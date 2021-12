Comment Ralf Rangnick va changer Manchester United – Vital Football

La saison 2021-22 était censée être celle où Manchester United s’est remis en lice pour les premiers prix en Europe. Cependant, les Red Devils semblent prêts à se battre pour une place en Ligue des champions cette saison après un début de saison lent.

Une lourde défaite contre Watford il y a quelques semaines a mis fin au mandat d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United, et il a été rapidement remplacé par Ralf Rangnick, qui sera le manager par intérim jusqu’à ce qu’un patron permanent soit trouvé à la fin de la saison . Mais, comment l’Allemand cherchera-t-il à transformer les Diables rouges pendant son court mandat sur la sellette ?

Comment le style va-t-il changer ?

L’un des principaux facteurs qui ont été signalés à la chute de Solskjaer était le manque d’identité de son équipe de Manchester United pendant son mandat. Au cours des 18 premiers mois de mandat du Norvégien, les Diables rouges étaient plutôt une équipe de contre-attaque, mais cela a été modifié suite à l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été.

Il est probable que Solskjaer ait prévu un scénario de retour de Ronaldo au club, ce qui signifie que tout le travail de pré-saison est passé par la fenêtre, comme ce serait le cas lorsqu’un joueur de Ronaldo devient disponible.

Les fans de United sauront exactement ce qu’ils vont obtenir avec Rangnick en charge, car le mot « gegenpressing » a retenti sur les réseaux sociaux depuis que sa nomination intérimaire a été officialisée. Mais, qu’est-ce que la gegenpressing ? C’est un style qui remonte aux années 90, car les équipes ont un style de football intense, qui consiste à récupérer le ballon le plus haut possible.

Il y a déjà eu des signes que United adoptait ce style sous le règne de Michael Carrick, alors que Fred remportait le ballon à 18 mètres du but de Villarreal avant le lob de Cristiano Ronaldo lors de la victoire 2-0 de United à l’extérieur en Ligue des champions. Mais, l’intensité montera certainement beaucoup plus haut lorsque l’Allemand sera en pirogue.

Exemples de Gegenpressing

Il existe un certain nombre d’exemples en Europe de gegenpressing, certains des principaux managers allemands citant Rangnick comme source d’inspiration pour leur style de jeu. Le plus célèbre d’entre eux est Jurgen Klopp, qui a adopté ce style de jeu tout au long de son mandat à Liverpool.

Le Gegenpressing est le style de jeu qui a ramené Liverpool au sommet du football anglais et a également remporté un premier succès en Ligue des champions depuis 2005.

Appuyer depuis le haut du terrain a pris les adversaires au dépourvu, ramenant le ballon haut avant d’avoir une défense affaiblie pour attaquer. Parmi les autres managers qui ont adopté ce style de jeu, citons Julian Nagelsmann pendant son séjour à Leipzig et au Bayern Munich. Cependant, il reste à voir si United a les joueurs pour faire fonctionner le style.

Que se passe-t-il après cette saison ?

La raison pour laquelle la nomination de Rangnick est si excitante du point de vue de United est le fait que l’Allemand restera également pendant deux ans en tant que consultant.

Les fans des Diables rouges ont appelé à des personnes plus intelligentes en football au sommet du club pour superviser les changements de direction et l’arrivée des joueurs, et à Rangnick, ils ont l’un des meilleurs.

L’Allemand a fait passer le Red Bull Leipzig d’une équipe relativement inconnue dans le bas des divisions allemandes à un poids lourd européen de plusieurs millions de livres en seulement sept ans.

Bien sûr, à United, il a déjà affaire à l’un des plus grands clubs du football mondial, mais donner aux Diables rouges une identité et une direction claire pour l’avenir sera son objectif. Son premier travail consistera à identifier un manager à temps plein pour la saison 2022-2023, qui semble déjà être un combat à deux entre Mauricio Pochettino et Erik Ten Haag.

