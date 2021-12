Comment protéger nos pieds des excès de Noël

25/12/2021 à 10:03 CET

S’il y a un mot qui résume ces dates de Noël, c’est excès.

Repas, dîners, bonbons, boissons & mldr; Nous en abusons pratiquement tous et, par conséquent, notre système digestif, notre cœur et même notre pieds.

Car selon l’Illustre Collège des Podologues de la Communauté Valencienne (ICOPCV), Noël est une fête qui peut nuire à la santé de nos pieds.

Froid et excès dans la consommation d’aliments et de boissons alcoolisées sont les principaux facteurs pouvant affecter les membres inférieurs.

Viande rouge, fruits de mer et alcool

Plus précisément, les podologues ont averti que dans le cas des personnes ayant un taux élevé d’acide urique, la consommation de viande rouge, de fruits de mer et de sucreries peut les prédisposer à souffrir crises de goutte, une forme d’arthrite qui provoque une douleur intense dans l’articulation métatarsophalangienne du gros orteil.

En ce qui concerne l’abus d’alcool, les conditions les plus courantes sont gonflement des pieds

Et c’est que les esprits causent rétention d’eau, faiblesse musculaire car il affecte les fibres nerveuses ou taches rougeâtres sur les pieds, entre autres symptômes.

Ces désagréments indiquent que le foie peut avoir été affecté et il n’élimine pas bien les toxines, il n’absorbe pas les nutriments et il ne métabolise pas les graisses.

Aussi, utilisez un chaussure Ne pas protéger adéquatement les pieds du froid peut provoquer une dermatite, un eczéma ou des engelures douloureuses.

Recommandations des podiatres

Pour éviter ces problèmes dérivés du froid, qui entrave une circulation sanguine optimale, et les excès habituels à Noël, l’ICOPCV fournit quelques consignes pour protéger nos pieds.

Il est important d’avoir une alimentation équilibrée. Pendant ces jours, cela peut être plus compliqué, mais cela peut être compensé par une alimentation légère les jours où il n’y a pas de célébration.Porter des chaussures qui maintiennent la température du pied, comme, par exemple, des bottines.Si nous sommes pour s’habiller pour le dîner et les repas de Noël, il est préférable de choisir un talon stable à la marche et ne dépassant pas 4 cm.C’est l’heure des cadeaux. Si vous avez pensé à faire un cadeau à quelqu’un en lui offrant des chaussures, achetez toujours des chaussures en matériaux naturels et souples qui s’adaptent au pied et permettent son mouvement naturel (par temps froid, la peau est plus sensible et plus sensible aux blessures) .. ils vont être une partie passée par l’eau. Il est donc important de vérifier que la semelle de nos chaussures est antidérapante. Pendant les mois froids, il est courant qu’en raison de l’humidité ou de la pluie, le sol soit humide et aidera à éviter de glisser et à marcher en toute sécurité.

Enfin, de l’ICOPCV, ils insistent sur le fait qu’une alimentation équilibrée et consommation modérée d’alcool il est essentiel pour une bonne santé en général et des pieds en particulier.

Aussi, au moment où il est détecté toute anomalie au niveau des pieds est indispensable de consulter un professionnel de Podologie afin que les causes puissent être analysées et le traitement spécifique le plus approprié appliqué afin d’éviter des conséquences majeures pouvant affecter la mobilité et la stabilité de la personne.