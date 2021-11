Comment puis-je accéder aux sauvegardes WhatsApp ?

WhatsApp : Étapes pour accéder aux sauvegardes | Pixabay

Comme vous vous en souvenez peut-être, Sauvegardes WhatsApp sont stockés dans les comptes Google Drive ou iCloud des appareils, cependant, beaucoup ne comprennent toujours pas à quoi ils servent ou comment nous pouvons y accéder.

C’est vrai, comme vous vous en souvenez peut-être, les sauvegardes WhatsApp sont automatiquement enregistrées dans les comptes Google Drive des appareils dotés du système d’exploitation Android, tandis que si vous avez un iPhone, elles sont stockées dans iCloud.

L’application de messagerie effectue une sauvegarde à 2h00 tous les jours ou comme vous l’indiquez, qui est stockée au service de espace de rangement dans le cloud correspondant à notre environnement, cependant vous pouvez faire une sauvegarde à tout moment.

Donc, si vous voulez savoir comment créer et restaurer une sauvegarde, nous vous donnerons toutes les étapes à suivre si vous avez un appareil iPhone ou un appareil Android.

Créer une sauvegarde de WhatsApp sur iPhone

Pour pouvoir exécuter des sauvegardes de WhatsApp pour iPhone manuellement, suivez ces étapes :

Ouvrez WhatsApp et accédez à Paramètres ; Discussions ; Copie de sécurité; Faites une copie maintenant. A noter que vous pouvez également activer des sauvegardes automatiques et programmées. Pour ce faire, cliquez sur Copie automatique et choisissez la fréquence que vous souhaitez. De cette façon, une sauvegarde de vos fichiers et discussions sera générée dans votre compte iCloud. Vous pouvez choisir si vous souhaitez inclure des vidéos dans la sauvegarde ou non. Le processus de sauvegarde de vos messages sur iCloud peut prendre un certain temps, selon la taille de la sauvegarde et la qualité de votre connexion Internet. Créer une sauvegarde de WhatsApp sur Android

Pour générer des sauvegardes WhatsApp des appareils Android, vous devez suivre ces étapes que nous mentionnerons :

Ouvrez WhatsApp. Cliquez sur l’icône Plus d’options ; Paramètres; Discussions ; Copie de sécurité; Enregistrer sur Google Drive. Sélectionnez une fréquence à laquelle vous souhaitez que les sauvegardes soient enregistrées autre que Jamais. Sélectionnez le compte Google que vous souhaitez utiliser pour sauvegarder votre historique de chat. Si vous n’avez pas de compte Google lié, appuyez sur Ajouter un compte lorsque vous y êtes invité et saisissez vos informations d’identification pour vous connecter. Appuyez sur Enregistrer avec pour sélectionner le type de réseau que vous souhaitez utiliser pour enregistrer les sauvegardes.

D’autre part, pour rechercher et télécharger des sauvegardes WhatsApp, il vous suffit d’entrer dans le lecteur et de toucher l’option de menu Copies de sauvegarde.

Là, vous verrez toutes les copies effectuées et vous n’aurez qu’à toucher celle que vous souhaitez gérer et voici les étapes :

Téléchargez le fichier msgstore.db.crypt12 de votre téléphone vers votre PC. Téléchargez le fichier WhatsApp Key à partir du chemin datadatafilescom.whatsappkey de notre mobile vers le PC. Téléchargez et installez WhatsApp Viewer sur votre ordinateur. Exécutez la visionneuse WhatsApp. Téléchargez le fichier de base de données et le fichier de clé. Décryptez la sauvegarde.