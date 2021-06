Comment protéger votre patrimoine lorsque Bitcoin continue de chuter

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bitcoin a pris plusieurs coups ces derniers jours. Les inquiétudes concernant la sécurité de Bitcoin et le discours de Donald Trump ont peut-être provoqué une vente brutale sur les marchés des crypto-monnaies. Bitcoin est déjà tombé à 31 000 $ contre 36 000 $. Bitcoin a clôturé la journée dans le rouge pendant cinq jours. D’autres crypto-monnaies ont également enregistré des pertes de plus de 10%.

Les autorités américaines ont récupéré la plupart des rançons versées aux pirates informatiques ciblant Colonial Pipeline. Selon des documents judiciaires, les enquêteurs ont réussi à accéder à la clé privée ou au mot de passe de l’un des portefeuilles du pirate informatique. Cela a soulevé des questions quant à savoir si Bitcoin est vraiment “décentralisé”.

Pendant ce temps, l’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’aimait pas Bitcoin car cela ressemblait à une arnaque et nécessitait une réglementation très stricte. Ce n’est pas la première fois que l’ancien président affiche un avis négatif sur Bitcoin. En 2019, après avoir dit qu’il n’était pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, le prix du Bitcoin a connu une baisse de 10 000 $. L’attitude de Trump inquiète beaucoup de gens si les gouvernements imposent des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies.

Les ventes récentes ont anéanti la plupart des gains de Bitcoin en 2021. Bien que Bitcoin soit désormais en hausse de 12% cette année, sa performance est inférieure à de nombreux actifs traditionnels, y compris les indices boursiers en Europe et en Asie, ainsi que les matières premières. .

Bitcoin est maintenant dans une “période de refroidissement” qui pourrait durer “quelques mois”, a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique à l’échange cryptographique Luno Pte. Le marché semble indécis. Le nombre de transactions sur la blockchain Bitcoin a atteint un creux de 175 000 le 30 mai, un creux de près de trois ans au cours des trois dernières années.

Bien que Bitcoin ait augmenté de plus de 10 % le 14 juin, il n’a toujours pas dépassé la fourchette de 30 000 à 43 000, ce qui montre qu’il continuera de fluctuer avec une forte probabilité.

Bexplus propose la prévision des prix bitcoin 2025, la prévision des prix eos et la prévision des prix xrp 2025, pour aider les utilisateurs à se tenir au courant de l’industrie de la crypto-monnaie.

Que faire en période d’incertitude ? Certains investisseurs considèrent chaque baisse comme une opportunité d’achat, mais il est très difficile de chronométrer le marché. Que diriez-vous de hodling ? Il faut beaucoup de volonté pour ne pas vendre lorsque Bitcoin tombe. La bonne nouvelle est qu’en attendant, il existe un moyen d’accumuler votre Bitcoin et de gagner un revenu passif.

Bexplus Exchange a lancé un portefeuille d’intérêts pour les commerçants afin de se protéger contre les risques. Déposez dans le portefeuille et vous pouvez gagner jusqu’à 21% d’intérêts annualisés. Bexplus est une bourse de crypto-monnaie de premier plan offrant des contrats à terme à effet de levier 100x sur une variété de paires de trading : BTC, ETH, LTC, EOS, XRP, etc. Le dépôt chez Bexplus ne nécessite pas de frais de dépôt ou de KYC.

Ce que propose le portefeuille d’intérêts Bexplus

Indépendance – Le portefeuille est indépendant du compte de trading, donc les dépôts ne seraient pas utilisés comme marge, et ils ne seraient pas influencés si vos positions étaient liquidées. Le transfert entre le compte professionnel et le wallet est instantané.

Haute sécurité : la plate-forme utilise l’accès à plusieurs signatures, et tous les fonds transférés du stockage à froid vers les portefeuilles chauds sont traités manuellement et nécessitent plusieurs employés pour les coordonner.

Aucune pénalité de retrait anticipé – Les demandes de retrait seront traitées dans un délai d’un jour sans pénalité de retrait anticipé. Si vous retirez votre dépôt le 10 du mois, vous pouvez toujours recevoir les intérêts gagnés pendant cette période.

Aucune exigence KYC – toutes les inscriptions sur Bexplus sont effectuées via une vérification par e-mail. Vous n’avez pas à vous soucier de la fuite de vos informations.

Le portefeuille Bexplus est l’endroit idéal pour vous si vous souhaitez faire une pause dans le trading.

Rejoignez Bexplus pour un bonus de dépôt de 100% et développez votre Bitcoin sans les risques de trading.