Comment protéger vos transactions bancaires des cyber-fraudes

Les fraudeurs vous convaincraient de télécharger des applications mobiles non vérifiées pour prendre le contrôle de votre téléphone et accéder à des informations confidentielles.

Avec l’augmentation des transactions en ligne, les cyber-escrocs deviennent de plus en plus sophistiqués et ouvrent de nouvelles façons de voler de l’argent sur votre compte bancaire. Pour voler des informations confidentielles, ils essaieraient de vous convaincre en faisant semblant de mettre à jour vos informations KYC, en suggérant de re-KYC, en proposant des emplois, en menaçant de bloquer votre compte ou en parlant d’urgences qui n’existent pas.

Des imposteurs approchent des clients se faisant passer pour des banquiers, des agents d’assurance, des travailleurs de la santé ou des télécommunications et des représentants du gouvernement. Ils recherchent la confirmation des informations d’identification confidentielles en offrant des services critiques et essentiels. Dans certains cas, ils font pression sur les clients pour qu’ils partagent d’urgence des informations, citant le blocage de compte, l’urgence, la pénurie de produits de soins médicaux critiques et d’autres menaces.

Ils utilisent ces informations d’identification pour frauder les clients. Cela s’ajoute aux méthodes traditionnelles telles que les appels non sollicités, les messages texte et les e-mails incitant les clients à partager les détails de leurs comptes bancaires, leurs identifiants de connexion, les informations de carte, les codes PIN et les OTP.

Pour vous prémunir de ces fraudes, voici une liste de précautions que vous pouvez suivre :

Ne partagez jamais votre code PIN ou OTP

N’oubliez pas que les clients ne sont pas tenus de s’authentifier par code PIN ou OTP pour recevoir de l’argent sur leur compte bancaire. Vous devez immédiatement déclencher une alarme à la réception d’une telle demande de partage OTP/PIN. N’oubliez pas non plus que votre banque ou toute autre institution ne vous demandera jamais d’informations confidentielles.

Cyberfraudes en hausse : voici comment protéger vos données et votre argent contre les fraudeurs

Ne cliquez pas sur les liens inconnus

Si les offres sont trop belles pour être vraies, elles ne le sont probablement pas. Si vous cliquez sur des liens inconnus promettant des offres inédites, il y a de fortes chances que vous soyez dirigé vers des sites Web de phishing qui vous exposeront au risque d’être victime d’une fraude.

Utilisez les sites Web officiels pour obtenir les coordonnées

Les fraudeurs fournissent souvent aux clients des numéros de service client incorrects et leur font croire qu’ils s’adressent à un représentant autorisé de leur banque/compagnie d’assurance. Il est toujours préférable de reconfirmer ces numéros de contact en visitant le site officiel de la banque/compagnie d’assurance.

N’effectuez jamais de paiements sur des portails d’emploi/de commerce électronique inconnus

Les fraudeurs utilisent de faux travaux de portail pour escroquer les clients qui partagent leurs coordonnées bancaires, cartes de débit, carte de crédit, etc., lors de l’enregistrement. Méfiez-vous de ces portails et évitez de partager vos informations d’identification sécurisées sur ces plateformes.

Vous restez vigilant et suivez ces étapes simples pour protéger votre argent. Pour protéger leurs clients contre les cyberfraudes, de nombreuses banques ont lancé des « campagnes bancaires sécurisées » via les médias sociaux, les SMS, les e-mails et les notifications périodiques. Il aide à sensibiliser les clients aux derniers modes opératoires de fraude et aux choses à faire et à ne pas faire en matière de banque numérique.

