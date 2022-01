Comment Rae Sremmurd a écrasé la soirée hip-hop

Avant « Black Beatles » et avant que Swae Lee ne se connecte avec Kanye West, Lee et Slim Jxmmi n’étaient que deux frères opérant en dehors de la garde établie du hip-hop en tant que duo Rae Sremmurd. Les frères et sœurs étaient originaires de Tupelo, dans le Mississippi, mais ont trouvé leur place dans le paradis du hip-hop du sud d’Atlanta, où ils sont devenus viraux avec leurs rimes mélodiques emblématiques, leurs crochets accrocheurs et leur livraison au champ gauche. Sur leur ambitieux premier album, SremmLife, le duo dynamique a inauguré une nouvelle classe d’excentriques hip-hop.

Produits à l’ère des réseaux sociaux

La plupart des gens ont entendu les tubes de Rae Sremmurd avant même de savoir comment prononcer leur nom (il se prononce « ray shrim-MER »). Les frères avaient fait du bruit grâce à leurs deux premiers singles, « No Flex Zone » et « No Type », tous deux apparus sur SremmLife lors de sa sortie le 6 janvier 2015.

Après avoir travaillé dur sur la scène indépendante et avoir fait une apparition dans l’émission de compte à rebours 106 & Park de BET, Slim (Aaquil Brown) et Swae (Khalif Brown) ont déménagé à Atlanta, où ils ont acquis une réputation pour leurs spectacles et se sont associés au célèbre producteur Mike WiLL. Made-It, qui avait produit des tubes pour des Lil Wayne et Beyoncé. Will a fait de Rae Sremmurd son artiste phare et les a signés sur son label indépendant, où ils ont travaillé avec son équipe de production EarDrummers (dont le nom, épelé à l’envers, a inspiré celui de Rae Sremmurd).

Sur SremmLife, les frères sont rejoints par des stars invitées impressionnantes de la liste A, y compris d’autres MC autoproclamés tels que Big Sean, Young Thug et Nicki Minaj, qui font tous des camées. Mais c’est le spectacle de Slim et Swae, car leur chimie donne à SremmLife une sensation d’authenticité authentique.

L’album est à la fois le produit (et l’inspiration pour) d’innombrables mèmes et slogans de l’ère des médias sociaux, et a donné naissance à un album de merveilles potentielles à un succès, du single principal « No Flex Zone », qui a atteint le n ° 36. sur le Billboard Hot 100 et a remporté un remix de Waka Flocka Flame, sur « No Type », qui a atterri encore plus haut, au n ° 16. Alors que « No Flex Zone » n’était que percussions rebondissantes et synthés poignardants, « No Type » était une affaire beaucoup plus floue, mettant en évidence l’interaction entre la soprano grinçante de Swae et les rimes serrées de Slim.

Plus qu’une nouveauté

Avec l’aide de Nicki Minaj et Young Thug, « Throw Sum Mo » a continué la série de succès de SremmLife, atteignant finalement la 30e place du Billboard 100 – même si les jeunes de 21 ans étaient à peine suffisants pour entrer dans les clubs de strip-tease. destiné à. Avec « This could be us », ils ont interpolé un autre slogan des médias sociaux dans l’un de leurs morceaux et en ont fait un hymne de rupture venteux, prouvant que le duo pouvait écrire des chansons réfléchies aussi bien que des hits viraux.

Succès commercial et critique, SremmLife a atteint la 5e place du Billboard 200 et s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires. Les frères de Tupelo étaient entrés dans le courant dominant de la pop en étant simplement eux-mêmes et en broyant à l’ancienne.

Mike WiLL Made-It, qui gère la majorité des tâches de production de SremmLife, a créé le cadre parfait pour le style pop-trap émergent de Rae Sremmurd. Au milieu des années 2010, le duo était à l’avant-garde du nouveau son d’Atlanta, avec des hymnes uptempo et tournants qui ont rempli les pistes de danse et les ont catapultés au sommet des charts. Comme nous allions bientôt le découvrir, Rae Sremmurd ne faisait que commencer.

