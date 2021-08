Comment PropTech peut améliorer la construction et l’expérience du consommateur

La simulation technologique réinvente les modèles économiques et révolutionne le secteur immobilier comme jamais auparavant.

Dans le monde post-Covid, l’intégration de la technologie dans tous les aspects des affaires et du mode de vie sera à son meilleur. La numérisation a conduit à un changement radical dans l’expérience du consommateur et le développement de la construction de manière plus profonde avec l’intégration de la technologie immobilière du nouvel âge, c’est-à-dire PropTech.

La simulation technologique réinvente les modèles économiques et révolutionne le secteur immobilier comme jamais auparavant. Alors que l’industrie s’équipe désormais d’automatisation et de mécanisation, tirer parti de l’expertise IoT et PropTech est la prochaine meilleure étape logique pour la préparer pour l’avenir.

Outils et objectifs commerciaux

À la suite de la pandémie de Covid, la technologie s’est infiltrée dans toutes les facettes des affaires immobilières avec l’adoption rapide des meilleures pratiques mondiales, ce qui en fait une expérience holistique plus renouvelée. La prop-tech était plus répandue sur les marchés mondiaux, jusqu’à ce que la pandémie de Covid fasse sentir la présence même de l’application Prop-tech dans l’immobilier indien pour faire des affaires « new age ». L’infusion de technologies sous la forme de modélisation des informations du bâtiment, d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique, d’Internet des objets, de réalité augmentée et virtuelle, de Fintech et de financement participatif, de Big Data et de technologie Blockchain se produit maintenant aux différentes étapes de l’exécution du projet, du service client et activités de commercialisation et de vente. Les avantages résultant des innovations ci-dessus propulsent les entreprises vers l’avant avec des décisions commerciales en temps réel et bien informées, basées sur des informations granulaires sur les données. Alors que l’industrie continue de tirer parti de l’intégration de Proptech pour atteindre des objectifs commerciaux, sociaux, durables et économiques bien définis, l’investissement verra une reprise dans le segment Proptech.

Innovation et investissement

Fintech et Proptech sont de nouveaux mots à la mode dans le secteur immobilier. Fintech – une innovation servant de fondement au secteur immobilier pour prospérer grâce à une meilleure gestion des opérations et des processus financiers. Il a permis les échanges en ligne, les escapades de paiement en ligne, le financement participatif, le financement de prêts immobiliers et de nombreux services de technologie financière de ce type disponibles pour les entreprises, les propriétaires d’entreprise, les clients et toutes les autres parties prenantes majeures. Ensemble, Proptech et Fintech rendent l’expérience d’achat d’une maison fluide et numérisée.

Avec une base d’utilisateurs d’Internet en pleine croissance en Inde, associée à la poussée du gouvernement sur Digital India, une croissance et des investissements robustes seront enregistrés dans ces deux segments cruciaux de l’immobilier indien. Car la croissance de l’immobilier est arrimée à un TCAC de 10%, dont PropTech sera un levier de croissance majeur.

Centré sur le client et les coûts

La segmentation de la clientèle a évolué à l’ère du Covid, car elle recherche un service plus intégré et de bout en bout pour une meilleure expérience. Dans le monde de la vie expérientielle, décoder les niveaux de satisfaction des clients avec un meilleur engagement et une meilleure expérience est impératif pour la croissance du secteur immobilier dans la bonne direction. L’intégration de Proptech révolutionne véritablement la façon dont nous interagissons, achetons et vendons des propriétés de manière simplifiée et automatisée. Les outils d’analyse de données permettent d’évaluer le comportement des consommateurs et les habitudes d’achat en évolution rapide, ce qui permet aux sociétés immobilières de réorienter leurs stratégies et objectifs commerciaux en temps réel.

Cela se traduit par une génération de leads de qualité, augmentant la rentabilité et contribuant à « enchanter le client ». Ainsi, Proptech dirige et promeut des moyens innovants d’acquisition, d’exploitation et de gestion d’actifs immobiliers. Et pour être au niveau mondial par excellence, rester intelligent et durable aidera le secteur à rester pertinent, productif, compétitif, agile et efficace.

L’avenir voit

Alors que le secteur immobilier indien devrait atteindre un marché de 1 milliard de dollars d’ici 2030 et contribuer à près de 13% du PIB de l’Inde d’ici 2025, l’avenir du segment Proptech semble prometteur et galvanise les résultats commerciaux souhaités. L’exploitation de Proptech dans l’immobilier indien se traduira par un sentiment positif des clients et une croissance commerciale de pointe.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est que le début, il y a beaucoup plus à venir. La façon dont nous nous adaptons au nouveau système et l’exploitons au mieux déterminera comment l’avenir propulsé par Proptech se déroulera.

(Par le Dr Niranjan Hiranandani, président national, NAREDCO)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.