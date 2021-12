Comment profiter d’une détox numérique à Noël

Pendant la pandémie, nos téléphones n’ont jamais été loin de nos côtés (Photo: .)

Il n’est pas surprenant que beaucoup d’entre nous aient souffert d’une surcharge numérique pendant la pandémie, et prendre soin de notre « bien-être numérique » est devenu un thème commun.

Les médias sociaux, les achats en ligne, les réservations et même les tâches nécessaires comme le paiement des factures ont fait que la technologie a envahi tous les aspects de notre vie.

Que ce soit pour l’enseignement à domicile ou le travail à domicile, nos téléphones portables n’ont jamais été loin de notre côté. Nous avons même adopté la technologie de communication vidéo pour rester en contact avec vos amis et vos proches, qu’ils vivent dans la région ou à des milliers de kilomètres.

Pour être franc, il peut être très difficile d’imaginer comment nous pouvons simplement décider de le couper. Et la pression constante pour être toujours disponible – et répondre immédiatement – peut être écrasante.

Mais à l’approche de Noël, vous envisagez peut-être de faire une pause dans votre travail et peut-être même de partir en vacances. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour faire une pause technologique et tenter une détox digitale ?

Dans notre nouveau travail, nous avons étudié différentes manières de réduire l’utilisation de la technologie en vacances. Voici ce que nous avons découvert.

Verrouillez-le

Si vous ne faites pas attention, les e-mails peuvent vous gâcher la vie (Photo : . / metro.co.uk)

Le moyen de loin le plus efficace de tirer le meilleur parti de l’expérience est de verrouiller votre téléphone, votre ordinateur portable et vos tablettes. Bien sûr, vous avez la possibilité d’activer le mode « ne pas déranger » ou de désactiver de manière sélective les notifications sur certaines applications. Cependant, désactiver les notifications pour certains groupes d’applications est une tâche ardue, et avec votre téléphone toujours dans votre poche, il y a toujours une excuse pour consulter Facebook ou Instagram, pour répondre à un e-mail ou télécharger une photo. Cette approche signifie que vous pouvez toujours faire défiler votre téléphone, et la mémoire musculaire signifie que vous pouvez ouvrir des applications sans même vous en rendre compte.

Vous pourriez envisager de limiter le temps d’utilisation de votre téléphone. Par exemple, une heure le matin et une heure le soir. Mais notre étude a révélé que bientôt vous passeriez beaucoup plus de temps sans vous en rendre compte et trouveriez plus d’excuses pour être en ligne.

Donc, la meilleure solution est de faire la dinde froide et de verrouiller votre téléphone dans une boîte ou de le cacher quelque part. Cela supprime les défis de désactiver les notifications ou de limiter le temps de votre téléphone.

Au début, cela peut être un peu écrasant. Mais après un certain temps, vous commencerez à ressentir les bienfaits et, espérons-le, vous vous sentirez plus libéré, plus libre ou comme si un poids avait été levé. Vous pouvez même constater que vous souhaitez rester déconnecté plus longtemps.

N’oubliez pas de planifier

Il est très difficile de ne pas se détendre à la campagne. Là-bas, vous n’avez pas à vous soucier de la navigation dans les rues de la ville et de l’infrastructure numérique écrasante des villes (telles que les applications de réservation de restaurants, de billets de cinéma et de transports en commun). Donc, si vous pouvez vous évader, cela rendra la désintoxication beaucoup plus naturelle.

Mais une planification préalable est essentielle. Activez votre message d’absence, faites savoir à vos collègues, clients et patron que vous êtes absent. Informez vos proches et vos amis afin que vous ne soyez pas stressé qu’ils essaient de vous joindre.

Vous devez également imprimer les confirmations de réservation et les billets de train, d’avion et d’autres voyages – et obtenir une carte papier afin que vous puissiez laisser vos appareils numériques derrière vous. Si vous trouvez que la préparation est trop compliquée, vous pouvez réserver votre expérience avec un fournisseur de vacances de désintoxication numérique qui vous aidera à planifier et à vous adapter à une semaine ou deux sans surcharge sensorielle.

Trouvez les points positifs

L’abandon des mises à jour des médias sociaux peut initialement être écrasant (Photo : Jaap Arriens/NurPhoto via .)

Comme la technologie est considérée comme le « par défaut » dans nos vies, vous pourriez rencontrer des difficultés à déconnecter la dinde froide d’un monde où nous sommes connectés 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Au début, la déconnexion peut entraîner des défis émotionnels considérables, tels que se sentir stressé, anxieux ou frustré.

Nous vous suggérons d’essayer de recadrer les luttes dans votre esprit de manière positive en considérant les expériences comme des récompenses plutôt que des punitions. Par exemple, ne pas être en mesure d’utiliser des applications numériques ou des sites Web pour naviguer et trouver des restaurants très appréciés peut être frustrant, mais cela peut également créer un sentiment d’excitation d’avoir l’opportunité d’explorer l’inconnu, de faire des rencontres inattendues ou de maîtriser de nouvelles compétences. en utilisant des cartes papier et peut-être même une boussole.

Vous pourriez trouver des joyaux cachés ou plus d’occasions de parler aux habitants.

Plus : Réseaux sociaux



Oui, vous ne pourrez pas partager votre expérience instantanément sur les réseaux sociaux, mais vous passerez plus de temps de qualité avec vos compagnons plutôt que de vérifier les likes et de répondre aux commentaires sur vos publications.

L’expérience de désintoxication numérique ouvre des opportunités de renouer avec des souvenirs d’enfance nostalgiques oubliés depuis longtemps et des temps anciens auxquels vous n’avez probablement pas pensé depuis longtemps. Parfois, fredonner une vieille chanson ou simplement jouer à des jeux d’enfance peut suffire à vous ramener en arrière.

Réfléchir

Le conseil le plus important est de réfléchir à l’expérience de désintoxication numérique. Chacun a sa propre relation unique avec la technologie, et vous gagneriez grandement à trouver le meilleur moyen d’établir une relation plus saine avec elle. Essayez d’utiliser l’expérience comme une opportunité de réfléchir à ce que vous ressentez lors de la désintoxication numérique et à ce que vous aimeriez faire après votre retour dans le monde connecté occupé pour aider à empêcher la surcharge numérique de s’installer à nouveau.

Par Brad McKenna, professeur agrégé en systèmes d’information, Université d’East Anglia; et Wenjie Cai, maître de conférences en tourisme et hôtellerie, Université de Greenwich

Cliquez ici pour lire l’article original sur The Conversation

