Comment protéger la vue des écrans?

25/05/2021 à 17h30 CEST

La transformation numérique radicale que nous avons vécue au cours des deux dernières décennies a amené les êtres humains à passer de plus en plus d’heures devant des écrans. L’ordinateur, la tablette et surtout le téléphone portable sont pratiquement indispensables à notre vie personnelle et professionnelle. Mais cela a une conséquence: la prolifération des syndrome de vision par ordinateur, qui, selon Association américaine d’optométrie, comprend des symptômes tels que lfatigue oculaire sévère, malaise, maux de tête ou douleur au cou. Mais comment se protéger devant les écrans?

Les experts de la clinique Baviera Récupérer certaines des recommandations les plus importantes. Entre elles n’utilisez pas d’écrans pendant les pauses. Il est inutile de se débarrasser de l’écran de l’ordinateur pendant un certain temps si nous allons le passer lié au téléphone portable. L’exposition persiste. En ce sens, nous devons compter de véritables pauses pour notre vue. Comme aussi besoin hydrater et lubrifier les yeux fréquemment. “Lorsque nous sommes devant un écran, l’action réflexe de cligner des yeux est réduite. Considérablement. Et c’est pourquoi il est important de s’en souvenir. Idéalement, pas plus de dix secondes ne devraient s’écouler entre les clignotements.”

La troisième recommandation est une recommandation vox pópuli que, cependant, très peu de gens respectent. Il s’agit de garder une distance adéquate de l’écran. Mais quelle est exactement la bonne distance? Selon les spécialistes de la clinique Bavira, “de manière générale, l’écran de l’ordinateur doit être situé à une distance comprise entre cinquante et soixante centimètres de nos yeux”. De plus, il doit être placé «directement devant eux pour que le cou puisse maintenir une position neutre» et que ni les vertèbres cervicales ni les muscles situés dans cette région du corps ne soient forcés.

D’un autre côté, c’est aussi fondamental, il faut assurer un éclairage ambiant correct. L’idéal est toujours d’avoir de la lumière naturelle, mais si ce n’est pas possible, nous devons avoir suffisamment de lumière artificielle pour voir l’écran de l’ordinateur et le reste de la pièce sans problème. Oh, et il est important qu’il n’y ait pas de reflets sur l’écran. Enfin, de la clinique Baviera, ils nous rappellent l’existence de lunettes et lentilles spécialement conçues pour la visualisation d’écrans. Ils seront chargés de filtrer cette lumière connue sous le nom de lumière bleue, qui est celle qui «cause le plus de dommages à nos yeux».

Quoi qu’il en soit, comment Explique Dans cet autre article du magazine Time consacré au sujet, les ordinateurs actuels ont souvent des options de configuration légère qui peuvent nous aider. Plus précisément, “réduire la luminosité, déplacer le spectre de couleurs vers le côté jaune et inverser vos couleurs dans un schéma noir et blanc sont des stratégies potentiellement viables pour profiter à vos yeux lorsqu’ils regardent des écrans toute la journée.” Enfin, une stratégie apparemment simple mais compliquée est juste réduire le temps que nous passons accro aux écrans. Il y a un monde là-bas. Prenons soin de notre vue.