Comment promouvoir une entreprise en ligne en 2021?

Gérer et promouvoir une entreprise en ligne en 2021 est un sujet populaire car de nombreuses personnes ont démarré leur entreprise en ligne pour la première fois. Cependant, c’est à la fois un avantage et un inconvénient.

En regardant du côté positif, c’est formidable que beaucoup de gens aient relevé le défi de devenir leur propre patron et de démarrer une entreprise, mais en regardant à la baisse, la concurrence a considérablement augmenté et il devient de plus en plus difficile de se démarquer dans le monde. foule.

Par conséquent, ce qui différencie cet article de tous les autres articles de promotion commerciale en ligne, c’est que nous allons partager quelques idées sur la promotion de votre entreprise dans un marché bondé que la pandémie a causé.

Par où commencez-vous?

Tout d’abord, commencez par un état d’esprit correct. Voici les deux principaux points que vous devez comprendre avant de commencer à améliorer votre campagne marketing:

Vous devez améliorer la visibilité de votre marque au maximum, vous devrez offrir quelque chose que vos concurrents ne peuvent pas. Offrir le même produit pour cinq cents de moins ne fonctionnera pas.

Créer des articles de merchandising

Avoir une marchandise personnalisée en vaut la peine. Par exemple, si vous deviez faites vos propres autocollants, t-shirts, sacs à dos, sweats à capuche ou masques faciaux, vous pourriez bénéficier de:

Organiser un cadeau. Vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram pour générer un pourcentage plus élevé de portée organique ou sur votre propre site Web pour élargir votre liste de diffusion. Le marketing par e-mail et les newsletters sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour une campagne de remarketing.Donner les autocollants en cadeau à l’achat. Selon les statistiques, 71% des acheteurs pensent qu’ils bénéficieront d’une meilleure offre en ligne qu’en magasin. Par conséquent, offrir un cadeau à l’achat prouvera ce fait à vos clients. De plus, cela donnera à votre entreprise une valeur ajoutée et une raison pour que les gens vous choisissent plutôt que vos concurrents. Cependant, assurez-vous que les autocollants ne sont pas que des éléments avec votre logo. Créez quelque chose que votre public cible aimerait et apprécierait vraiment.Utiliser des autocollants comme objet de vente supplémentaire. Pour que cela fonctionne, vous devrez penser à un bon concept pour les autocollants, qui dépend fortement de votre créneau commercial. Assurez-vous de créer quelque chose qui vaut la peine d’être payé. Par exemple, si vous vendez des articles écologiques, vous avez affaire à un public cible très passionné par la sauvegarde de la planète, les autocollants pourraient donc s’y rapporter. Bien sûr, n’oubliez pas d’ajouter un petit logo ou un site Web de votre entreprise afin que si les gens voient et aiment l’autocollant, ils sachent où l’acheter.

Améliorez votre jeu Google Ads

Étant donné que le nombre d’entreprises en ligne a considérablement augmenté, disposer d’un compte Google Ads et lancer une campagne publicitaire de base au paiement par clic ne fera pas l’affaire. Voici quelques stratégies plus complexes pour améliorer votre jeu Google Ads:

Utilisez des mots clés à exclure. Les mots clés à exclure aideront à réduire le nombre de personnes qui recherchent quelque chose de complètement différent, ce qui augmentera le pourcentage de prospects ciblés et vous fera également économiser de l’argent.

Augmentez votre niveau de qualité. Plus votre niveau de qualité est élevé, plus vous occuperez une position élevée dans les résultats de la recherche Google. Afin d’augmenter cette statistique, assurez-vous que votre contenu publicitaire est toujours pertinent par rapport au contenu vers lequel l’annonce mène.

Commencez à utiliser les extensions d’annonces. Google Ads propose une grande variété d’extensions d’annonces, et vous devez utiliser tout ce qui est pertinent pour votre créneau d’activité. Cependant, il y en a quelques-uns qui valent toujours la peine d’être ajoutés à votre campagne publicitaire: les extensions d’appel et les extensions de lieu. Le premier ajoutera un bouton d’appel dans les résultats de recherche, et l’autre guidera votre client potentiel vers l’application Google Maps.

Élargir le nombre de plateformes de médias sociaux

On considère que Facebook et Instagram sont un must de nos jours. Cependant, il est également indispensable d’élargir le nombre de plateformes de médias sociaux et d’augmenter au maximum votre présence en ligne. Dans les moments difficiles de la concurrence, vous devez utiliser toutes les chances pour être plus visible que vos concurrents.

Voici quelques plates-formes de médias sociaux souvent négligées par les entreprises (qui peuvent devenir votre plus grand avantage):

TikTokTwitchQzoneTumblrReddit

Bien sûr, assurez-vous toujours qu’une plate-forme de médias sociaux correspond à votre marque avant de pénétrer aveuglément dans des eaux inconnues. Faire vos recherches est un investissement très important de votre temps, car si vous dirigez un cabinet d’avocats, publier des vidéos amusantes sur TikTok peut être la mauvaise voie à suivre.

Cependant, partager vos réalisations sur des plateformes telles que LinkedIn pourrait aider à améliorer la façon dont les gens voient votre marque et à accroître la confiance.