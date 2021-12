Comment Rajon Rondo a célébré après le vainqueur du match d’Austin Reaves

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Mavericks de Dallas 107-104 en prolongation mercredi soir.

Ce fut une affaire âprement disputée qui s’est finalement soldée par un vainqueur opportun du match d’Austin Reaves.

Le succès d’Austin Reaves illustre parfaitement les avantages d’entrer dans la NBA avec de l’expérience. Il a joué 3 000 minutes de la NCAA dans plusieurs rôles : tireur d’élite à côté de Landry Shamet et principal gestionnaire de balle @ Oklahoma. Adaptable. A pris de gros coups. L’a préparé à briller dans les moments difficiles. pic.twitter.com/d9jXidpDNf – Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) 16 décembre 2021

Alors que le cavalier de Reaves était incroyable et qu’il mérite tout le crédit du monde pour cela, son tir n’était pas la partie la plus étonnante de cette séquence.

Au contraire, la meilleure partie de toute cette pièce était ce que le vétéran des Lakers Rajon Rondo a fait.

La vidéo parle d’elle-même:

Rajon Rondo fait ses adieux à la foule de Dallas après le vainqueur du match d’Austin Reeves pic.twitter.com/PuzwTaWxdS – Alan Ly (@theAlanLy) 16 décembre 2021

Rondo, comme d’habitude, n’a pas froid.

Vous vous souviendrez que Rondo a un passé mouvementé en ce qui concerne Dallas. Il a joué là-bas à un moment donné et les choses se sont tellement détériorées entre lui, les joueurs et les entraîneurs qu’à la fin de cette course, les deux équipes auraient réparé une blessure pour l’excuser de le mettre sur le banc et ses coéquipiers ont ensuite refusé de lui donner une part des séries éliminatoires.

Dans cette veine, il est facile de comprendre pourquoi il y a peu d’amour entre Rondo et les Mavericks.

Rondo marche évidemment au rythme de son propre tambour, comme le montre son incroyable costume d’Halloween de cette année. En tant que tel, il n’est pas surprenant qu’il n’ait également aucune réserve à danser sur la tombe d’une équipe pour laquelle il a peu d’affection.

