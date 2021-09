Comment Prophets Of Rage a crié au changement sur son premier album

Composé des trois instrumentistes de Rage Against The Machine (le guitariste Tom Morello, le batteur Brad Wilk et le bassiste Tim Commerford), Ennemi public le duo Chuck D et DJ Lord, et le groupe B-Real de Cypress Hill, Prophets Of Rage comme la dream team rap-rock. Pourtant, comme l’ont prouvé leurs débuts éponymes incendiaires, le groupe ne se considère pas comme un supergroupe, mais comme des agents de changement politiquement conscients.

Le guitariste Tom Morello a expliqué l’énoncé de mission du groupe lorsqu’il a expliqué à Rolling Stone qu’ils étaient “un groupe de travail d’élite de musiciens révolutionnaires” désireux de faire face à la tourmente politique américaine actuelle “avec des piles Marshall flamboyantes”.

Premier album Prophets Of Rage, sorti le 15 septembre 2017, a révélé que Morello et sa compagnie marchent comme s’ils le parlaient. Produit par Brendan O’Brien (Confiture de Perles, Aérosmith, Piments forts rouges), l’album urgent et chargé de polémique a été l’aboutissement de 12 mois tumultueux au cours desquels la nouvelle formation a fait la une des journaux en organisant des performances de guérilla à la Convention nationale républicaine, en juillet 2016, avant de se lancer dans une tournée américaine à grande échelle.

La première sortie du sextet basé à Los Angeles était un EP, The Party’s Over, contenant des versions retravaillées de morceaux clés de leur catalogue collectif, dont “Killing In The Name” de Rage Against The Machine et “Shut ‘Em Down” de Public Enemy, mais Prophets Of Rage – sorti via Fantasy et logé dans une pochette conçue par l’artiste de rue emblématique Shepard Fairey – abritait 12 chansons de protestation provocantes et fraîchement écrites, et ses thèmes restent explosifs au milieu de maintenant.

“Lorsque nous nous sommes réunis pour la première fois, nous jouions des chansons de notre catalogue, mais nous jouions également de nouveaux grooves avec tout le monde en train d’improviser”, a déclaré le batteur Brad Wilk, en réfléchissant aux sessions d’album, qui n’ont pris qu’un mois. “C’était vraiment bien et bientôt il y avait une langue que nous parlions tous.”

Traîné par son premier single, la diatribe antiraciste et antiraciste “Unf__k The World”, Prophets Of Rage est en colère, austère et articulé. Inattaquables au micro, B-Real et Chuck D effectuent des tâches verbales adroites en équipe, échangeant fréquemment des vers et terminant les lignes de l’autre alors qu’ils abordent une variété de problèmes allant de la surveillance liée aux drones (« Take Me Higher ») à la l’administration américaine actuelle (le menaçant “Hail To The Chief”) et “Living On The 110”, ce dernier dressant un portrait effrayant et hyper-réel des sans-abri pour qui “la pauvreté n’arrête pas de m’arrêter”.

Surtout, le médium suit le message. Morello révèle que le groupe s’est assemblé “pour faire basculer des imbéciles insensés”, et, bien sûr, les divers Prophets Of Rage rocks avec fanfaronnade à revendre. Les grooves rôdants de « Radical Eyes », le riff monstrueux et métallisé de « Strength In Numbers » et le funk des Chili Peppers de « Take Me Higher » à l’époque de Uplift Mofo Party Plan démontrent tous pourquoi Morello, Wilk et Commerford restent l’un des les salles des machines les plus redoutables du rock, tandis que le « Légalisez-moi » contagieux et les « Hands Up » liés à la corruption policière prouvent qu’une polémique passionnée peut toujours coexister avec une accessibilité adaptée à la radio.

Prophets Of Rage, alors, ne fait aucun prisonnier, et la plupart du temps, il va jusqu’à 11 et au-delà. Un début furieux mais qui suscite la réflexion, il reste une dose d’adrénaline bien nécessaire pour le corps politique en ces temps de plus en plus incertains.

