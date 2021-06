in

Recharger votre compte Ultra Mobile en ligne est rapide et facile, avec seulement quelques étapes pour ajouter jusqu’à 12 mois de service. Vous pouvez également activer le renouvellement automatique sur votre forfait, vous n’avez donc pas à vous soucier du renouvellement manuel chaque mois. Vous pouvez recharger votre compte sur le site Web d’Ultra Mobile ou en utilisant l’application Ultra Mobile sur votre téléphone.

Comment recharger Ultra Mobile en ligne

Vous pouvez recharger votre compte Ultra Mobile dans un navigateur Web sur ultramobile.com ou en utilisant l’application Ultra Mobile. Vous devrez vous connecter au compte que vous avez utilisé pour activer votre SIM Ultra Mobile à l’origine pour l’une ou l’autre option. Si vous n’êtes pas sûr de vos informations d’identification, assurez-vous de les récupérer avant que votre service ne soit épuisé, car Ultra Mobile utilisera les SMS pour récupérer votre mot de passe.

Accédez à ultramobile.com/account dans un navigateur Web.

S’identifier avec les identifiants que vous avez utilisés lors de l’activation de votre SIM Ultra Mobile. Depuis la page d’accueil, cliquez sur Renouveler sur le côté gauche de la page.

Source : Samuel Contreras / Android Central Si vous avez déjà ajouté des informations de paiement à votre compte, sélectionnez votre méthode préférée

Vérifiez votre commande et cliquez sur Acheter maintenant pour terminer la commande. Vous pouvez également activer le renouvellement automatique ici.

Cela renouvellera le plan que vous aviez auparavant. Si vous souhaitez modifier votre forfait ou la durée de votre mandat, cliquez sur Gérer le forfait au lieu de Renouveler. Vous pouvez sélectionner un nouveau plan ici et faire défiler jusqu’en bas de la page pour le définir comme plan pour votre prochain mandat. Si vous activez le renouvellement automatique, les modifications seront automatiquement appliquées lorsque votre forfait actuel sera épuisé.

Les étapes pour recharger sur l’application mobile sont presque identiques.

Téléchargez l’application Ultra Mobile depuis le Google Play Store.

Ouvrez l’application Ultra Mobile. Vous devrez peut-être vous connecter ici si vous ne l’avez pas déjà fait.

Appuyez sur le blanc ** Renouvellement maintenant bouton. Confirmez votre commande et appuyez sur Acheter maintenant pour terminer la commande.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Si vous souhaitez changer de forfait sur mobile. Passez à l’onglet Plans pour sélectionner un nouveau plan.

Dans l’ensemble, recharger votre forfait Ultra Mobile en ligne est simple et rapide tant que vous ne laissez pas votre service s’épuiser. Ultra Mobile vous enverra un SMS pour vous rappeler que votre temps est presque écoulé, mais il est préférable de planifier à l’avance pour vous assurer que les informations de votre compte sont prêtes à l’emploi. N’oubliez pas que vous pouvez également économiser de l’argent en vous inscrivant à plus long terme si vous pensez que vous serez là pendant un certain temps.

Vous aurez besoin d’une SIM Ultra Mobile

Pour commencer avec Ultra Mobile, vous devez d’abord commander une carte SIM. Cette carte SIM viendra avec votre premier plan inclus. Vous aurez également besoin d’un téléphone compatible avec le réseau de T-Mobile qui a été acheté déverrouillé ou qui a été déverrouillé par votre opérateur précédent. Si vous êtes prêt pour une mise à niveau, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs téléphones Android pour démarrer avec Ultra Mobile.

Épargne prépayée

Ultra-mobile

Excellente couverture sur le réseau T-Mobile avec des avantages internationaux

Ultra Mobile propose une large gamme de forfaits pour convenir à la plupart des gens, à partir de 250 Mo avec des données illimitées disponibles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.