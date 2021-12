Comment protéger votre compte pour éviter les escroqueries dans WhatsApp | La technologie

Cette arnaque prolifère beaucoup sur WhatsApp en ce moment et vous devez vous en protéger, et nous vous dirons en quoi elle consiste.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée au monde et également le principal outil utilisé par les cybercriminels pour tenter d’escroquer avec différentes techniques, et celui qui a été vu récemment dans l’application Meta est l’utilisation de comptes avec de faux profils pour gagner votre confiance.

Comme indiqué par wabetainfo, les escrocs utilisent actuellement des numéros VoIP pour obtenir des comptes jetables, localisant initialement des personnes au hasard pour gagner leur confiance.

Ce sont des contacts inconnus qui vous parlent directement sur WhatsApp et vous font remarquer qu’ils vous ont dans leur carnet d’adresses, pour tenter de vous tromper. Au début, ils sont très sympathiques, ils vous demandent des informations personnelles très basiques pour gagner votre confiance, mais quand vient le moment où ils vous demandent, par exemple, de les ajouter à des comptes sociaux comme Facebook ou Instagram, le chantage commence.

Bien qu’il s’agisse d’une technique très ancienne, elle fonctionne généralement devant des personnes qui ont besoin d’amis ou de personnes plus âgées qui ne comprennent pas grand-chose au monde technologique. Si vous finissez par ajouter ces types de comptes à votre Instagram ou Facebook, ils accéderont à toutes vos images personnelles et entreront dans le cercle de vos amis pour vous faire chanter.

Ils sont même capables d’utiliser Photoshop pour modifier certaines de vos photos et les envoyer à vos amis, à moins que vous ne leur envoyiez de l’argent. Évidemment, même si vous leur envoyez de l’argent, ils continuent de vous faire chanter.

Le moyen le plus simple de se protéger contre ces types d’attaques qui utilisent l’ingénierie sociale c’est du bon sens. Vous devez éviter de parler à des contacts inconnus, et surtout ne jamais partager d’informations personnelles, et cela signifie également ne pas les ajouter à votre compte Facebook ou Instagram car ils pourraient utiliser vos photos et vos contacts pour vous faire chanter.