Comment protéger les enfants et les adolescents du soleil

26/05/2021 à 8h50 CEST

Nous pourrions penser que le soleil nous affecte tous également et qu’il n’y a aucune différence dans la manière dont nous nous protégeons. Mais ce n’est pas comme ça. Notre peau est différente à chaque étape de la vie et donc les soins dont elle a besoin ne sont pas toujours les mêmes.

Et pas seulement la peau, les habitudes changent en fonction de l’âge, de la façon dont nous mangeons, des médicaments que nous prenons, et tout, absolument tout, affecte l’incidence du rayonnement solaire sur notre corps.

La base est claire. Protégez-vous toujours du soleil, quel que soit votre âge. Mais le Conseil général des pharmaciens clarifie quelques questions sur la protection solaire des plus jeunes de la maison pour l’été qui approche à grands pas.

Les pharmaciens insistent sur le fait que l’éducation à la photoprotection devrait commencer dès l’enfance les effets néfastes des rayonnements sont cumulatifs et irréversibles.

De plus, entre 50 et 80% de l’exposition au soleil qu’un individu reçoit tout au long de sa vie, a lieu entre les 18 et 21 premières années.

Comment protéger les enfants

En plus de la peau, le Conseil Général des Pharmaciens nous propose quelques recommandations pour également protéger les yeux et, bien entendu, prendre soin de l’alimentation pendant les mois d’été.

Peau

Il est conseillé que les écrans solaires chez les enfants soient résistants à l’eau, à la sueur et aux frottements, compte tenu de l’activité continue des plus petits.Le mieux dans tous les cas est d’opter pour l’utilisation d’écrans solaires avec des filtres physiques contre les produits chimiques. La raison en est que le rapport surface cutanée / poids corporel chez les enfants est plus élevé et donc leur exposition aux substances appliquées localement (crèmes) est plus élevée.

De plus, la peau des enfants est plus perméable et le mécanisme d’action des filtres physiques se fait par diffusion de la réflexion et non par absorption comme les filtres chimiques. Heureusement, l’offre de crèmes solaires spécifiques pour les enfants est abondante.

Yeux

Les enfants ont non seulement une peau plus délicate et plus fine que les adultes, mais leurs yeux sont également beaucoup plus sensibles, il est donc conseillé:

Les bébés de moins de 6 mois ne doivent pas être exposés au soleil. Si c’est inévitable, parapluies, parapluies, tissus ou tout élément physique peuvent nous aider à les protéger.Entre 6 mois et 3 ans ils peuvent rester au soleil, mais pour un minimum de temps et toujours avec des lunettes, bien attachés pour qu’ils ne le soient pas Dès l’âge de 3 ans, les lunettes de soleil doivent être une constante lors des activités de plein air, même par temps nuageux.

Alimentation

Dans l’enfance, des carences peuvent survenir dans l’apport de certains nutriments essentiels au bon entretien de la peau et des yeux, ainsi que dans leur photoprotection.La consommation de légumes, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes et de poisson a tendance à être faible, ce qui suppose un apport insuffisant en fibres, en acides gras oméga-3, en folates, en vitamine D, en calcium, en fer, en sélénium, en zinc, etc. L’hydratation est particulièrement importante à ce stade de la vie.

Comment protéger les adolescents

Les «problèmes» typiques de cette étape vitale (rébellion, soucis d’apparence physique, etc.) changent complètement la manière d’éduquer à la protection solaire. Pour les pharmaciens, les aspects clés à ce stade sont:

Peau

Apprenez-leur «la règle de l’ombre»: le soleil est d’autant plus dangereux que l’ombre de l’individu est petite par rapport à la hauteur. Le risque est réduit à une plus grande longueur d’ombre.

Avec cela, ils peuvent avoir une idée claire du moment où l’exposition au soleil est moins pratique.

Le souci du physique peut amener les jeunes à avoir besoin de regarder brun pour améliorer leur apparence. Ce n’est pas mal, mais il faut expliquer les risques liés à l’utilisation des cabines de bronzage.

L’utilisation d’autobronzants peut être considérée comme une alternative, ils sont efficaces et ne présentent pas de risques pour la santé.

Yeux

L’utilisation répandue chez les adolescents de téléphones portables, de tablettes et d’autres appareils électroniques a entraîné une augmentation des cas de sécheresse oculaire à ces âges. La protection des yeux est donc importante. De plus, les traitements antihistaminiques sont courants chez les adolescents, l’utilisation de contraceptifs ou de médicaments dérivés de la vitamine A peut également provoquer une sécheresse oculaire. Les sports de plein air et les sports de neige font que les adolescents sont plus exposés aux rayons ultraviolets. être utilisé à l’époque.

Alimentation

Il est important d’augmenter votre consommation de fruits, de légumes et de poisson. Su consumo, deficitario a estas edades, supone un déficit de determinadas vitaminas (C y E, relacionadas con la síntesis de proteínas y la proliferación celular), minerales (calcio, hierro y zinc, relacionados con diversos aspectos del crecimiento) y otros nutrientes ( oméga 3).