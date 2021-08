Comment protéger les animaux de compagnie des coups de chaleur ?

22/08/2021 à 10h03 CEST

Le changement climatique rend les étés plus longs et plus chauds, créant des conditions potentiellement dangereuses pour les humains, l’environnement et la biodiversité. Aussi pour les animaux de compagnie, pour les risque accru de maladies liées à la chaleur et possibilité de brûlures de la chaussée. Il est donc nécessaire d’adopter des mesures spécifiques pour protéger les chiens, chats et autres animaux de la chaleur.

Lorsque la température de l’air atteint 25 °C, les surfaces asphaltées peuvent atteindre 52 °C en plein soleil s’il n’y a pas de vent. Cette température peut causer des brûlures à la peau humaine et est également dangereuse pour les pattes non protégées des animaux domestiques.

Une enquête de Cimate Central a révélé que actuellement la température dépasse les 25°C en moyenne 20 jours de plus par an qu’en 1970 dans les villes des États-Unis. Et il en va de même dans une bonne partie des zones urbaines de la planète.

De plus, à mesure que la température de l’air augmente, la chaussée se réchauffe beaucoup plus si le soleil brille directement dessus. Ainsi, à 30°C, la température de surface s’élève à 57°C. Et à 31°C, juste un degré de plus, la température de l’asphalte atteint 62°C.

Mais comment savoir s’il fait trop chaud pour des pattes d’animaux non protégées ? Placez simplement le dos de votre main sur le trottoir. S’il fait trop chaud pour tenir plus de 7 secondes, la température est trop élevée pour un animal de compagnie.

La solution pendant ces journées chaudes est rechercher des endroits herbeux ou ombragés Promener le chien. Ou modifiez l’horaire de la promenade le matin ou le soir, lorsque la température est plus fraîche.

Le danger de l’activité physique par temps chaud

Et bien sûr, vous ne pouvez jamais laisser l'animal dans une voiture. Pas même une minute. Par une journée à 30°C, une voiture aux vitres légèrement ouvertes peut atteindre 40°C en seulement 10 minutes.

Mais les animaux de compagnie, en particulier les chiens, sont confrontés à d’autres dangers. Les principaux sont les maladies liées à la chaleur et l’effort. L’activité physique pendant les journées chaudes augmente le risque de stress thermique ou de coup de chaleur chez les chiens.

Une étude des dossiers de chiens vétérinaires menée au Royaume-Uni a révélé que l’exercice déclenche près des trois quarts (74,2 %) des maladies liées à la chaleur, alors qu’être confiné dans un véhicule n’en cause que 5 %.

Bien que le exercice physique aide à réduire le stress, à lutter contre l’obésité et à améliorer les problèmes de comportement, quand il fait chaud, des mesures doivent être prises pour garder le chien au frais. Le principal, apporter de l’eau froide (jamais glaciale, car elle provoque une vasoconstriction de la peau et bloque la chaleur) et un bol adapté.

Selon cette étude, les chiens de grande race à face plate (races brachycéphales, telles que les bouledogues, les shih tzus ou les carlins), courent un risque accru de développer des maladies liées à la chaleur simplement en s’asseyant au soleil par une chaude journée.

De plus, certaines grandes races, telles que les Golden Retrievers et les Labradors, et les chiens militaires ou de travail tels que les bergers belges ou allemands, sont plus susceptibles de souffrir. coup de chaleur ou coup de chaleur. Et les chiens à fourrure blanche sont plus susceptibles de souffrir coups de soleil et cancers de la peau.

Facteurs de risque de coup de chaleur

Les principaux facteurs de risque de coup de chaleur chez le chien sont :

–Être un chien de grande race (plus de 15 kilos).

– Être en surpoids, quelle que soit sa race.

– Manque d’acclimatation aux conditions chaudes ou humides.

-Inaptitude.

Comme les humains, la température corporelle d’un chien est affectée par la température ambiante, ainsi que par l’exercice ou l’effort. Les chiens ont une capacité minimale à transpirer (ils transpirent à travers les glandes de leurs pattes) et régulent leur température corporelle principalement en haletant.

En ce sens, il convient de rappeler :

–Une humidité élevée, une déshydratation et des espaces mal ventilés peuvent nuire à l’efficacité du halètement.

-Les chiens à nez court, comme les carlins, les boxers ou les bouledogues, utilisent plus d’énergie pour respirer et ont une capacité plus faible à libérer de la chaleur en haletant.

–Les chiens avec une fourrure plus foncée ou épaisse absorbent plus de chaleur.

– Les chiots et les chiens plus âgés ont une capacité réduite à maintenir leur température corporelle appropriée.

Certains signes de maladie de la chaleur chez les animaux de compagnie comprennent rythme cardiaque rapide ou irrégulier, bave excessive, léthargie, refus de manger ou halètement excessif. Étant donné la possibilité qu’un chien surchauffe, les mesures suivantes doivent être prises :

–D’abord, sortez-le du feu et offrez-lui de l’eau froide.

–Placez-le devant un ventilateur ou ouvrez les fenêtres.

–Humidifier le pelage et la peau avec de l’eau tiède pour accélérer le refroidissement.

Et s’il y a une possibilité que l’animal souffre d’une coup de chaleur emmenez-la immédiatement chez le vétérinaire. Chaque minute compte.

Couper les poils des animaux de compagnie en été, une erreur

Quand il s'agit de régime, l'animal doit réduire sa consommation de nourriture les jours les plus chauds pour l'aider à faire face à la chaleur. Il est particulièrement important que vous réduisiez votre consommation d'aliments à base de céréales, car ils provoquent une augmentation métabolique de la température corporelle.

Une erreur très courante est de couper les poils d’animaux en été. Ce n’est pas pratique : la fourrure agit comme un isolant, les gardant au chaud en hiver et au frais en été en empêchant la chaleur du soleil d’atteindre la peau.

Quant aux chats & mldr; sont naturellement attirés par la chaleur et les endroits ensoleillés, donc être vigilant les jours chauds. Un halètement excessif entraîne la possibilité d’un coup de chaleur.

La plage de température interne moyenne pour les chats se situe entre 37,5 et 39°C. Lorsque la température ambiante dépasse cette plage, le félin peut être en risque de coup de chaleur. Les conseils sont similaires à ceux pour les chiens ; surtout, l’accès à de l’eau propre et fraîche et à des zones fraîches et ombragées.

Site de référence : https://medialibrary.climatecentral.org/resources/dog-days-of-summer-when-heat-endangers-pets

