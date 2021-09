Comment réactiver un contrat d’assurance vie échue ?

Examinons certaines mesures qui devraient être prises pour s’assurer que vous continuez à profiter de la multitude de garanties qui sont intégrées aux régimes d’assurance-vie.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les masses indiennes mettent de plus en plus l’accent sur les produits d’assurance-vie, de nombreux jeunes citoyens achetant pour la première fois des couvertures d’assurance-vie. Malgré cela, les données agrégées des compagnies d’assurance privées suggèrent que près de 29 % de la base d’assurés ont des polices en déchéance en raison du non-paiement de la prime d’assurance à temps. Cela est largement attribué à un manque général de sensibilisation à l’importance du paiement des primes en temps opportun plutôt qu’au stress financier qui les empêche de poursuivre leurs régimes d’assurance.

Le suivi de la date de paiement de la prime de votre police est la première étape pour garantir que votre régime d’assurance-vie n’expire pas. Vous pouvez choisir de payer jusqu’à 30 jours avant l’expiration de la police, mais ne devez pas retarder plus de 30 jours après la date d’échéance. Votre assureur ou agent ferait sa part pour vous informer de cette date par courrier, téléphone, e-mail, SMS ou d’autres modes préférés, mais il serait conseillé de définir un rappel automatique pour un filet de sécurité supplémentaire.

Si votre prime est en souffrance depuis plus de 30 jours, appelez immédiatement votre fournisseur et effectuez le paiement au plus tôt pour éviter des pénalités supplémentaires. Selon les normes IRDAI, pour les paiements de primes reçus après l’échéance de la police, un intérêt de 9% par an est facturé sur le montant de la prime à compter de la date d’échéance et ajouté au montant en souffrance. Après l’apurement de ce montant de prime cumulé, le régime d’assurance sera rétabli par votre fournisseur et devrait être confirmé sous la forme d’un document de police révisé. Pour les titulaires de l’ULIP, si les paiements ne sont pas effectués même après 45 jours à compter de la date d’échéance, cela entraînera une fermeture prématurée du plan avec un impact financier considérable en plus de la suppression de la couverture d’assurance.

Si vous n’avez pas renouvelé votre police même après 180 jours à compter de la date d’échéance, l’assureur vous demandera de soumettre une déclaration de bonne santé ainsi qu’un questionnaire COVID dûment rempli. Pour ceux qui ont des problèmes de santé existants, il peut y avoir une exigence excédentaire de subir des tests et des procédures médicales pour réévaluer votre niveau de forme physique actuel. Dans certains cas, la prime peut être révisée en fonction des résultats de ces tests et la couverture de la police n’est rétablie qu’après le paiement du nouveau montant de la prime.

La mise en place de paiements automatiques est fortement recommandée pour profiter d’une tranquillité d’esprit totale et vous assurer de ne subir aucun des inconvénients ci-dessus. Cela peut être fait en activant l’option de paiement automatique via le portail Web de votre assureur et peut être configuré avec plusieurs options de paiement, notamment Net Banking, les portefeuilles numériques, les applications UPI et les cartes de crédit/débit. Grâce à cette fonctionnalité, le montant de la prime est débité du compte/portefeuille respectif à la date d’échéance et vous permet de continuer à profiter de la couverture complète de la police sans tracas de dernière minute. Ce n’est que dans le cas où des fonds suffisants ne sont pas disponibles que l’itinéraire de paiement automatique échouera et déclenchera un message sur votre identifiant de messagerie enregistré pour une action ultérieure.

Si cela est fait dans les délais prescrits, votre régime d’assurance-vie continuera de fournir à vos proches un filet de sécurité sur lequel se rabattre en cas de besoin. Il est donc important d’adopter une mentalité à long terme lors du choix d’un produit d’assurance-vie et cela nécessite de maintenir une discipline de base en termes de paiement des primes et de rapports médicaux.

(Par Subashish Acharya, directeur de la distribution, Future Generali India Life Insurance Company Ltd)

