Comment recevoir des messages, envoyer des réponses depuis votre Fitbit

Les premières montres intelligentes de Fitbit manquaient de certains éléments de l’aspect «intelligent». La messagerie était une omission flagrante au début, mais en 2018, la société a résolu ce problème en déployant des capacités de messagerie sur les Versa et Ionic d’origine. Désormais, la prise en charge de la messagerie via des réponses rapides et des réponses vocales est standard sur plusieurs appareils Fitbit. Dans ce guide pratique, nous vous expliquerons comment configurer la messagerie sur votre Fitbit, comment fonctionne la fonctionnalité, quels appareils la prennent en charge, et plus encore.

Messagerie Fitbit : comment ça marche ?

Les fonctionnalités de messagerie de Fitbit restent relativement rudimentaires, mais elles sont toujours très utiles. Contrairement à Wear OS, les utilisateurs de Fitbit ne peuvent pas taper de longues réponses sur leurs appareils. Les appareils manquent de claviers dédiés. Au lieu de cela, Fitbit utilise des réponses rapides, qui permettent aux utilisateurs de répondre rapidement aux messages via des réponses pré-écrites ou des emojis. Fitbit prend également en charge les réponses audio-texte, mais seuls quelques appareils prennent en charge cette fonctionnalité.

Comment activer les réponses aux messages sur Fitbit

Google Allo Smart répond sur la Versa

Maintenant que vous savez comment Fitbit gère la messagerie, il est essentiel de savoir ce dont vous aurez besoin pour l’utiliser. Pour commencer, le système de messagerie de Fitbit repose entièrement sur les notifications. Vous ne pouvez pas envoyer de message sur un Fitbit, mais vous pouvez répondre aux messages reçus via les notifications. Si vous n’activez pas les notifications, vous ne pourrez pas utiliser les fonctionnalités de messagerie de Fitbit.

Comment activer les notifications sur votre Fitbit :

Ouvrez l’application Fitbit sur votre téléphone. Appuyez sur votre image de profil en haut à gauche de l’écran. Sélectionnez votre montre connectée ou votre tracker de fitness. Robinet avis. Sur cette page, vous pouvez sélectionner les applications principales pour des messages texte, événements du calendrier, et e-mail. Vous pouvez également choisir les applications individuelles pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.

Fitbit affichera des notifications pour toutes les applications prenant en charge les notifications sur Android, mais seules certaines applications prennent en charge les réponses rapides. Ce sont des applications qui prennent en charge les réponses aux notifications sur votre téléphone. Ainsi, toute application offrant la possibilité de répondre à partir de l’ombre de notification de votre téléphone devrait fonctionner avec des réponses rapides. Ceux-ci incluent WhatsApp, Google Messages, Facebook Messenger, Slack et d’autres applications de chat. Certaines applications de réseaux sociaux, comme Twitter, prennent également en charge cette fonctionnalité.

Les réponses rapides sont automatiquement activées pour les applications prises en charge. Si vous recevez une notification d’une application prise en charge, vous pouvez choisir entre cinq réponses par défaut, plusieurs emojis ou utiliser un message vocal pour répondre directement depuis votre Fitbit.

Pour les applications non prises en charge, vous aurez toujours la possibilité d’ouvrir l’application sur votre téléphone en appuyant sur ouvert sur la notification Fitbit.

Quels appareils sont pris en charge ?

Alors que les Fitbits plus modernes incluent la prise en charge de la messagerie, tous les appareils ne le font pas. Par exemple, les appareils Fitbit dépourvus d’écran ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, tandis que certains des anciens modèles de Fitbit ne l’intègrent pas non plus. Selon la documentation de Fitbit, les appareils suivants sont pris en charge :

Fitbit Sense Fitbit Versa 3 Fitbit Versa 2 Fitbit Versa Fitbit Versa Lite Fitbit Ionic Fitbit Luxe Fitbit Charge 4 Fitbit Charge 3

Certains appareils plus anciens, comme le Fitbit Charge 2 et le Fitbit Surge, peuvent recevoir des SMS mais ne prennent pas en charge les réponses aux messages. Fitbit note également que la fonctionnalité n’est disponible que pour les appareils couplés à un téléphone Android. Cependant, ceux qui utilisent un iPhone peuvent toujours répondre à un nombre limité de notifications de l’application Fitbit, y compris « messages, acclamations, railleries et demandes d’amis ».

