Comment Queen s’est regroupée pour créer un classique

Au cours des travaux en cours sur ce qui est devenu reine‘s treizième album, il était à l’origine intitulé «The Invisible Men», en partie comme une riposte à leurs critiques et aussi parce qu’il est apparu près de trois ans après Une sorte de magie.

Pendant ce temps, les membres du groupe étaient loin d’être inactifs: Roger Taylor avait formé The Cross; Freddie Mercury avait atteint une ambition en collaborant avec la soprano lyrique espagnole Montserrat Caballé et enregistré l’album crossover classique Barcelona (la chanson titre étant un hit du Top Ten britannique); Brian May a joué sur Steve Hackett (ex-Genèse guitariste) Feedback 86 et a également produit le single à succès de sa future épouse Anita Dobson, «Anyone Can Fall In Love»; John Deacon a travaillé sur la bande originale du film Biggles: Adventures In Time.

Tout va bien, mais les fidèles voulaient que leur groupe revienne. Ce que l’on ne savait pas en dehors du sanctuaire intérieur, c’est qu’en 1987, Mercure avait été diagnostiqué séropositif, la maladie liée au sida dont les effets secondaires débilitants inhibent l’énergie et la concentration.

Un air de solidarité renouvelée

Loin de les retenir, cette terrible maladie a amené les quatre hommes à rentrer en studio avec un air de solidarité renouvelée. Toutes les chansons de ce qui est devenu The Miracle ont été créditées à Queen, peu importe qui avait réellement écrit la majeure partie. Des studios familiers comme Townhouse à Londres et leurs propres Mountain Studios à Montreux étaient de vieux amis, et ils ont également enregistré aux Olympic Studios de Barnes. Queen et David Richards ont géré la production.

Cette fois, il y avait encore plus d’attention à la programmation, aux claviers de synthé, etc. et l’album a pris un an pour se terminer – de janvier 1988 à janvier 1989.

Le morceau d’ouverture, «The Party», était une séparation à trois entre Freddie, John et Brian. Le résultat d’une jam session de fin de soirée, il a une poussée de rock lâche qui attire l’auditeur directement. Une fois opérationnel, “Khashoggi’s Ship” était vraiment l’idée de Mercury, avec tout le monde qui participe. Un autre rocker grandiose, celui-ci référencé le milliardaire l’homme d’affaires Adnan Khashoggi, dont le superyacht de luxe a accueilli des soirées légendaires auxquelles ont assisté des stars de la pop et du cinéma, des politiciens et des riches oisifs. À présent, Queen étaient tous des hommes riches bien habitués à la grande vie, mais le style de vie extravagant de l’entrepreneur a fasciné Freddie qui a écrit des paroles indélicates et décadentes qui ne laissaient rien à l’imagination.

La chanson titre de l’album était le cinquième et dernier single du disque (tous seraient disponibles en vinyle 7 et 12 pouces, sur cassette et au format CD) et c’est l’une des chansons les plus philosophiques de Mercury, concernant le grand balayage de la vie . Une pièce complexe, John Deacon a proposé la structure de base et ne l’a pas rendue facile à suivre.

“I Want It All” de Brian a précédé la sortie de l’album en tant que single au début de mai 1989 et serait le plus grand succès de The Miracle. Un rock and roll rugueux excitant, avec une grosse caisse à double coup de pied, le placage anthémique du glamour dur en a fait un classique instantané et il est encore difficile de croire que Mercury ne pourrait jamais chanter cette chanson en direct. Une ambiance évidemment participative – des nuances de L’OMS par endroits – et un accord de puissance d’arrangement vocal à trois voies ce bijou le long.

Art de couverture symbolique

«The Invisible Man» de Roger est tout droit Queen – pas de synthés, bien que David Richards ajoute des claviers. Chaque membre du groupe obtient une vérification de nom semi-subliminale dans les paroles, qui est également le reflet des quatre visages fusionnés en un seul pour la pochette fournie par le photographe Simon Fowler et le graphiste Richard Gray – l’idée vient probablement de Roger.

«Breakthru», également le deuxième single (plus long sur le mix de 12 pouces), évolue à partir d’une harmonie au rythme lent de Freddie qui se glisse dans le rocker up-tempo de Roger. Cette méthode de travail était assez typique pour The Miracle car Queen avait beaucoup plus de matière qu’elle ne pouvait utiliser ou finir et donc des extraits et des éléments de choix ont été incorporés à la place.

Comme l’explique Freddie, «Breakthru» vient de Roger, en fait, c’est essentiellement son morceau. Mais le genre de voix acapella devant était de quelqu’un d’autre, comme nous l’avons dit: nous avons 30 morceaux, et c’était un petit morceau que je trouvais assez bon, et je ne voulais pas que ça tourne mal, et J’ai juste dit: ‘Oh, eh bien, nous allons juste le mettre devant’ Breakthru ‘. C’est fondamentalement une autre chanson, qui semble bien convenir, alors nous l’avons juste coupée.

Un effort collaboratif

La méthode collaborative a profité à «Rain Must Fall», où les paroles manifestement autobiographiques de Freddie, plutôt une entrée de journal («Vous avez trouvé le succès et la reconnaissance / Mais dans chaque vie, une petite pluie doit tomber») est renforcée par une belle mélodie de Deacon avec Taylor en ajoutant quelques effets percussifs latins sur sa batterie électronique.

«Scandal» aigri de Brian, un retour à l’intrusion de la presse dans ses affaires personnelles, met en vedette la basse synthé de Richards plutôt que l’instrument de John, mais sinon, c’est la reine vintage de première prise. Un single n ° 25 au Royaume-Uni, cela sonnait tout à fait en décalage avec les tendances musicales dominantes en Grande-Bretagne.

La sensation estivale légère et poppish de «My Baby Does Me» est un contraste total avec le vinyle plus proche, «Was It All Worth It», un aperçu de carrière exagéré avec des riffs explosifs, une orchestration électronique, un gong et des tympans qui met The Miracle à un arrêt saccadé et bruyant.

Ceux qui ont investi dans le Compact Disc ont obtenu trois coupes supplémentaires: «Accrochez-vous là-bas», «Torture chinoise» et la version 12 pouces de «L’homme invisible». Parmi ceux-ci, “Hang On In There” a eu le plus grand impact: une autre énorme plaque de rock metal old school qui a des échos de The Who, Astuce bon marché, Led Zep et pourtant préfigure le nu-metal aussi.

Ainsi, alors que Queen était critiquée par certains critiques britanniques, aux États-Unis et ailleurs, de jeunes rock stars en herbe comme Kurt Cobain, Guns N ‘Roses, Écraser des citrouilles, Trent Reznor, John Grant, Thom Yorke et Muse en viendraient tous à reconnaître leur influence et leur héritage.

Lorsque The Miracle a été publié, la nouvelle de la maladie de Mercure était au grand jour. Bientôt, il y aurait des insinuations en cours. L’album a atteint la première place au Royaume-Uni le 3 juin, mais avec Freddie malade par intermittence et avec le traitement du VIH à un stade rudimentaire, alors que les années 1990 se profilaient, il y avait probablement moins de place pour la célébration qu’il n’y aurait dû. Et pourtant, The Miracle reste l’un des albums les plus forts de Queen des années 80.

