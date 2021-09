Comment programmer le redémarrage de votre Mac

in

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a des avantages à redémarrer régulièrement votre Mac. Plus vous laissez votre Mac fonctionner longtemps, plus de fichiers sont ouverts et laissés de cette façon. Finalement, vous commencerez à remarquer que même le dernier Mac ralentit ou se comporte mal. Heureusement, il est assez facile de mettre votre Mac sur un calendrier de redémarrage.

Démarrer dans les paramètres d’économie d’énergie

Pour commencer, vous devrez ouvrir Préférences de système. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône d’engrenage dans le Dock ou dans Applications. Vous pouvez également cliquer sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran, puis choisir Préférences de système.

Près du bas de Préférences de système, cliquer sur Économie d’énergie.

Si vous planifiez le redémarrage de votre MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro, vous souhaiterez probablement activer Sieste énergétique. Si votre ordinateur portable est fermé, il sera probablement en mode veille et ne redémarrera pas. D’ailleurs, tout Mac pouvant être en veille pendant l’heure de redémarrage que vous avez choisie devrait avoir Sieste énergétique allumé.

Allumer Sieste énergétique permet à votre Mac de se « réveiller » périodiquement pour des tâches telles que la sauvegarde sur Time Machine et la recherche de nouveaux e-mails, calendriers et autres mises à jour iCloud.

Sieste énergétique permet également la Économie d’énergie paramètres pour redémarrer votre Mac, même lorsqu’il est en mode veille.

Planifiez le redémarrage de votre Mac

Maintenant, vous pouvez cliquer sur calendrier. Vous verrez que macOS vous permet de programmer des heures spécifiques pour démarrer, éteindre, mettre en veille ou sortir votre Mac du mode veille. Nous voulons définir une heure de redémarrage. Cliquez sur la deuxième case à cocher, et si le menu déroulant à côté ne dit pas déjà redémarrer, cliquez dessus et choisissez redémarrer. Maintenant, définissez le jour et l’heure auxquels vous souhaitez que votre Mac redémarre.

Après avoir cliqué sur postuler, vous êtes prêt à partir. À partir de ce moment, votre Mac redémarrera automatiquement chaque semaine ou selon le calendrier que vous aurez défini.