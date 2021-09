Comment Raikkonen a réagi à la sixième place à ses débuts · .

Beat Zehnder fait partie de Sauber, qui dirige l’équipe de Formule 1 d’Alfa Romeo, depuis avant son arrivée dans le sport en 1993.

Il était avec l’équipe lorsque Kimi Raikkonen a fait ses débuts surprenants il y a 20 ans et reste son directeur d’équipe alors que le coureur de 41 ans se prépare à faire ses adieux au sport.

Zehnder est resté proche de Raikkonen après le départ rapide de la star émergente de l’équipe après sa première saison, à la suite de laquelle il a remporté des victoires en course chez McLaren et un succès en championnat chez Ferrari.

Il a donc beaucoup d’histoires à raconter sur l’un des personnages les plus distinctifs de la F1. Certains d’entre eux ne sont pas imprimables, d’autres bien connus mais trop beaux pour être ignorés, comme la difficulté de Sauber à localiser leur jeune star quelques minutes avant ses débuts au Grand Prix d’Australie 2001 à Melbourne.

« La première course en Australie, 10 minutes avant l’ouverture de la voie des stands pour les tours de reconnaissance, personne n’a pu trouver Kimi », se souvient Zehnder. «Nous cherchions dans les toilettes, nous cherchions partout et Kimi n’était tout simplement pas là.

Zehnder est chez Sauber depuis leur arrivée en F1« Nous avions comme une table de restauration dans la salle des pilotes avec une couverture. Et il était sous la table et dormait. On s’est dit ‘Kimi, allez, dans 10 minutes tu dois sortir pour ta première course’. Et il a dit ‘Oh, donne-moi encore trois minutes…’ »

Comme Raikkonen l’a admis dans une interview avec . plus tôt cette année, le karting et une seule saison de Formule Renault ne l’avaient pas préparé physiquement aux exigences de son premier run en F1, au Mugello en septembre dernier.

« Il effectuait des essais aux côtés de Pedro Diniz et très vite, il était au même niveau de temps au tour », se souvient Zehnder. «Mais il avait d’énormes problèmes physiques.

« Le Mugello n’est pas la meilleure piste pour une recrue pour commencer les essais car c’est physiquement très exigeant et Kimi a eu de gros problèmes. Il ne pouvait pas tenir son cou après trois tours, alors nous avons fait un relais de trois tours, une pause de 15 minutes, un relais de trois tours.

Raikkonen devait se mettre en forme pour ses débuts en F1Le physiothérapeute de l’équipe, Josef Leberer, était constamment sollicité entre les courses pour dispenser des massages. Malgré les limitations physiques de Raikkonen, le potentiel du joueur de 20 ans était évident, comme Michael Schumacher – qui avait piloté pour l’équipe de voitures de sport Sauber-Mercedes à l’époque de Zehnder – l’a déclaré au patron de l’équipe Peter Sauber.

Une fois l’obstacle non négligeable de l’obtention d’une super-licence pour Raikkonen franchi, l’équipe s’est rendu compte qu’elle devait préparer sa nouvelle recrue à la forme physique de la course. Comme le rappelle Zehnder, Raikkonen n’était pas enthousiasmé par cette évolution.

« Après le test, nous avons demandé à Kimi de passer un mois avec Josef dans les Alpes autrichiennes. Et Kimi était tellement furieux parce qu’il voulait retourner en Finlande et nous avons dit “non, si vous voulez être un pilote de Formule 1, nous devons travailler avec vous”. Les deux premiers jours, il n’a pas parlé à Josef, il était tellement en colère.

Lors de ses débuts en Australie – une fois que Zehnder l’a cajolé de sous la table – Raikkonen a ramené son C20 à la maison à la septième place, 12 secondes derrière son coéquipier Nick Heidfeld. Heidfeld a ensuite alerté son équipe sur le fait qu’Olivier Panis, qui avait franchi le drapeau à damier huit secondes devant lui, avait effectué une passe sous drapeaux jaunes.

“Nous avons protesté contre Panis pour dépassement sous jaune”, explique Zehnder. La longue attente habituelle pour une décision a suivi alors que la FIA fouillait des images de l’incident.

McLaren a fait appel à Raikkonen en remplacement de HakkinenUne fois qu’il a été découvert que les commissaires avaient frappé Panis avec une pénalité de 25 secondes qui l’a fait chuter à la septième place, promouvant les deux pilotes Sauber. Raikkonen a donc marqué un point à ses débuts pour la sixième place.

« Kimi était déjà à l’hôtel », dit Zehnder. «Je l’ai appelé et lui ai dit, mon pote, toute première course, tu as terminé sixième, ton tout premier point au championnat. Et sa réponse était : ‘ah, il y en a encore cinq devant moi…’

« C’est son attitude. C’est spécial, c’est une personne très spéciale.

