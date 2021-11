Comment profiter des meilleures offres du Black Friday ?

16/11/2021 à 13:07 CET

Redaction

Avec le début de décembre déjà à l’horizon, les villes espagnoles ont déjà préparé l’éclairage typique de ces dates pour recevoir avec le meilleur esprit le Noël. À ce stade, de nombreuses personnes commencent déjà à se serrer la tête pour préparer le menu de Noël plus savoureux et surprenez votre famille et vos amis avec les meilleurs cadeaux.

Et est-ce que, ces dernières années, de nombreux citoyens ont fait preuve de clairvoyance et ont profité de la saison de remise pour économiser de l’argent. Le Black Friday, qui est célébré le vendredi 26 novembre prochain, est présenté comme une excellente occasion d’acquérir ces objets qui finissent par faire sourire nos proches. D’autres profitent également de cet événement où les magasins baissent leurs prix pour se chouchouter ou faire une escapade spéciale.

Le Black Friday ou « Black Friday » est déjà un classique en Espagne, au-delà du fait qu’il est originaire des États-Unis et qu’il est lié à Thanksgiving. Compagnies aériennes, hôtels ou agences de voyages Ils rejoignent les boutiques et profitent de ces dates pour lancer des promotions spéciales, des offres irrésistibles et ainsi réaliser une augmentation de leurs revenus, qui ont été fortement diminués ces derniers mois par la pandémie.

Cette année, les prévisions indiquent que les réservations vont monter en flèche par rapport à l’année précédente où les voyageurs étaient plus prudents en raison du risque de contagion. L’objectif est de dépasser les 160 euros en moyenne de loisirs et de tourisme qui sont habituellement dépensés ce jour-là.

Achats intelligents

Compte tenu de tout cela, il existe un certain nombre de recommandations essentielles dont nous devons tenir compte si nous ne voulons pas gaspiller et nous cherchons à tirer le meilleur parti de ces offres. Il est donc nécessaire d’effectuer une achats intelligents et éviter l’impulsivité qui peut nous conduire à acquérir des objets dont nous n’avons pas besoin et que, peu de temps après, nous n’utiliserons pas. Nous devons garder à l’esprit qu’en 2021, de nombreuses marques et magasins ont agrandi ce « Black Friday » même des semaines avant ou des semaines plus tard, rejoignant pratiquement Noël.

Si nous faisons partie de ceux qui choisissent de se faire plaisir et de faire une petite escapade, il convient tout d’abord de faire un liste des destinations qui nous intéressent et réfléchissez bien au montant que nous sommes prêts à dépenser pour chacun d’eux.

Évitez les achats impulsifs

En revanche, si l’on veut profiter de cette saison discount, il faut éviter les achats impulsifs et, même s’il y aura des offres irrésistibles, tous les experts disent que ce n’est pas une bonne idée de faire des achats inutiles. Il est courant que les clients qui ne savent pas exactement ce qu’ils veulent ou doivent acheter mordent plus facilement à l’hameçon des commerçants et finissent par acheter des articles qui ne seront pas utilisés. Par conséquent, il est conseillé d’être conscients de ce que nous voulons acheter avant d’entrer dans l’établissement.Budget clôturé

De la même manière, il est essentiel d’établir un budget fermé. Nous pouvons laisser une certaine marge, par exemple 10 %, mais il est important d’être conscient à tout moment de ce que nous dépensons. Aussi, aujourd’hui, beaucoup de gens faire ses achats en payant par carte, il est donc plus difficile d’être conscient de ce que nous avons dépensé. Par conséquent, les experts recommandent d’allouer un montant spécifique et d’ajuster autant que possible cette limite.

Comparer les prix

L’idéal sera comparer les prix et les produits. Un grand avantage d’acheter sur le Web est que, en quelques « clics », vous pouvez comparer la qualité de divers produits, ainsi que leurs prix dans différentes entreprises afin de choisir la meilleure option pour le voyageur.

Procédé de paiement

Parmi les recommandations figure également le choix d’un mode de paiement adapté à nos possibilités, en choisissant entre espèces ou crédit, en tenant compte de la capacité de payer. Bien que le crédit soit pratique, il peut aussi être un risque. Il faut que bien vérifier la capacité de paiement pour savoir combien vous pouvez payer à la fois en temps et en forme.

Agilité

Et bien sûr soyez attentif à 00h00 le 26 novembre, date à laquelle les offres commencent. Si nous attendons jusqu’à vendredi après-midi, la plupart des offres auront probablement déjà « volé ». Bien que 72 heures plus tard, nous profiterons d’un nouvelle opportunité dans le Cyber ​​lundi.