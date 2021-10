Comment protéger les enfants sur les réseaux sociaux

Les adolescents analysent l’impact des médias sociaux sur eux 2:41

. – Ce ne sont plus seulement les adolescents qui sont sur les réseaux sociaux. Les jeunes enfants se lancent également dans ces applications, et certains parents ne font pas confiance à leurs enfants pour rester en sécurité dans ce contexte.

Selon la nouvelle enquête nationale sur la santé des enfants, environ la moitié des parents d’enfants âgés de 10 à 12 ans et 32 ​​% des parents d’enfants âgés de 7 à 9 ans ont déclaré que leurs enfants avaient utilisé des applications de médias sociaux au cours des six premiers mois de cette année. de l’hôpital pour enfants CS Mott publié ce lundi.

« Le débat se poursuit sur le fait qu’il est trop tôt lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications sociales et comment les parents devraient la surveiller », a déclaré Sarah Clark, codirectrice de Mott Survey, chercheuse en pédiatrie à l’Université du Michigan, dans un communiqué. . « Notre enquête examine la fréquence à laquelle les préadolescents et les jeunes enfants utilisent les plateformes sociales et le degré de supervision que les parents ont de ces interactions. »

Les résultats sont « une preuve supplémentaire que les enfants de moins de 13 ans sont impatients d’utiliser les plateformes de médias sociaux, pour quelque raison que ce soit : divertissement, célébrités, se connecter avec des amis ou être attirés par un design qui favorise la participation commune. sur ces sites « , a déclaré le Dr. Jenny Radesky, professeure adjointe de pédiatrie comportementale développementale à l’hôpital pour enfants CS Mott de l’Université du Michigan, par e-mail. Radesky n’a pas participé à l’enquête.

Au moment de décider quelles applications étaient appropriées pour leurs enfants, plus de 60 % des parents ont examiné si les applications étaient soumises à un contrôle parental, si elles étaient adaptées à l’âge de leurs enfants ou si elles étaient nécessaires à leur scolarité. Entre 51 % et 66 % des parents ont utilisé des verrous parentaux sur certains sites, l’approbation parentale pour les nouveaux contacts, les paramètres de confidentialité, les limites de temps quotidiennes et un code d’accès pour certains contenus.

De nombreux parents sont également préoccupés par la capacité de leurs enfants à naviguer en toute sécurité dans les applications de médias sociaux. Certains craignaient que leurs enfants partagent par inadvertance des informations privées, rencontrent des prédateurs sexuels, voient des images ou des vidéos racées, ou soient incapables de discerner quelles informations sont vraies ou fausses. Selon le rapport, près de 50 % des parents d’enfants qui utilisent les réseaux sociaux ne croyaient pas que leurs enfants seraient capables de distinguer si un autre utilisateur était un adulte ou un enfant, ce qui peut être difficile.

Selon les auteurs de l’enquête, la Children’s Internet Privacy Protection Act exige que les opérateurs d’applications et d’autres services en ligne offrent des options de contrôle parental sur la divulgation d’informations privées. Cependant, 17 % des parents d’enfants utilisateurs d’applications de réseaux sociaux ont déclaré n’utiliser aucun type de contrôle parental, pour des raisons telles que l’impossibilité de trouver les informations nécessaires pour le configurer, la conviction que la supervision de l’utilisation du Réseau social les applications multimédias de leurs enfants ont nécessité trop de temps ou la considération que c’était une perte de temps parce que les enfants ont trouvé des moyens de contourner le contrôle parental.

« Les parents sont dans un état d’épuisement complet à ce stade de la pandémie, il est donc tout à fait raisonnable pour eux de ressentir un sentiment d’accablement ou d’inutilité en essayant de suivre les plateformes de médias sociaux qui comptent des milliards d’utilisateurs. capacités d’analyse de données », explique Radesky.

Cependant, si « les parents autorisent les jeunes enfants à participer aux médias sociaux, ils doivent assumer la responsabilité de rendre l’environnement en ligne de l’enfant aussi sûr que possible », a déclaré Clark, quels que soient les inconvénients. « Si les parents ne peuvent pas s’engager à jouer un rôle actif dans l’utilisation des médias sociaux par leurs enfants, ils devraient les faire attendre avant d’utiliser ces applications. »

Comment aider votre enfant à rester en sécurité en ligne

Les auteurs ont écrit que l’utilisation des médias sociaux par ces enfants peut inclure des versions ou des sections d’applications adaptées aux enfants. De plus, certaines applications conçues spécifiquement pour les jeunes enfants ont essayé de limiter les risques de sécurité en restreignant des fonctionnalités telles que la publication de photos ou l’utilisation de discussions privées, ou en proposant des rapports d’utilisation aux parents.

