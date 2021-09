Comment protéger votre nouvel iPhone brillant

La série iPhone 13 a finalement été annoncée, offrant une gamme de nouvelles fonctionnalités, des performances améliorées et plus encore. Il y a un total de quatre appareils dans la série, y compris l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max – et si vous finissez par acheter l’un d’entre eux, vous voudrez probablement vous assurer de le protéger. . C’est là qu’il peut être judicieux d’acheter l’un de ces meilleurs étuis pour iPhone 13.

Malgré le fait que les téléphones viennent tout juste d’être annoncés, il existe déjà des tonnes de coques pour iPhone 13 proposées. Nous avons rassemblé les meilleurs d’entre eux ci-dessous.

Bien sûr, il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter une nouvelle coque de téléphone. Par exemple, vous voudrez vous demander si vous voulez juste un étui de base, ou un étui portefeuille avec des fentes pour cartes à l’arrière, ou même un étui folio, qui s’ouvre et se ferme lorsque vous utilisez votre téléphone. Vous devrez également déterminer si vous souhaitez ou non une assistance MagSafe. Et, vous aurez envie de considérer le matériel global. De nos jours, les étuis de téléphone peuvent être fabriqués à partir de matériaux comme le cuir, le silicium, etc.

Enfin et surtout, vous voudrez tenir compte de votre budget. Certains étuis de téléphone peuvent coûter cher, mais ci-dessous, nous avons inclus des étuis dans toutes les gammes de prix.

Sans plus tarder, voici les meilleurs étuis pour iPhone 13, quel que soit le modèle d’iPhone 13 que vous avez acheté.

Meilleurs étuis pour iPhone 13 dans l’ensemble

Vous cherchez juste un étui idéal pour une utilisation quotidienne ? Voici un aperçu de certains des meilleurs.

Étui en silicone pour Apple iPhone 13 avec MagSafe

Coque en silicone Apple iPhone 13 Source de l’image : Apple

Apple fabrique certains des meilleurs étuis en silicone, avec une construction solide, une disponibilité dans une gamme de couleurs et une prise en charge de MagSafe.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Étui en cuir Apple iPhone 13 avec MagSafe

Etui en cuir Apple iPhone 13 Source de l’image : Apple

Si vous souhaitez améliorer un peu la qualité de l’étui, cela vaut la peine d’envisager l’un des étuis en cuir d’Apple. L’étui en cuir avec MagSafe est super bien construit, a fière allure et est également disponible dans une gamme de couleurs.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Coupe mince Spigen

Source de l’image : Spigen

Spigen fabrique des coques de téléphone élégantes et stylées depuis un certain temps déjà. Le Spigen Thin Fit est exactement ce que son nom suggère – mince. Parfois, vous aurez peut-être l’impression que votre téléphone n’a pas du tout d’étui !

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Les meilleurs étuis à rabat pour iPhone 13

Vous aimez garder vos cartes et votre argent avec votre téléphone ? Ces étuis folio valent la peine d’être considérés pour votre iPhone 13.

Folio en cuir nomade

Folio en cuir nomade Source de l’image : Nomad

Le Nomad Leather Folio est un étui folio haut de gamme fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et qui aura fière allure pour protéger n’importe quel iPhone 13. C’est un peu cher, mais cela en vaut vraiment la peine pour ceux qui peuvent se le permettre.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Étui Folio Coach Incipio

Étui Folio Coach Source de l’image : Incipio

Cet étui folio est fabriqué à partir de la toile Coach signature et contiendra facilement votre carte d’identité et vos cartes de crédit tout en protégeant l’avant et l’arrière de votre nouvel iPhone brillant. Il a également une fermeture magnétique pour éviter qu’il ne s’ouvre dans votre sac ou votre sac à main.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Les meilleurs étuis robustes pour iPhone 13

Besoin d’un peu plus de protection pour votre téléphone ? Il existe quelques coques de téléphone robustes à considérer pour votre iPhone 13. Voici quelques-unes des meilleures.

Équipement d’armure urbaine (UAG)

Étuis UAG pour iPhone 13 Source de l’image : UAG

Ces étuis se situent entre robuste et léger. Il existe des boîtiers plus robustes, mais ils sont généralement très volumineux. Les étuis UAG sont toujours légers et élégants, tout en offrant un peu plus de protection que votre étui de téléphone moyen.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Série Otterbox Defender

Otterbox Defender Case Source de l’image : Otterbox

La série Otterbox Defender offre depuis longtemps une excellente protection aux modèles de smartphones les plus populaires. La série prend en charge MagSafe sur l’iPhone 13 et est disponible pour les quatre modèles d’iPhone 13.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Meilleures coques transparentes pour iPhone 13

Vous cherchez un étui transparent qui peut mettre en valeur le superbe design de l’iPhone 13 ? Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns des meilleurs étuis transparents pour iPhone 13.

casétifier

Coque iPhone 13 Castify Source de l’image : Casetify

Casetify propose une gamme de coques pour iPhone, avec des designs à la fois clairs et colorés. Il existe des dizaines de modèles et il devrait y avoir quelque chose dans la gamme de Casetify pour tout le monde. Les coques de Casetify sont également fabriquées à partir d’anciennes coques de téléphone recyclées, ce qui les rend meilleures pour la planète que certaines autres options.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Étui transparent super fin Totallee

Coque iPhone 13 Totallee Source de l’image : Totallee

Vous voulez juste un étui mince qui continue de mettre en valeur votre nouveau téléphone ? L’étui Totallee Super Thin offre une certaine protection, sans fioritures.

Acheter maintenant:

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max