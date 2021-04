Je suppose que si Liam Neeson apparaît réellement sous le nom de Qui-Gon Jinn, ce ne serait que pour une scène ou deux. Après tout, Neeson ne figurait pas sur la liste complète des acteurs, et cela n’aurait pas beaucoup de sens pour lui d’être une série régulière. Considérant que Disney était prêt à dire qu’Obi-Wan Kenobi mettra en vedette Hayden Christensen reprenant son rôle d’Anakin Skywalker et Dark Vader, je pense que la présence de Neeson serait tout au plus éphémère.