Les parents qui envisagent de laisser leurs enfants utiliser certaines applications de médias sociaux devraient d’abord les rechercher, a conseillé Clark. « Les parents doivent vérifier si le contenu est sélectionné pour n’autoriser que des programmes adaptés aux jeunes ou s’il existe un modérateur pour supprimer le contenu inapproprié », a-t-il déclaré. « Ils doivent également utiliser des verrous parentaux ou des codes d’accès pour certains sites ou contenus. »

Pour des ressources sur la gestion de l’utilisation des médias sociaux par les enfants, Radesky a encouragé les parents à consulter les conseils par tranche d’âge de Common Sense Media, une organisation indépendante qui fournit des avis d’experts, des recherches et des outils pour aider les parents, les éducateurs et les défenseurs à assurer le bien-être numérique des enfants.

Les parents peuvent également consulter les informations compilées par les créateurs du film « Screenagers » et publiées sur le blog hebdomadaire du réalisateur du film, le Dr Delaney Ruston, a déclaré Radesky. Le blog mérite d’être suivi pour savoir comment parler avec les enfants de sujets controversés et difficiles à discuter, a ajouté Radesky.

Quant à la façon dont les parents peuvent parler de leurs préoccupations sur les réseaux sociaux afin qu’ils puissent atteindre leurs enfants, Radesky a suggéré de « parler de sujets d’actualité comme les fichiers Facebook. Les enfants voudront savoir quand ils en profitent, et cela pourrait aider déclencher une conversation sur le moment où les entreprises technologiques franchissent la ligne. «

Dans les cas où les jeunes enfants de Radesky peuvent avoir des comptes sur les réseaux sociaux, elle les informe fréquemment si le contenu de l’image corporelle qu’ils voient en ligne est inapproprié, exploiteur ou perturbateur, a-t-elle déclaré.

Il existe également des solutions possibles pour les parents qui ne savent pas si leurs enfants peuvent faire la distinction entre un adulte et un enfant, ou entre la vérité et la désinformation. « Encouragez les enfants à ne pas répondre aux messages directs ou aux publications de personnes qu’ils ne connaissent pas, même si cette personne prétend être un enfant », a déclaré Radesky.

Et « une grande partie du contenu sur les réseaux sociaux est agrandie, filtrée ou modifiée d’une manière ou d’une autre pour obtenir plus d’engagement dans le flux de recommandations. Apprendre aux enfants à avoir une bonne dose de scepticisme lorsqu’ils regardent un flux de recommandations est crucial en ce moment, » a dit Radesky. « Les enfants peuvent acquérir ces compétences, mais ils auront besoin du soutien de leurs parents et de leurs enseignants. »

Est-ce que l’éducation des enfants à l’école sur les médias sociaux fonctionne?

L’éducation fonctionne, selon l’enquête. Selon les résultats de l’enquête, les parents dont les enfants avaient reçu des instructions dans leurs écoles sur l’utilisation sécuritaire des réseaux sociaux avaient plus confiance dans le jugement de leurs enfants par rapport aux réseaux sociaux. Cela suggère que les programmes d’alphabétisation numérique et de citoyenneté à l’école pourraient se poursuivre dans la vie à la maison ou conduire à des conversations plus fructueuses entre parents et enfants, a déclaré Radesky.

« Il est également possible que les enfants qui ont la chance de fréquenter des écoles qui enseignent la citoyenneté numérique se trouvent également dans des quartiers à statut socio-économique plus élevé, où les parents peuvent se sentir plus efficaces dans la gestion de la technologie », a ajouté Radesky.

« Dans mon étude de 2016 interrogeant des parents issus de milieux économiques à faible revenu, de banlieue, universitaires et technologiques, les deux derniers groupes se sentaient beaucoup mieux équipés pour gérer ce genre de conversations complexes et établir des règles », a-t-il déclaré.

Voici les informations pour configurer les contrôles parentaux ou de sécurité disponibles sur les plateformes de réseaux sociaux les plus populaires :