Comment protéger par mot de passe votre historique de recherche Google | La technologie

L’historique de Google est une partie importante où sont stockées de nombreuses informations et données personnelles, que nous pouvons protéger de l’une des meilleures manières possibles dans tout ce qui concerne le monde en ligne, au moyen d’un mot de passe.

Au cas où vous ne sauriez pas quelle est l’histoire de Google et à quoi elle sert, la première chose que nous allons faire est d’expliquer tous les avantages de cette partie du monde du grand G.

C’est quelque chose dont la plupart des utilisateurs ne s’inquiètent pas, car la première chose qui vient à l’esprit lorsque nous parlons de l’historique est celle du navigateur avec lequel nous entrons sur Internet, oubliant que le Google a une histoire.

Dans cet historique, vous pouvez enregistrer des données que nous ne souhaitons pas enregistrer ou nous souhaitons simplement que l’historique de Google ne puisse être consulté que par nous.

Qu’est-ce que l’historique de Google ?

Plusieurs fois, lorsque nous naviguons, nous réalisons que la publicité qui apparaît est liée à quelque chose que nous avons regardé ces derniers jours ou dans les pages que nous avons consultées récemment.

En effet, le principal revenu de Google provient de ses chercheur et donc, à travers La publicité, une publicité d’autant plus efficace que le système se familiarise avec nos goûts.

Il joue un rôle prédominant les antécédents de Google, un système par lequel le grand G connaît nos goûts pour ce que nous cherchons et visitons sur le net, enregistrant des informations sur tous nos déplacements, pour s’assurer que rien ne leur échappe.

Par conséquent, si nous entrons dans notre historique Google, nous pouvons voir d’une part le historique de toutes les recherches que nous avons effectué tout au long de la période d’ouverture du compte, dans les moindres détails.

Mais le historique de localisation, donc les endroits où nous avons été ont été contrôlés, quelque chose de logique, puisque de cette façon la publicité sera encore plus personnelle. Cette information ajoute également ce que sont les recherches Google Maps, pour vous donner un exemple.

Avec toutes ces informations, Google va nous connaître parfaitement et cela va nous mettre en relation, à la fois dans les recherches et dans la publicité, avec nos goûts et nos coutumes, quelque chose qui peut être intéressant d’un point de vue, mais un peu dangereux en raison de la question de la vie privée. . . .

Comment afficher l’historique de Google

Pour accéder à notre historique, nous devons nous rendre sur la page Mon activité de Google en saisissant l’adresse suivante :

Une fois à l’intérieur, nous verrons différentes sections qui nous aideront à savoir quel type d’informations Google conserve à notre sujet :

Dans la partie supérieure, nous verrons trois sections telles qu’elles sont Activité sur le Web et dans les applications, Historique des positions et Historique de YouTube. Si un Si il est actif apparaît ci-dessous et sinon, il apparaîtra comme désactivé. Juste en dessous, nous verrons comment un chercheur où nous pouvons essayer de trouver toute notre activité, filtrage des résultats par produits Google ou par dates. Si nous continuons à descendre, nous verrons les dernières nouvelles de notre activité dans les différentes sections que Google gère.

Comment protéger par mot de passe

Avant de pouvoir mettre un mot de passe dans l’historique de notre activité dans Google, nous devons remplir une condition :

Nous devons avoir le Onglet Activité sur le Web et dans les applications actif, c’est-à-dire que un Oui apparaît ci-dessous, comme nous vous l’avons déjà dit.

Une fois cela fait, nous pouvons gérer l’intégralité du problème de mot de passe dans l’historique de Google.

Nous devons cliquer sur Gérer la vérification de Mon activité. Cela sort automatiquement lorsque vous cliquez sur Oui à l’onglet dont nous vous avons parlé au point précédent, ou si vous voyez un petit signe au bas des trois onglets principaux. Une fois à l’intérieur, nous devons marquer l’option qui nous met Besoin d’une vérification supplémentaire. À ce moment-là, ils vous demanderont de mettre le mot de passe de votre compte Google pour le vérifier. Lorsqu’il sera écrit, vous reviendrez sur le même site Web My Activity, mais vous verrez comment tout ce qui apparaissait en bas, avec tout ce que vous aviez fait au cours des dernières minutes, heures et jour, a disparu et est remplacé par un signe de couleur bleu . Ce signe dit Chèque et c’est dans celui-ci qu’il faut appuyer pour saisir le mot de passe de notre compte Google et ainsi pouvoir voir l’historique.

C’est ainsi que nous devons mettre un mot de passe de notre historique Google Et, comme conseil, nous vous suggérons de changer ce mot de passe au moins une fois, pour vous assurer que vous seul connaissez cette combinaison de chiffres et de lettres.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Effacer l’historique Google

Si, avec le mot de passe, vous ne vous sentez toujours pas en sécurité, la meilleure chose à faire est peut-être d’effacer l’historique, manuellement ou automatiquement.

Si nous regardons notre activité Google, nous verrons comment sur le côté droit, juste à côté de l’endroit où il est indiqué Filtrer par date et produit, apparaît en bleu Supprimer. Si nous cliquons sur Supprimer, un autre onglet s’ouvrira dans lequel nous aurons les options pour supprimer le Dernière heure, Le dernier jour, Depuis toujours ou Période personnalisée. Appuyez sur celui sur lequel vous appuyez, vous sélectionnerez alors ce que vous allez faire supprimer de la période que vous avez choisie.

De cette façon, exactement ce que nous avons sélectionné sera supprimé de l’historique, empêchant quiconque de le voir ou de le récupérer de quelque manière que ce soit, car une fois supprimé, il ne sera plus présent de quelque manière que ce soit.

Avec tout ce que vous avez vu aujourd’hui, vous pourrez connaître et gérer l’historique de Google de la manière qui vous convient le mieux et de la manière qui correspond le mieux à vos besoins.