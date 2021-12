Comment protéger vos bénéfices de crypto et éviter d’être audité pour vos opérations de crypto aux États-Unis

Source : AdobeStock / adzicnatasa

L’article est écrit par Jaideep Singh, PDG de la plateforme SaaS FlyFin , propulsé par IA, Luke Olson, CPA, et Sridevi Yathirajyam, EA, FlyFin.

__________

Avec la fin de 2021, cela peut également signifier que le temps presse vers une autre échéance fiscale à venir pour de nombreuses personnes aux États-Unis. Le 15 janvier est la date à laquelle les impôts trimestriels sont dus si vous êtes un travailleur indépendant créateur ou accompagnateur).

Tout investisseur avisé saurait qu’il n’y a pas de bonne astuce pour tromper le percepteur d’impôts, et essayer de le faire peut revenir vous mordre avec de vilaines pénalités. L’imposition de pénalités aux contribuables est un domaine où le gouvernement vaut encore mieux que l’impôt. Cependant, vous pouvez prendre plusieurs mesures solides pour protéger votre argent et empêcher le gouvernement de récupérer une plus grande partie de vos bénéfices cryptographiques durement gagnés.

Voici quelques conseils pour vous aider à protéger vos revenus cryptographiques du fisc.

1. Quelles sont les choses les plus importantes à éviter d’être auditées pour mes activités de cryptographie ?

Payez les impôts à temps et produisez les déclarations de revenus avant la date d’échéance. Payez vos impôts de travail indépendant à temps, le cas échéant. Assurez-vous de déclarer tous les revenus des formulaires à partir des copies délivrées au Service des impôts (IRS) tels que 1099-INT, 1099-DIV, 1099-NEC, etc. Tout revenu non déclaré peut déclencher un avis d’audit IRS. NE présumez PAS que si votre portefeuille cryptographique national ou étranger n’a pas généré de 1099, vous pouvez facilement renoncer à divulguer vos revenus. L’IRS obtient des données de diverses sources sur les comptes cryptographiques. Déclarez tous les comptes sur les formulaires de déclaration des comptes étrangers : FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts) et FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) si le solde annuel est supérieur au seuil fixé par l’IRS. Cela est particulièrement vrai si vous avez un portefeuille crypto en dehors des États-Unis.

2. Que recherchera l’IRS pour détecter les pièges fiscaux cryptographiques ?

Les PSE (Payment Settlement Entities) sont tenues d’envoyer le 1099-K au titulaire du compte et une copie à l’IRS s’ils ont traité au moins 20 000 $ de paiements et au moins 200 transactions au cours de l’année fiscale. De nombreux PSE soumettent ces formulaires, même s’ils ont traité certaines transactions et n’atteignent pas le seuil de 20 000 USD. Le formulaire 1099-K suit les paiements reçus via n’importe quel PSE qui inclut les transactions par carte de crédit, PayPal et d’autres services de paiement en ligne, ainsi que des plateformes indépendantes comme Upwork, etc. Par conséquent, il n’y a aucune possibilité de masquer les transactions de l’IRS.

3. Ma maison de courtage ou mon portefeuille/mon échange n’a pas généré de 1099. Dois-je quand même déclarer le profit ?

Vous recevrez le formulaire 1099 lorsque vous gagnerez 600 $ ou plus en récompenses ou en frais de Coinbase ou d’autres échanges cryptographiques au cours de l’année. Même si vous n’êtes pas admissible à recevoir le formulaire 1099 pour gagner en crypto-monnaies, vous devez déclarer les taxes sur les crypto-monnaies, que vous receviez ou non de tels formulaires. Si vous possédez un portefeuille crypté, l’IRS le sait plus que probablement, et l’absence de rapports de résultat sur les transactions dans votre déclaration de revenus pourrait déclencher un signal d’alarme avec eux.

Travailleur indépendant: Si vous êtes un travailleur indépendant et que vos activités de cryptographie font partie d’un commerce ou d’une entreprise, les informations contenues dans le formulaire 1099 seront déclarées dans l’annexe C.

Non autonome : Pour les personnes qui ne sont pas des travailleurs indépendants et qui remplissent le formulaire 1040, les informations sur la monnaie virtuelle seront déclarées comme « Autres revenus » sur l’annexe 1, ligne 8 de la déclaration de revenus.

4. Que faire si mon portefeuille crypto n’est pas aux États-Unis ? Dois-je encore payer des impôts ?

Si vous êtes un citoyen américain avec des revenus de placement tels que des gains en capital, des revenus en monnaie virtuelle provenant de sources situées en dehors des États-Unis, vous devez déclarer ces revenus sur votre déclaration de revenus en vertu de la loi américaine. Cette exigence s’applique même si vous résidez à l’intérieur ou à l’extérieur du États-Unis et si vous recevez ou non un formulaire 1099 du payeur étranger. Mis à part les citoyens américains, toute personne tenue de payer des impôts américains doit payer des impôts sur les revenus cryptographiques ; cela inclut les détenteurs de la carte verte, les autres résidents et les contribuables.

