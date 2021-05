Comment proning peut aider à améliorer les niveaux d’oxygène chez les patients Covid-19

Les exercices de prononciation procurent des avantages immédiats. (C’EST À DIRE)

L’Inde étant témoin d’une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus, les médecins préconisent des exercices de pronation pour améliorer les niveaux d’oxygène chez les patients Covid-19, à la fois à l’hôpital et en isolement à domicile. La prononciation est une position médicalement approuvée du corps humain, qui est également promue par le gouvernement. Tout en faisant cet exercice, les patients s’allongent sur l’abdomen pour augmenter les niveaux d’oxygène. Les exercices de pronation offrent des avantages immédiats, selon un rapport d’IE. Un quotidien anglais a récemment rapporté comment une patiente de 82 ans, positive à Covid, de Gorakhpur, avait amélioré son taux d’oxygène de 75 à 94 après avoir dormi en position couchée. Dans les hôpitaux, le proning est conseillé aux patients qui sont covid positifs afin qu’ils n’aient pas besoin d’un apport supplémentaire d’oxygène.

Positions prononcées

Le patient lors de la pratique de cet exercice est amené à s’allonger sur le ventre en utilisant le support d’oreillers. La personne peut également s’allonger sur le côté droit, sur le côté gauche ou s’asseoir à un angle de 60 à 90 degrés en «position de voleur». Il est suggéré qu’un patient reste en position couchée pendant au moins une demi-heure et au maximum deux heures. Selon le Dr Surendra Gupta, médecin basé à Ludhiana, cet exercice aide à améliorer la ventilation des poumons et, par conséquent, les niveaux d’oxygène commencent à s’améliorer.

Comment les niveaux d’oxygène sont-ils améliorés?

Le Dr Gupta dit que si la SpO2 ou la saturation en oxygène descend en dessous de 94, une pronation en temps opportun ainsi que le maintien d’une bonne ventilation peuvent sauver une vie humaine. Conformément aux directives émises par le ministère de la Santé de l’Union, le proning améliore la ventilation des poumons et maintient les alvéoles ouvertes, facilitant ainsi la respiration.

Que faut-il pour prononcer?

Proning n’a besoin que de 4-5 oreillers. Un oreiller est maintenu sous le cou, un ou deux oreillers sous la poitrine par le haut des cuisses et deux oreillers sont placés sous les tibias. Pour prononcer, un patient doit s’allonger sur le ventre et alternativement sur le côté droit et gauche. Cependant, les experts suggèrent que pour de meilleurs résultats, au moins une demi-heure devrait être passée dans chaque position prononcée.

Quand éviter de prononcer?

L’exercice de pronation ne doit pas être pratiqué pendant la grossesse, ou chez les personnes atteintes de thrombose veineuse profonde (traitement dispensé en moins de 48 heures). La pronation doit également être évitée par les patients présentant des troubles cardiaques majeurs, une instabilité du fémur de la colonne vertébrale ou des fractures pelviennes, selon un livre d’aide diffusé par l’administration du district de Ludhiana pour les citoyens.

À faire et à ne pas faire pendant l’exercice de pronation

La prononciation doit être évitée après les repas pendant au moins une heure. Une personne doit rester dans une position particulière aussi longtemps que cela lui est tolérable. Pour modifier les zones de pression et le confort, les oreillers peuvent être légèrement ajustés. La pièce où se pratique le proning doit être bien ventilée. Une personne ne doit pas ignorer les escarres et les blessures. Selon le ministère de la Santé, un patient peut être sujet jusqu’à 16 heures par jour en plusieurs cycles, si cela est confortable pour lui / elle.

Autres moyens d’améliorer les niveaux d’oxygène

Le ministère de la Santé suggère que la respiration profonde, un accès suffisant à l’air frais, le pranayama yogique, la consommation d’aliments riches en fer, l’hydratation et des exercices légers aident également à améliorer le niveau d’oxygène des patients isolés à domicile.

