Il y a! Il s’appelle vente flash .

La vente à découvert est assez simple, mais de nombreux investisseurs ont du mal à comprendre les mécanismes du processus. Cette technique comporte également quelques risques différents à prendre en compte.

En termes simples, la vente à découvert est la vente d’une action qui appartient à quelqu’un d’autre. Même si quelqu’un d’autre le possède, il s’est engagé à le tenir. Lorsque vous vendez une action à découvert, le courtier vous la prête.

Les actions sont vendues et l’argent est crédité sur votre compte. Ensuite, il finalise la transaction en achetant le même nombre d’actions pour remplacer celles que le courtier lui a « données ».

Si le prix a baissé, vous pouvez racheter l’action à un prix inférieur au prix d’origine et gagner de l’argent. Cependant, si le stock monte, vous perdrez de l’argent.

Les étapes suivantes montrent les mécanismes d’une vente à découvert :

1. Créez un compte sur marge avec votre courtier : tout courtier offrira des comptes sur marge. Ce type de compte permet d’emprunter de l’argent auprès de la société de courtage. Vos investissements sont utilisés comme garantie.

2. Passer votre commande: Complétez la vente en ligne (il y aura une boîte sur le site Web marquée « Vente à découvert »).

3. Le courtier empruntera les actions : Les actions peuvent appartenir à la maison de courtage, à une autre société de bourse ou à un autre investisseur.

Quatre. Ensuite, le courtier vend ces actions et met les bénéfices dans son compte sur marge : Si le prix baisse, vous pouvez racheter les actions que vous avez vendues à un prix inférieur et conserver la différence. Si le prix augmente, vous serez obligé de couvrir la différence.

La vente à découvert est risquée car les actions ont tendance à avoir une tendance généralement plus élevée au fil du temps. Regardez la valeur du marché boursier maintenant par rapport à il y a 50 ans.

L’inconvénient est plus grand que le positif. N’oubliez pas que plus le prix baisse, plus vous gagnerez d’argent et que le prix ne peut pas descendre en dessous de zéro. Mais, en théorie, il n’y a pas de limite à la hauteur du prix.

Vous empruntez également de l’argent, donc si le cours de l’action monte trop, vous devrez investir plus d’argent. Si vous ne pouvez pas payer plus, votre maison de courtage se fera un plaisir de vendre certains de vos autres investissements pour vous couvrir.

Vous êtes peut-être totalement sur la bonne voie, mais vous passez un mauvais moment. Les actions peuvent être surévaluées, mais le cours de l’action peut prendre un certain temps à s’ajuster. Pendant cette période d’attente, vous êtes potentiellement bloqué sur les intérêts et les appels de marge.