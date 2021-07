Comment quelqu’un pourrait-il encore voter GOP après les incroyables succès de Biden ? 10z viral

L’article hors-jeu du New York Times publié lundi par le correspondant politique national Alexander Burns s’intitulait “Les États-Unis augmentent, mais la politique reste ferme – La partisanerie est à l’abri des signes de reprise”. Mais il aurait tout aussi bien pu s’intituler « Qu’est-ce qui ne va pas chez vous, les électeurs Trump ?

Abasourdi par la cote d’approbation obstinément moyenne de Biden et la force continue du GOP, comme le montrent les élections de 2020, malgré les réalisations apparemment incroyables de Biden (comme le projet de loi sur les infrastructures chargées de porc?), Burns s’en est pris à Trump et à ses partisans avec des insultes approuvées par le DNC.

En quelques semaines, le taux de mortalité par coronavirus a plongé et le pays a considérablement assoupli les restrictions de santé publique. Le président Biden a annoncé un accord bipartite à la fin du mois dernier pour dépenser des centaines de milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures usées du pays – l’accord législatif le plus important en une génération, s’il tient bon. Le Congressional Budget Office a estimé jeudi que l’économie était en passe de regagner tous les emplois perdus pendant la pandémie d’ici le milieu de 2022.

L’histoire a été illustrée en ligne avec une grande photo du président Biden dans (bien sûr!) Un magasin de crème glacée dans le Michigan. Quel scoop !

Ensuite, les choses sont devenues vraiment biaisées, Burns relayant un barrage de points de discussion démocrates comme un fait, décrivant les électeurs de Trump comme niant la réalité de leur terrible idole Trump.

La résistance obstinée des électeurs américains aux événements extérieurs n’est bien sûr pas une grande surprise pour quiconque a vécu les élections de 2020. L’année dernière, M. Trump a présidé une pandémie incontrôlable qui a tué des centaines de milliers de personnes et provoqué l’effondrement de l’économie américaine. Il a humilié les plus hauts responsables de la santé publique du pays et a ridiculisé les mesures de sécurité de base comme le port du masque ; menacé d’écraser les manifestations de masse par la force militaire ; n’a présenté aucun ordre du jour pour son deuxième mandat; et a livré l’un des débats les plus autodestructeurs de tous les candidats à la présidentielle de l’histoire moderne.