Comment utiliser les réponses rapides sur mon Fitbit ?

Andy Walker / Autorité Android

Chaque appareil Fitbit gère les réponses rapides différemment. Cela dépend en grande partie de la taille d’affichage du tracker et de la disposition de l’interface utilisateur.

Comment utiliser les réponses rapides sur le Sense et Versa 3 :

Appuyez sur la notification sur votre montre. Vous pouvez également faire défiler vers le bas à partir du haut de l’écran pour accéder aux notifications récentes. Appuyez sur le icône de texte (trois lignes horizontales) pour sélectionner une réponse rapide. Appuyez sur le icône emoji pour répondre avec un emoji.

Comment utiliser les réponses rapides sur le Fitbit Luxe :

Appuyez sur la notification sur le Luxe. Vous pouvez également faire défiler vers la gauche ou la droite dans l’application de notifications pour accéder aux notifications récentes. Pour répondre à un message, appuyez sur le icône de texte (trois lignes horizontales) pour sélectionner une réponse rapide. Appuyez sur le icône emoji pour répondre avec un emoji.

Comment utiliser les réponses rapides sur d’autres Fitbits :

Appuyez sur la notification sur votre appareil ou balayez l’écran vers le bas pour voir les notifications récentes. Robinet réponse ou alors réponses selon votre appareil et sélectionnez une réponse rapide. Vous pouvez également appuyer sur plus de réponses ou alors plus d’emojis pour voir plus d’options.

Si aucune option de réponse n’est disponible sur une application particulière, cette application ne prend pas en charge les réponses rapides. De plus, si aucune option de réponse n’est visible sur votre appareil, votre Fitbit ne prend pas en charge les fonctionnalités de messagerie.

Puis-je modifier et personnaliser mes réponses rapides ?

Heureusement, oui. Bien que votre appareil soit préchargé avec cinq entrées par défaut utiles, chacune peut être personnalisée.

Comment personnaliser vos réponses rapides :

Ouvrez l’application Fitbit sur votre téléphone. Appuyez sur votre image de profil en haut à gauche de l’écran. Sélectionnez votre montre connectée ou votre tracker de fitness. Robinet avis. Robinet réponses rapides. Robinet réponses par défaut pour modifier les réponses rapides universelles utilisées par toutes les applications. Si vous souhaitez des chaînes spécifiques pour des applications spécifiques, appuyez sur l’application que vous souhaitez modifier et modifiez vos réponses en conséquence.

Fitbit permet également aux utilisateurs de personnaliser les emojis utilisés pour les réponses. Pour ce faire, appuyez sur réponses par défaut ou sélectionnez des applications individuelles. Appuyez sur le emoji onglet à côté de texte onglet en haut de la page. Ajustez vos emojis en conséquence.

Réponses vocales sur Fitbit

Si vous trouvez les réponses rapides trop restrictives, les Fitbit Sense, Versa 2 et Versa 3 disposent d’une fonction de réponses vocales qui utilise leurs microphones intégrés. Il fait également un assez bon travail pour traduire la parole en texte. Cela en fait une excellente option de réponse lorsque vous courez ou si vous avez des réponses plus longues en tête.

Comment utiliser les réponses vocales sur le Sense, Versa 2 ou Versa 3 :

Appuyez sur le microphone au lieu du texte ou de l’icône emoji sur une notification. Vous serez alors invité à prononcer votre réponse. Une fois terminé, appuyez sur envoyer ou alors réessayez pour réenregistrer votre message. Vous pouvez également appuyer sur annuler dans les trois secondes pour annuler le message.

La chose intéressante à propos des réponses vocales est sa capacité à basculer entre les langues. Sur Fitbit Sense et Versa 3, vous pouvez appuyer sur Langue changer entre eux. Sur la Versa 2, cette option est cachée derrière l’icône de menu à trois points à côté de la langue actuellement sélectionnée.

Avez-vous des problèmes avec les fonctionnalités de messagerie de votre Fitbit ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous, et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

