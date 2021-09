Comment Quantum Of Solace a défini l’ère Daniel Craig de James Bond

Lorsque nous avons quitté James Bond pour la dernière fois, le Casino Royale de 2006 nous avait fait découvrir l’ère Daniel Craig et tout ce qu’elle représentait. Briser le box-office avec ce qui était alors le film 007 le plus réussi à ce jour, la voie à suivre aurait pu aller n’importe où. Bond était à la croisée des chemins, avec la tradition et l’innovation faisant signe de chaque côté de la fourche de la route. Pour le meilleur ou pour le pire, Quantum of Solace de 2008 a emprunté cette dernière voie, ouvrant la voie qui a défini l’ère Daniel Craig de James Bond. Bien que le marketing récent et les commentaires des fans aient fait de ce film de Craig « dont nous ne parlons pas », c’est une image injuste.

Bien qu’il soit probable que vous ayez vu Quantum of Solace, si ce n’est pas le cas, des spoilers majeurs vous attendent!