Comment programmer Alexa pour qu’elle fasse ce que vous voulez lorsque vous entendez un son | La technologie

Saviez-vous que vous pouvez faire réagir votre appareil avec l’assistant virtuel Alexa et faire ce que vous voulez lorsqu’il entend un certain son ? Eh bien oui, c’est quelque chose qui peut être réalisé et nous allons vous expliquer comment.

Lorsque les modèles Echo et Echo Dot de quatrième génération sont arrivés en 2020, Amazon a déclaré qu’ils allaient ajouter différents types de sons que les appareils pourraient détecter pour améliorer le fonctionnement du système d’avertissement.

Certains ont déjà été intégrés, mais il y en a d’autres qui viennent d’être ajoutés et que nous pouvons configurer via les routines Alexa.

Les premiers étaient des sons comme une personne qui ronfle, un bébé qui pleure ou quelqu’un qui tousse. Avec cette détection, il pourrait et peut être réalisé que le haut-parleur ou le système Alexa effectue certaines actions lorsqu’il remarque ces types d’actions sonores.

Nous ne devons pas confondre ce dont nous parlons avec la détection de bruit dans Alexa Guard, qui n’est active que lorsque l’état du système Guard est défini sur Absent. Avec Guard, vous recevez une notification et un clip audio de 10 secondes enregistré dans l’application, afin que vous puissiez entendre le bruit qui a été détecté.

La détection des sons dont nous parlons sont les mêmes que les ruines que nous créons pour allumer les lumières ou élever les gens, mais en fonction d’un type de son spécifique.

Où est-il et comment est-il configuré ?

La vérité est que, pour accéder aux sons, à la fois ceux qui ont été configurés et les nouveaux, nous devons passer au Routines Alexa.

Pour cela, le plus simple est que nous ayons dans notre terminal mobile l’application Alexa téléchargeable depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.

Une fois que nous l’avons installé sur notre smartphone, nous devons suivre ces étapes :

Nous ouvrons le Application Alexa. Une fois dans l’application, cliquez sur Plus, icône qui se trouve dans la partie droite en bas. Ensuite, il est temps de cliquer sur Routines. Ensuite, nous verrons trois fenêtres telles qu’elles sont Mes routines, vedette ou activité. Dans Mes routines C’est là que nous verrons ceux que nous avons générés. Si nous allons à Remarquable sont ceux qui sont considérés comme essentiels ou ceux d’Alexa qu’ils classent par dates, comme Activa Christmas, une routine pour écouter des chants de Noël ou allumer les lumières de Noël entre autres. Activité C’est là que se trouvent les routines qui ont été utilisées au cours des 30 derniers jours. Pour continuer avec ce que nous traitons, nous devons cliquer sur le symbole + qui se trouve en haut à droite de l’écran. Cela nous amènera à une nouvelle fenêtre appelée Nouvelle routine, où nous devons cliquer sur Lorsque. Juste après au bas des options qui sortent, nous avons Détection sonore, endroit où vous devez entrer.

Au moment où nous sommes à l’intérieur de Sound Detection, nous réalisons que nous avons plusieurs possibilités, certaines qui existaient déjà et d’autres qui sont nouvelles.

Il s’agit du site pour configurer les sons, une partie d’Alexa où de nouveaux types de sons seront incorporés, comme l’a rapporté Amazon.

Nous avons actuellement les éléments suivants :

Toux: détecte la toux pendant une durée spécifiée. Un bébé qui pleure: détecte les pleurs pendant une durée spécifiée. L’appareil émet des bips: détecte tout appareil qui émet un bip. Chien qui aboie: il est capable de détecter les aboiements du chien. Ronflement: il peut détecter les ronflements dans une pièce, les différenciant les uns des autres. Bruits d’eau: est capable d’entendre le bruit de l’eau.

Une fois que nous avons décidé lequel d’entre eux nous voulons activer, il suffit de cliquer sur celui que nous voulons, puis de sélectionner l’appareil Alexa auquel nous voulons envoyer ladite routine. Nous verrons comment un clic bleu apparaît à côté du nom de l’appareil, pour cliquer plus tard sur Suivant.

À ce moment-là, nous pouvons mettre le nom que nous voulons et en Ajouter une action, nous vous dirons ce que nous voulons que vous fassiez lorsqu’il détecte, par exemple, le ronflement ou le bruit de l’eau.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur sauvegarder pour que cette routine prenne effet. À partir de ce moment, toutes les routines que nous avons choisies parmi celles qui apparaissent dans cette section seront actives et fonctionnelles.

Comme vous avez pu le lire maintenant, les routines Alexa vont plus loin et peuvent détecter des circonstances extrêmement naturelles de notre quotidien nous y aider.

C’est le chemin que les participants vont emprunter, c’est-à-dire qu’à chaque fois ils vont apprendre à nous aider avec beaucoup plus de choses quotidiennes qui ont moins à voir avec une maison intelligente à cent pour cent.