5. Que faire si je vis à l’étranger ou si je ne suis pas citoyen américain ?

En tant que citoyen non américain, si vous avez gagné des revenus en monnaie virtuelle de source américaine, vous serez imposé sur le montant des revenus gagnés. Les non-résidents paieront 30% d’impôts sur leurs revenus en crypto-monnaie. Et contrairement aux résidents, les non-résidents n’ont pas le droit d’utiliser les pertes des années précédentes pour compenser leur impôt à payer.

Si vous avez réalisé vos revenus de crypto-monnaie dans un autre pays, vous aurez non seulement une obligation fiscale aux États-Unis, mais vous pourrez également avoir des obligations fiscales dans le pays où la monnaie numérique a été achetée et vendue.

6. Puis-je demander à un parent vivant à l’étranger d’ouvrir un compte et de ne pas payer d’impôts aux États-Unis ?

Votre parent vivant à l’étranger, qui a les comptes crypto à votre nom, est responsable des impôts que vous devez payer à l’IRS. Dans tous les cas, il s’agirait de fraude fiscale si vous vous servez d’un proche pour investir votre capital et masquer ensuite des revenus.

7. Si j’achète et vends en utilisant une crypto-monnaie mais que je laisse mes fonds intacts dans un portefeuille, dois-je déclarer mes gains ?

Tant que vous avez des crypto-monnaies comme investissement et que vous ne faites aucun revenu, vous ne devez généralement pas d’impôt sur les crypto-monnaies jusqu’à ce que vous les vendiez. Vous pouvez éviter complètement les impôts si vous n’en vendez pas au cours d’une année d’imposition donnée.

Les événements imposables et non imposables comprennent les suivants :

Événements imposables :

vendre des crypto-monnaies pour la monnaie fiduciaire (c’est-à-dire USD, CAD, EUR, JPY, etc.) ; échanger des crypto-monnaies contre d’autres crypto-monnaies (par exemple, BTC pour ETH, ne nécessite pas de facturer la monnaie fiduciaire pour être taxé) ; utiliser des crypto-monnaies pour acheter un bien ou un service ; recevoir des crypto-monnaies grâce à un fork ou du minage.

Événements non imposables :

acheter des crypto-monnaies avec une monnaie fiduciaire (sauf dans les cas où le prix d’achat est inférieur à la juste valeur marchande de la monnaie achetée) ; don de crypto-monnaies à un organisme exonéré d’impôt ; donner des crypto-monnaies à n’importe qui (si le don est suffisamment important, cela peut générer une taxe sur les dons) ; transférez la crypto-monnaie d’un portefeuille que vous possédez vers un autre portefeuille que vous possédez.

8. Comment un contribuable individuel peut-il minimiser l’activation d’un événement imposable ?

Pour la liquidité, malgré la vente de crypto-monnaies appréciées, vous pouvez emprunter auprès de plateformes de financement décentralisées collatérales (DeFi) qui ne déclenchent pas d’événement imposable.

9. Sinon, comment pouvez-vous éviter de déclencher des événements imposables autour des crypto-monnaies ?

Négociez des crypto-monnaies au sein d’un compte de retraite individuel autogéré (IRA) afin que tous les gains et pertes soient protégés dans le compte et qu’il n’y ait pas de conséquences fiscales immédiates.

10. Quels autres conseils les gens peuvent-ils suivre pour protéger leurs revenus des gains en capital et autres impôts liés aux transactions cryptographiques ?

Détenir un investissement pendant plus d’un an permet généralement aux traders de profiter de taux d’imposition plus bas sur les plus-values ​​à long terme. Compensez vos gains cryptographiques par des pertes en capital, mais les gains que vous compensez ne peuvent pas dépasser vos pertes. Vendre des actifs au cours d’une année à faible revenu.

Pour vous aider à respecter la prochaine échéance fiscale trimestrielle, vous pouvez également consulter notre nouveau calculateur de taxe cryptographique.

____

Apprendre encore plus:

– Vous cherchez un pays avec les politiques fiscales crypto les plus claires ? Vérifiez cette liste

– DAO, les détenteurs de jetons pourraient faire face à de nouvelles obligations fiscales, prévient un rapport de PwC

– Avertissement de l’IRS : Le Taxman Cometh – Une valeur de « milliards de dollars » en crypto-monnaies

– Un tribunal américain laisse entendre que l’IRS pourrait avoir violé les droits de confidentialité de l’utilisateur de Coinbase lors d’un contrôle fiscal

– Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– Les échanges crypto en 2022 : plus de services, plus de conformité et de concurrence