Comment prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch avec des logiciels et plus

Apple Watch a régulièrement évolué avec de nouvelles fonctionnalités et des changements matériels depuis le lancement de l’original en 2015, mais un aspect qui est resté le même est la durée de vie de la batterie. Continuez à lire pendant que nous examinons les meilleures façons de prolonger la durée de vie de la batterie Apple Watch avec des options dans les paramètres ainsi que des chargeurs portables, des moniteurs de fréquence cardiaque externes, etc.

La première Apple Watch était dotée d’une autonomie allant jusqu’à 18 heures, et c’est la même note que l’Apple Watch Series 6 a aujourd’hui.

En fonction de votre utilisation, vous pourrez peut-être en tirer davantage, mais si vous suivez des entraînements avec surveillance de la fréquence cardiaque, en utilisant le GPS, etc., il s’épuise plus rapidement. Et si vous voyagez, vous pouvez compter davantage sur votre montre et vider la batterie plus rapidement que d’habitude.

Nous commencerons par examiner quelques paramètres que vous pouvez ajuster pour prolonger la durée de vie de la batterie, des conseils sur la durée de vie de la batterie Apple Watch lors du suivi de la forme physique, puis nous examinerons certains des meilleurs chargeurs portables pour Apple Watch.

Comment prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch

Paramètres

Si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour la fonctionnalité de votre Apple Watch, il existe des moyens de prolonger la durée de vie de sa batterie en modifiant certains paramètres.

Réduisez la luminosité de l’écran de votre Apple Watch en vous rendant dans Paramètres> Affichage et luminosité Ne suivez aucune activité avec l’application Workout (la surveillance constante de la fréquence cardiaque consomme rapidement la batterie) Levez votre bras moins souvent pour réveiller/éclaircir l’écran



Options de paramètres plus restrictives

Ces options peuvent ne pas toujours (ou jamais) être réalistes, mais elles permettront d’économiser la batterie :

Utilisation Mode Théâtre (glissez vers le haut depuis le bas de votre montre et appuyez sur l’icône des deux masques). Cela gardera votre montre et votre iPhone connectés mais empêchera l’écran de votre montre de s’allumer lorsque vous soulevez votre poignet et éteignez le talkie-walkie Connectivité cellulaire (glissez depuis le bas de votre montre et appuyez sur l’icône de téléphone portable en haut à gauche) Utilisez Mode avion (glissez vers le haut depuis le bas de votre montre et appuyez sur l’icône de l’avion). Cela vous permettra de continuer à gagner des crédits d’activité pour vos objectifs de position debout, de déplacement et d’exercice et d’accéder à d’autres fonctionnalités de votre montre, mais la déconnectera de votre iPhone et réduira l’épuisement de la batterie.

Mode de réserve de marche (balayez de bas en haut > appuyez sur batterie % > faites glisser le bouton Réserve d’énergie. Cela permettra d’économiser une quantité considérable de batterie, mais cela n’offrira que la possibilité de voir l’heure actuelle. Toutes les autres fonctionnalités de l’Apple Watch sont coupées, ce sera donc probablement plus Économisez la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch lorsque vous vous entraînez Si vous souhaitez/devez suivre votre fréquence cardiaque, vous pouvez utiliser un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth externe de Garmin, Polar, etc. économiser la batterie Si vous êtes d’accord pour garder votre iPhone sur vous, utilisez-le pour la musique/le streaming afin d’économiser plus d’autonomie de la batterie de l’Apple Watch

Apple note également dans un document d’assistance de « garder l’Apple Watch à moitié chargée lorsqu’elle est stockée à long terme. Évitez également de charger ou de laisser Apple Watch dans des environnements chauds, y compris une exposition directe au soleil, pendant de longues périodes.

Prolongez la durée de vie de la batterie Apple Watch avec un chargeur portable

Chargeurs Apple Watch portables sur plusieurs jours

Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre batterie sans sacrifier la façon dont vous utilisez votre Apple Watch, il existe d’excellentes options de charge portable pour le portable.

Disponibles dans des tailles de poche, les chargeurs portables Apple Watch offrent généralement plusieurs recharges pour votre montre et incluent également une sortie supplémentaire pour charger votre iPhone ou un autre appareil.

Nos options préférées sont le Mophie Powerstation All-In-One et le Satechi Quattro Wireless Power Bank. Les deux fonctionnalités :

Chargeur Apple Watch intégré Tapis de charge sans fil Qi USB-C et USB-A pour une charge supplémentaire (charge rapide 18 W via USB-C)

Le Mophie Powerstation All-In-One a une capacité de 8 000 mAh et se vend normalement à 140 $, mais se vend à moins de 100 $ ces derniers temps.

La banque d’alimentation sans fil Satechi Quattro a une capacité de 10 000 mAh et coûte également 100 $.

Une autre option pour plusieurs frais Apple Watch est de MIPOW. Cependant, à peu près au même prix que Mophie et Satechi avec un chargeur portable Apple Watch plus petit d’une capacité de 6 000 mAh, ce n’est pas aussi attrayant.

Belkin semble avoir cessé de fabriquer son chargeur portable Apple Watch Valet, mais vous pouvez parfois le trouver chez des détaillants comme Amazon.

Mini chargeurs portables Apple Watch



Si vous recherchez quelque chose d’encore plus petit et plus facile à garder à portée de main, un porte-clés ou un mini chargeur portable Apple Watch peut être la meilleure option.

Ugreen fabrique un porte-clés MFi de poche pour Apple Watch qui peut être clipsé sur vos clés, votre sac, votre sac à main ou votre pantalon, etc. Celui-ci utilise l’USB-C et se vend 36 $.

Une autre excellente option est la station de chargement magnétique MFi Satechi USB-C. C’est un chargeur Apple Watch simple et compact qui est facile à garder avec vous et coûte 40 $. Anker propose également une option similaire pour 37 $. Cependant, aucune option pour attacher ces modèles aux sacs, pantalons, etc.

Enfin, l’un des vendeurs les plus populaires sur Amazon est un chargeur porte-clés Apple Watch avec une petite batterie de 1 000 mAh. Ce n’est pas MFi mais a de bonnes notes et coûte 20 $.

Comment prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch

Alternativement, vous pouvez simplement choisir de prendre un câble de charge Apple Watch supplémentaire à conserver pour voyager ou dans votre sac de transport quotidien et l’utiliser avec une banque d’alimentation, une brique d’alimentation USB ou dans les avions, dans les aéroports, les hôtels, etc.

N’oubliez pas non plus qu’au fur et à mesure que votre Apple Watch et sa batterie vieillissent, vous constaterez une diminution des performances et devrez peut-être la recharger plus souvent. Mais j’espère qu’entre le mélange de trucs et astuces ci-dessus, vous pouvez trouver une solution pour conserver la fonctionnalité Apple Watch dont vous avez besoin sans manquer de batterie pendant la journée.

De plus, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 7 arrive cet automne. Découvrez tous les détails que nous connaissons à ce stade :

