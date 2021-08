Comment, quand et où voir les Perséides ou les Larmes de San Lorenzo 2021 | Vie

Une autre année, la saison des Perséides ou Larmes de San Lorenzo, est que cette pluie de météores est l’une des plus connues et des plus appréciées. On vous dit comment, quand et où les voir en août 2021.

L’été sert de cadre à l’un des événements astronomiques les plus agréables de l’année, les Perséides ou les Larmes de San Lorenzo. Cette pluie de météorites est connue dans toute la péninsule comme un moment extraordinaire et passionnant. L’événement se déroule du 17 juillet au 24 août, bien qu’il y ait des jours spécifiques où la splendeur est à son maximum.

Cette année, ces dates sont concentrées dans la nuit du 12 août et au petit matin du 13 août. Le créneau horaire commence de 00h00 à 06h00.Pendant toute cette période, l’événement devrait être appréciable dans tout son éclat. Bien sûr, cela ne signifie pas que l’événement ne se produit pas le reste des jours.

Tout au long de la journée, pendant la nuit, les Perséides ou Larmes de San Lorenzo peuvent faire leur apparition dans le ciel, mais par chance leur présence ne sera pas aussi persistante et frappante. Bien qu’il soit toujours conseillé de regarder le ciel, car on ne sait jamais s’ils apparaîtront au moment le moins attendu.

Les recommandations pour voir les Perséides ou les Larmes de San Lorenzo sont les mêmes que chaque année : éloignez-vous le plus possible de la ville, recherchez un ciel dégagé, placez-vous en hauteur et soyez dans l’obscurité maximale possible.. Quant à l’équipement, rien de spécial ou de professionnel n’est nécessaire.

Les missions spatiales n’ont jamais été bon marché, et les missions d’astronautes ne font pas exception à cette règle. Mais combien coûte réellement l’envoi d’un astronaute dans l’espace ? Dans ce rapport, nous prenons les comptes et évaluons s’il s’agit d’une dépense qui en vaut la peine.

La pluie de météores est visible à la vue de tous, bien que pour augmenter les chances de voir cet événement astronomique, il faut tenir compte du fait que les yeux prennent en moyenne 20 minutes dans l’obscurité ou dans la pénombre. Son truc est pendant ce temps de trouver le bon endroit pour se tenir et assister aux Perséides.

Bien sûr, si vous ne pouvez pas sortir pour les voir, ne désespérez pas. L’observatoire du Teide à Tenerife et l’observatoire Roque de los Muchachos à La Palma diffuseront toute la pluie de météores sur la chaîne YouTube de Sky-Live TV. De plus, ils ne se concentreront pas uniquement sur le petit matin du 12 au 13 août, mais aussi le matin des 11 et 14 août afin qu’il y ait plus de possibilités d’en profiter.

Maintenant, il ne reste plus qu’à planifier la sortie sur le terrain, chercher un endroit éloigné et isolé où la lumière de la ville ne peut pas atteindre pour pouvoir profiter des Perséides dans toute leur splendeur.