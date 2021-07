Comment Proptech change le fonctionnement de l’immobilier

L’utilisation de la technologie rend le secteur immobilier plus transcendant, tout en inaugurant un nouveau professionnalisme.

La technologie s’est infiltrée dans presque toutes les entreprises et industries, et l’immobilier ne fait pas exception. Alors que d’une part le secteur immobilier a rapidement identifié les opportunités d’adoption de la technologie, d’un autre côté, le gouvernement a proposé diverses initiatives pour favoriser la même chose parmi les acteurs de l’industrie.

Certaines des campagnes de marque du gouvernement sont « Digital India », « Global Housing Technology Challenge », « Smart Cities », « IndiaChain », etc., qui rendent l’accès à la technologie plus facile et plus holistique.

L’industrie immobilière a assimilé la technologie d’une manière qui l’a rendue plus résistante, invincible et lui a donné un nouveau dynamisme dynamique.

L’industrie immobilière a infusé la technologie dans ses opérations quotidiennes pour améliorer les aspects d’efficacité et de qualité. Pour ne citer que quelques domaines où l’adoption de la technologie a eu lieu rapidement, citons l’automatisation du bâtiment, l’intelligence artificielle pour assurer une livraison intemporelle, un meilleur accès au marché, le marketing, l’utilisation de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) pour le marketing et les visites de sites. Les entreprises adoptent désormais le Big Data et la Blockchain à différentes étapes de l’exécution des projets et également dans le service client.

Selon le dernier rapport intitulé PropTech: The Future of Real Estate in India, publié par le portail de conseil en immobilier en ligne appartenant au groupe Elara, les investissements dans le segment PropTech en Inde ont également connu une augmentation au cours des dernières années. Jusqu’à présent, 2,4 milliards de dollars ont été investis dans l’industrie indienne de la PropTech dans le cadre de 225 transactions à ce jour. Le rapport attribue la croissance du segment à une classe moyenne en croissance rapide, à une urbanisation rapide, à l’adoption de la technologie, à une base d’utilisateurs Internet croissante de plus de 500 millions d’utilisateurs, à une base démographique jeune et à un tissu immobilier qui se consolide progressivement.

Startups impactant le scénario

Il existe un certain nombre de start-ups dans l’industrie qui non seulement perturbent le statu quo avec l’utilisation de la technologie, elles inaugurent également les meilleures pratiques mondiales dans les fonctions de construction et de vente et marketing. Il existe de nombreuses activités telles que la liste des propriétés qui sont également reprises par l’industrie d’une nouvelle manière qui profite aux développeurs ainsi qu’aux acheteurs de propriétés. Il y a beaucoup d’innovation et de valeur que ces startups apportent avec l’utilisation de la technologie.

L’afflux d’investissements dans l’immobilier augmente à un TCAC de 10%, dont PropTech est un segment de premier ordre depuis 2010, avec un TCAC robuste de 57%.

Cela peut être considéré comme une démonstration de l’utilité de la technologie dans le secteur immobilier moderne. Le rôle de la technologie sera renforcé car il y a une croissance plus rapide parmi la classe moyenne du pays, une urbanisation rapide et une augmentation de la base d’utilisateurs d’Internet d’environ 500 millions.

C’est la technologie qui a aidé l’industrie de l’immobilier à se remettre rapidement de la période tumultueuse de verrouillage et aujourd’hui, les ventes sont presque au même niveau que les niveaux d’avant Covid. L’industrie a beaucoup investi dans la technologie, en particulier pendant la période initiale du verrouillage, ce qui l’a aidée à récolter les bénéfices immédiatement lorsque le verrouillage a été assoupli par le gouvernement. Le verrouillage a accéléré encore plus l’ensemble du processus d’adoption de la technologie. Les données montrent que la plupart des acheteurs ont conclu leurs transactions immobilières à l’aide de supports virtuels pendant la période de verrouillage et l’ouverture qui a suivi. Le fait que les entreprises aient déjà investi massivement dans Proptech a aidé les choses.

Impact pandémique et PropTech

Les plates-formes nouvellement développées pour la recherche et la découverte de propriétés potentielles ont évolué depuis le début de la pandémie. Les plateformes aident les acheteurs à suivre tous les processus d’une transaction d’achat immobilier dans le confort de leur foyer. L’épidémie de coronavirus aurait frappé le marché immobilier beaucoup plus durement sans la croissance et la maturation constantes de l’industrie de la PropTech dans le pays au cours des dernières années.

Le segment devrait connaître un formidable essor dans un avenir proche au milieu de l’utilisation croissante de technologies telles que la réalité virtuelle, les drones, les mégadonnées et l’intelligence artificielle dans les achats de maisons. Cela s’exprime par le fait que l’immobilier dans le pays devrait devenir un marché de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Le rapport de Housing.com souligne également qu’une majorité d’entreprises sont toujours menées en mode hors ligne dans le secteur du courtage immobilier en Inde, estimé à 1 400 millions de dollars (1,4 milliard de dollars). Cependant, la croissance de PropTech en Inde est également indiquée par le fait que même avec la transaction réelle aboutissant hors ligne, plus de 50% des décisions d’achat immobilier ont lieu via des recherches en ligne. Avec la croissance de la base d’internautes qui devrait atteindre un milliard d’ici 2025, l’opportunité pour les acteurs de ce segment est colossale.

La technologie révolutionne l’ensemble de l’industrie à plus d’un titre et offre davantage d’opportunités à toutes les parties prenantes.

Rentabilité grâce à la technologie

La rentabilité est un autre moyen important pour la technologie d’aider l’industrie. Les acteurs de l’industrie sont en mesure de contrôler les coûts beaucoup plus facilement grâce à l’utilisation d’outils modernes qu’ils ont adoptés. Ils sont en mesure de garder une laisse serrée sur les coûts plus efficacement maintenant. Cela les aide à transférer les avantages de l’optimisation des coûts à leurs clients qui obtiennent des propriétés à des tarifs inférieurs.

L’utilisation de la technologie rend le secteur immobilier plus transcendant, tout en inaugurant un nouveau professionnalisme. La technologie aide à accomplir de nouvelles tâches que l’industrie ne pouvait pas rêver d’accomplir, disons, il y a 10 ans. Les développeurs sont en mesure d’apporter de nouveaux paradigmes dans le service client, en plus de respecter facilement les échéances du projet et de faire passer la qualité de la construction au niveau supérieur. Ces gains d’efficacité continueront de profiter à l’industrie à mesure que la technologie elle-même évolue et également avec l’adoption de plus de technologies par les entreprises.

(Par Mani Rangarajan, COO du groupe, Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com)