Les directeurs d’équipes rivales n’ont pas tardé à agir, y compris Ron Dennis de McLaren, qui quelques mois plus tôt avait été « complètement contre » les Raikkonen inexpérimentés arrivant dans le sport. Il a fait une approche, et Raikkonen a décidé de se retirer de son accord Sauber.

“Il a écrit à Peter Sauber une lettre qu’il veut quitter, point final”, dit Zehnder. « Il aurait été heureux de rester dans l’équipe, mais évidemment [it’s different] si vous avez une offre d’une équipe de championnat du monde.

“Peter a dit qu’il préférait le laisser partir plutôt que de le garder et de le laisser démotivé au sein de l’équipe. Il n’est pas agréable de travailler avec un Kimi démotivé.

Raikkonen et Zehnder entretenaient une relation franche et ouverte. “Nous ne nous sommes jamais dit des conneries, nous ne nous sommes jamais menti”, a déclaré Zehnder. “Nous avons toujours été brutalement ouverts.”

Raikkonen a lancé la fête après la victoire du titre en 2007 « À l’époque, il détestait déjà les événements de relations publiques et il a essayé de se faufiler hors des événements de relations publiques, des interviews, et parfois il fallait lui dire quoi faire », ajoute-t-il. “Mais nous avons été ouverts tout le temps les uns aux autres.”

Cela incluait après que Raikkonen est passé de Sauber à McLaren. « Au moment où nous faisions le plein des voitures, je savais toujours combien de carburant McLaren avait.

« Plus tard, nous avons dû déclarer le niveau de carburant pour la course. Mais avant, c’était un mystère de savoir qui fonctionnait à quel niveau de carburant. J’ai toujours su à quel niveau de carburant Kimi fonctionnait, il savait toujours quel niveau de carburant nous utilisions.

Bien que la paire « n’ait jamais divulgué cette information », Raikkonen a tenu Zehnder au courant de ses projets de carrière, y compris son déménagement pour remplacer Schumacher à la retraite à la fin de 2006. « J’ai su très tôt que Kimi allait passer chez Ferrari, un an avant il a réellement déménagé.

Zehnder faisait partie de l’entourage de Raikkonen lors des célébrations de son triomphe au championnat lors de la course finale de 2007. Après avoir produit un choc en renversant l’avance apparemment inattaquable que Lewis Hamilton détenait sur lui à deux courses de la fin, le célèbre fêtard de la Formule 1 s’est déchaîné. Zehnder s’est retiré de l’alcool aux premières heures du matin pendant que le nouveau champion continuait.

« Nous avons fait la fête et nous avons terminé. J’ai quitté sa chambre – parce que nous avons continué à boire dans sa chambre – à deux heures. Je lui ai dit ‘Kimi, je dois emballer mes affaires et aller à l’aéroport, au vol et ne pas être en retard, mon pote’.

À l’aéroport le lendemain, Raikkonen était introuvable jusqu’à ce qu’il appelle Zehnder trois quarts d’heure avant le décollage et lui demande s’ils peuvent maintenir l’avion au sol.

« J’ai dit : ‘Où es-tu ?’ Il a dit: ‘Je n’en ai aucune idée. Je suis avec le chauffeur mais je n’ai aucune idée du temps qu’il faut pour se rendre à l’aéroport.

Le couple s’est réuni chez Alfa Romeo après la saison 2018. L’équipe a persuadé la compagnie aérienne d’arrêter le vol. « Il est arrivé assez tard. Nous avons tout organisé, les étiquettes des bagages, il a été guidé à la douane. Enfin il est arrivé. Mais l’empressement du champion du monde à maintenir la fête a été fortement mis en échec par un steward de l’air frustré lorsque Raikkonen a demandé combien de temps le vol retardé devrait maintenant attendre un créneau de décollage.

Les stewards ont dit à Raikkonen que l’avion devrait attendre 50 minutes avant de décoller. « Il a dit ‘allons au salon de la classe affaires et buvons un verre’. La dame [went] complètement fou de nous : ‘Non, tu dois rester ici, tu dois rester ici !’.

Aujourd’hui, 14 ans plus tard, Raikkonen entame ses dernières courses en tant que pilote de F1. Il a gardé sa décision de se retirer de la F1 jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’annoncer. Zehnder dit que c’est « la fin d’une époque », mais pense que le moment est venu pour Raikkonen de passer à autre chose.

« Cela n’a pas été une surprise », dit Zehnder. “Mais je sais qu’à 42 ans, tu as le droit de prendre ta retraite de la F1, je pense.”

