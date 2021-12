Comment puis-je savoir si je coïnciderai avec un événement positif ce Noël ?

21/12/2021 à 13:31 CET

.

Noël approche et en même temps, L’incidence de covid-19 augmente en raison de la variante omicron. Nous vous expliquons comment connaître la probabilité de coïncider directement ou indirectement avec une personne qui sera testée positive au covid-19 dans les 14 prochains jours à travers un modèle mathématique simple.

Cette méthode a été développée par Samuel Morillas, Professeur de Mathématiques Appliquées à l’Université Polytechnique de Valence (UPV), en collaboration avec le professeur de l’IES Al-Andalus de Almuñécar (Grenade) Antonio Fernández–Baillo.

« L’idée est de chiffrer ce que nous savons tous, que nous devons éviter les rassemblements sociaux et passer beaucoup de temps avec des gens sans masque », a déclaré Morillas à ., ajoutant qu’au fur et à mesure que le nombre d’événements et le nombre de participants augmentaient » Le risque d’avoir été en contact avec une personne qui sera positive au covid augmente. »

La feuille de calcul peut être téléchargée à cette adresse UPV. Suivant le modèle mathématique développé, une personne peut connaître le risque qu’elle prend lorsqu’elle envisage d’assister à une série de rassemblements sociaux, un maximum de huit.

« Les gens doivent être conscients des risques qu’ils prennent lorsqu’ils assister à des rassemblements dans des rassemblements sociaux et où le masque n’est pas porté et il n’y a pas de distance de sécurité », indique le mathématicien.

Contagions lors d’événements sociaux

Il donne comme exemple qu’une personne qui va à trois événements sociaux différents, dans laquelle il a été avec 8, 9 et 10 personnes, respectivement, la probabilité qu’il ait été en contact avec un positif dans covid-19 c’est 15 pour cent.

« Après trois dîners, presque selon toute probabilité le 99% sont d’accord avec quelqu’un qui a, à son tour, avec une personne qui sera positive dans covid et ce dernier l’a fait aussi, en chaîne », indique-t-il. Dans le cas d’assister à une seule réunion dans laquelle il y a trente personnes, la probabilité monte jusqu’à 17 pour cent.

Selon Morillas, « la probabilité de base pour calculer tout cela est l’incidence cumulée de covid-19 que nous prédisons qu’il y aura dans le 14 prochains jours quel que soit le contexte« . » Ce modèle vise à illustrer numériquement comment les chances de coïncider directement ou indirectement avec une personne positive au covid-19 augmentent », indique-t-il.

Le professeur ajoute qu’il est conçu pour sensibiliser à la nécessité de limiter le nombre d’événements et de participants activités sociales auquel nous participerons dans les prochains jours. Bien que le modèle puisse être utilisé pour tout type d’événement, il est conçu pour ceux qui se tiennent dans des lieux fermés et au cours desquels les participants ne portent pas le masque pendant une longue période, cas dans lesquels le risque de contagion par covid est élevé.

Ses créateurs indiquent qu’en aucun cas le modèle n’entend prédire risques de contagion mais reflètent simplement comment les possibilités de la même augmentation que le nombre d’événements et / ou de participants augmentent. De plus, le modèle fait une prévision de l’incidence future de positif pour covid-19 et pour cela, le facteur utilisé est l’incidence au cours des 14 jours précédents, de sorte qu’il suppose que le taux de croissance reste constant, bien qu’en pratique il dépende de nombreux facteurs.

La possibilité d’un contact indirect avec un avenir positif se calcule en covid, c’est-à-dire coïncider avec quelqu’un qui à son tour a coïncidé directement ou indirectement avec un avenir positif. « Avec le terme indirectement – il indique – il fait référence à cette chaîne potentielle de coïncidences qui pourrait être une chaîne de contagions ».

Bien que pour calculer cela avec précision, vous devez connaître le événements précédents auxquels chaque personne participe, ce qui implique une quantité de données difficile à gérer, on suppose que tous les participants se rendent au même nombre d’événements et avec le même nombre de participants. Il faut tenir compte du fait que ces probabilités de contact « ne reflètent pas du tout les probabilités de contagion, car cela dépend de nombreux autres facteurs qui ne sont pas pris en compte dans ce modèle ». Ces résultats sont uniquement destinés à illustrer comment les chances de contagion augmentent à mesure que le nombre d’événements et/ou de participants augmente.