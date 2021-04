Comment Reba McEntire a brisé les limites de la musique country

Si jamais un artiste country a été la preuve vivante du vieil adage selon lequel une carrière est un marathon, pas un sprint, c’est Reba McEntire. À partir de son premier album éponyme, en 1977, il lui a fallu huit disques pour faire le top 20 du classement country, avec My Kind Of Country en 1984.

Mais son genre de pays est exactement ce à quoi Reba s’est attaché à faire, et avec des ventes mondiales de quelque 90 millions de disques, dire que tout s’est bien passé est un euphémisme extrême. Au moment de Read My Mind, sorti le 26 avril 1994, la superstar originaire de petites villes de l’Oklahoma exploitait régulièrement les ventes de multi-platine.

Expédiant trois millions d’exemplaires aux États-Unis, Read My Mind a donné à McEntire une autre généreuse poignée de singles à succès et était accompagnée à l’époque de son autobiographie à succès, Reba: My Story. Les mémoires ont retracé son ascension depuis son enfance de bétail avec sa famille d’éleveurs, à ses débuts dans le show business dans des honky-tonks, et à l’une des vies les plus brillantes de succès que Nashville ait jamais connues.

Le livre a eu un tirage initial massif de 450 000 exemplaires, que l’éditeur, Bantam Books, a décrit comme le plus grand jamais réalisé pour un mémoire de musique country. Read My Mind a également suscité le premier concert spécial NBC TV de McEntire, filmé lors d’une tournée nord-américaine de plus de 60 dates.

Instincts pour une chanson à succès

Le précédent album de McEntire, It’s Your Call, était sorti à la fin de 1992, proposant trois singles country dans le Top 5, dont son duo n ° 1 avec son amie et partenaire du label MCA Nashville. Vince Gill, “Le cœur ne ment pas.” Maintenant est venu Read My Mind, produit par la star avec Tony Brown et présenté par le single de mars 1994 «Why Have I Heard From You».

Écrit par Sandy Knox et TW Hale, le morceau exaltant, avec son lead de guitare rock et son ambiance de bar, était un autre exemple de l’instinct de McEntire pour une chanson à succès, qui lui a de nouveau servi sans faille tout au long de Read My Mind. Le single était en passe de se classer n ° 5 du palmarès Hot Country Songs de Billboard lorsque l’album est arrivé, atteignant le n ° 2 du Billboard 200 et du palmarès country.

Gill était à nouveau parmi les invités de l’album, tout comme la chanteuse de gospel Ashley Cleveland et des hommes de premier plan tels que Dann Huff à la guitare électrique, Leland Sklar à la basse et Carlos Vega à la batterie. Était également présente Linda Davis, la chanteuse texane dont le plus grand succès a été sa ballade en 1993 avec McEntire, le pays n ° 1 «Does He Love You».

Ne rien retenir

«Un sacré album», a été le verdict de Cashbox. Ils ont continué: «La voix courageuse mais chevronnée de McEntire brille sur cet album qui ne retient rien. Les coupures sur l’album (qui ont toutes un potentiel commercial) comme «I wouldn’t Wanna Be You» et «Everything That You Want» semblent franchir les limites de ce que beaucoup peuvent considérer comme «country». Cependant, lorsque vous avez atteint le niveau auquel McEntire est dans sa carrière, vous pouvez le faire.

En mai 1994, la compilation Best Of 1985 de McEntire remporte l’or, son 14e album à atteindre la marque. Seules deux artistes féminines, quel que soit leur genre, en avaient plus, avec Barbra Streisand sortie en tête, avec 31, et Linda Ronstadt avec 17. Greatest Hits Volume Two, sorti en 1993, était déjà double platine et, en août, McEntire était l’artiste la plus nominée aux CMA Awards 1994, recevant six hochements de tête . Elle a remporté l’événement vocal de l’année pour le duo avec Davis.

Le deuxième single de Read My Mind, la ballade «She Thinks His Name Was John» (une autre co-écriture de Knox, cette fois avec Steve Rosen), n’a atteint que le n ° 15, peut-être limité par le sujet courageux et brûlant. cela en ferait un incontournable des spectacles de McEntire. La chanson parlait d’une femme qui découvre qu’elle est en train de mourir du sida après une aventure d’une nuit.

Puis vinrent pas moins de trois autres grands succès de l’album. La chanson de Bob DiPiero / Gary Burr «Till You Love Me» a non seulement atteint le n ° 2, mais est devenue le premier single de McEntire à atteindre le Hot 100. Le midtempo «The Heart Is A Lonely Hunter», de Mark D Sanders, Kim Williams et Ed Hill, est sorti en janvier 1995 et a passé des mois à grimper à la première place du pays pendant une semaine en avril. Peu de temps après, et plus d’un an après la sortie de Read My Mind, est venu le cinquième et dernier single de l’album, «And Still», une composition de Liz Hengber et Tommy Lee James qui est passée au n ° 2.

À ce moment-là, Reba faisait ce qui est devenu l’album de suivi de Read My Mind, Starting Over, sorti en octobre 1995 alors que son prédécesseur progressait vers le statut de triple platine. Avec l’album, plusieurs singles à succès, son autobiographie, une émission spéciale et plus de 130 dates de tournée tout au long de l’année, l’omniprésence de McEntire était totale.

