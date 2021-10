Comment protéger votre argent lorsque vous tradez avec NFT ?

Alors que le monde des crypto-monnaies connaît un boom NTF et que les jetons non fongibles provoquent de plus en plus de FOMO chez les utilisateurs, des cas de fraude par des artistes NFT commencent à apparaître dans les médias.

Ainsi, un artiste numérique 3D supposé de 17 ans a vendu pour 138 000 $ de faux NFT à Solana et a récemment disparu ; Au lieu d’œuvres d’art, les acheteurs ont reçu des emojis aléatoires. Ce n’est pas le premier de ces cas ni, nous le craignons, le dernier.

Comment protéger votre argent lors de l’achat ou de la vente d’un NFT ? Comment les plateformes et les marchés NFT peuvent-ils assurer la sécurité de leurs utilisateurs ? Quels outils permettraient de vérifier l’authenticité de l’œuvre d’art ?

Ryan Wilkinson, co-fondateur de Blockasset, une plate-forme à guichet unique qui relie les athlètes, les agences de sport et de billetterie, les clubs et les fans, a partagé avec Invezz quelques conseils de sécurité pour tous les participants au marché NFT.

Q : Compte tenu du développement rapide de cette industrie, les escroqueries NFT deviennent un problème urgent. Pouvez-vous partager quelques conseils de sécurité pour les acheteurs et les vendeurs ?

R : Malheureusement, là où se trouve l’argent, les escrocs le sont aussi. Tout comme l’explosion de DeFi de l’année dernière a causé des millions de dollars de pertes en raison du piratage, des escroqueries et du tirage de tapis, le boom de la NFT de cette année a attiré de mauvais acteurs dans l’espace.

Mon premier conseil serait de se méfier de quiconque vous approche sur des sites comme Discord – de nombreux escrocs ont essayé d’induire les autres en erreur en publiant de faux liens vers le marché NFT OpenSea avec des listes apparemment bon marché. Deuxièmement, si vous participez aux creux, il est préférable d’utiliser un portefeuille de graveur avec suffisamment d’ETH, puis de déplacer vos jetons vers une adresse de stockage à froid. Troisièmement, soyez très prudent lorsque vous utilisez un portefeuille chaud comme MetaMask (ils ne devraient contenir que de petites quantités). Et quatrièmement, méfiez-vous des offres trompeuses dans vos annonces – les balayeurs proposent parfois 5 DAI au lieu de, disons, 5 ETH dans l’espoir de tromper les vendeurs.

Q : Quelles autres astuces les investisseurs NFT devraient-ils connaître en plus des escroqueries Discord ?

R : De nombreuses entreprises créent des robots sur des sites Web de médias sociaux comme Twitter et Instagram. Ces bots enverront des messages directs aux autres utilisateurs proposant des « offres » sur NFT et des « rejets exclusifs » sur les nouvelles versions. Il est préférable d’ignorer et de bloquer ces comptes immédiatement, car la plupart d’entre eux sont des projets frauduleux.

Le même mantra s’applique à Telegram, où il existe également de nombreux groupes NFT légitimes. Les escrocs enverront des messages aux personnes des groupes NFT existants demandant aux utilisateurs d’en rejoindre de nouveaux. Encore une fois, il est préférable d’ignorer et de signaler ces messages. Et enfin, soyez intelligent quant à l’endroit où vous investissez et gardez un œil sur les projets qui dureront – rappelez-vous que c’est toujours le Far West de la finance.

Q : Recommandez-vous aux personnes participant aux livraisons de déplacer leurs jetons vers une adresse de stockage à froid. Pourquoi les hot wallets comme MetaMask devraient-ils être évités ou uniquement utilisés pour stocker de plus petites quantités ? Qu’est-ce qui les rend dangereux, en particulier ? Existe-t-il un moyen fiable de sécuriser un portefeuille MetaMask ?

R : Les hot wallets comme MetaMask sont toujours connectés à Internet. Cela signifie une exposition constante aux menaces de mauvais acteurs, de pirates informatiques et d’autres dangers en ligne.

De plus, les baisses de jetons sont souvent largement médiatisées – selon le projet, les mauvais acteurs peuvent voir à quelles adresses de portefeuille les jetons sont envoyés. Toutes ces adresses sont des cibles potentielles, votre meilleur pari serait donc de déplacer vos jetons de portefeuille chaud dès que possible.

Q : Quelle est la meilleure sauvegarde de portefeuille pour les clés de portefeuille NFT ?

R : Il est intéressant de noter que la sauvegarde d’une phrase NFT initiale nécessite les mêmes étapes que la sauvegarde des phrases initiales du portefeuille crypto traditionnel. En ce sens, un portefeuille en métal physique est le meilleur moyen de stocker une phrase à long terme. Métaphoriquement, il est gravé dans un métal imperméable, ignifuge et incroyablement résistant à l’environnement.

Q : Quel est le meilleur portefeuille pour stocker les objets de collection NFT ?

R : Alors que les portefeuilles chauds sont parfaits pour le stockage à court terme, les portefeuilles matériels comme Ledger ou Trezor sont le moyen de stocker à long terme. Les portefeuilles matériels sont similaires à une clé USB et stockent vos clés hors ligne lorsqu’elles ne sont pas connectées à un appareil.

Les portefeuilles matériels offrent des fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que l’authentification à deux facteurs et ce qu’on appelle une puce d’élément sécurisé qui fournit plus de cryptage que les autres types de portefeuilles. Lorsqu’il est temps d’utiliser vos NFT, vous pouvez également connecter un portefeuille matériel à des portefeuilles en ligne comme MetaMask ou Phantom sur Solana pour plus de commodité. De cette façon, vos clés restent privées et sécurisées, mais peuvent toujours être utilisées avec diverses applications DeFi.

La norme de jeton ERC721 d’Ethereum est-elle toujours la meilleure pour NFT ou quelque chose de mieux est-il à venir ou à venir ?

Le problème avec l’ERC-721 est que cette norme n’a pratiquement pas été testée en masse. Il existe de nombreuses applications que nous n’avons pas encore vues, telles que ses performances dans un jeu métavers massif. Un autre problème est que la blockchain actuelle d’Ethereum limite le marché du NFT – le projet se débat à grande échelle et n’est pas en mesure d’attirer un public majoritaire. Bien entendu, ces problèmes seront résolus, au moins en partie, dans les deux prochaines années avec Ethereum 2.0. À ce stade, nous verrons comment les NFT fonctionnent à grande échelle et si le protocole ERC-721 s’en tient.

Cela dit, il existe déjà des réseaux blockchain qui développent leurs propres écosystèmes DeFi, comme le protocole Solana. La plateforme propose ce qu’elle appelle une installation Metaplex spécifique pour les projets NFT. Grâce à la méthode de consensus de preuve d’historique de Metaplex et Solana, les utilisateurs bénéficient de frais inférieurs, de vitesses plus rapides et d’une meilleure sécurité que des concurrents comme Ethereum.

Même à mesure qu’elle évolue, Solana vise à être la blockchain la plus programmable de l’industrie en matière de DeFi. Bien que cette capacité de planification ne différencie pas trop Solana des autres réseaux, le protocole excelle grâce à sa capacité à fournir plus de 50 000 transactions par seconde sans sacrifier la décentralisation.

Ainsi, bien que les jetons ERC-721 restent la norme NFT la plus populaire, des projets comme Solana visent à prendre le trône d’Ethereum avec une technologie et des vitesses de transaction améliorées.

