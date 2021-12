Comment rechercher, ajouter, modifier et supprimer vos contacts dans Gmail

Edgar Cervantes / Autorité Android

Sur le bureau, vous pouvez gérer vos contacts Gmail dans l’interface de messagerie Web. Et c’est vraiment la seule option pour toute personne enfermée dans l’écosystème Apple. Cependant, les utilisateurs d’Android peuvent également utiliser l’application Contacts pour ajouter, modifier, supprimer ou exporter des contacts Gmail.

RÉPONSE RAPIDE

Pour rechercher, ajouter, modifier ou supprimer vos contacts Gmail sur Android, vous devez installer l’application Contacts. Bien que vous puissiez rechercher et ajouter des contacts à partir de l’application Gmail elle-même, vous aurez besoin de l’application Contacts pour ajouter ou afficher des détails au-delà du nom et de l’adresse e-mail. L’application Contacts vous permet également de modifier, supprimer, importer ou exporter vos contacts. Pour des explications étape par étape, consultez les sections pertinentes ci-dessous.

Que vous utilisiez Gmail sur votre ordinateur ou votre mobile, vous pouvez toujours trouver l’adresse e-mail de quelqu’un dans Gmail. Commencez simplement à taper leur nom ou une partie de leur adresse e-mail dans le champ de recherche, et Gmail remplira ses résultats de recherche rapide, à condition que vous ayez activé cette option. Pour trouver plus de détails, cependant, vous devrez accéder à l’interface Contacts.

Noter: Si la saisie semi-automatique de Gmail ne fonctionne pas, consultez notre FAQ ci-dessous.

Comment trouver des contacts Gmail sur Android

Si vous êtes déjà dans l’application Gmail et que vous ne savez pas si l’application Contacts est déjà configurée, voici le moyen le plus rapide de l’ouvrir ou de l’installer :

Depuis l’interface de l’application Gmail, appuyez sur l’icône du menu hamburger en haut à gauche. Faites défiler jusqu’à l’endroit où il est indiqué Applications Google et appuyez sur Contacts. Cela lancera soit l’application Contacts, soit sa page Google Play Store. Si Gmail vous a envoyé sur le Play Store, installer l’application Contacts, puis ouvrez-le.

Sinon, juste lancer l’application Contacts:

Par défaut, il vous montrera tous les contacts de tous vos comptes Google. Pour n’afficher que les contacts d’un compte spécifique, appuyez sur l’icône des comptes en haut à droite et sélectionnez le compte correspondant. Vous pouvez rechercher vos contacts en utilisant n’importe quelle information stockée dans l’application, y compris le nom, le numéro de téléphone, l’adresse ou d’autres détails que vous avez entrés.

Lorsque vous rédigez un e-mail, vous pouvez extraire des contacts de l’application Contacts sans quitter votre brouillon :

Appuyez sur le icône de menu à trois points en haut à droite et sélectionnez Ajouter à partir des contacts. Gmail peut vous demander quelle application utiliser ; sélectionner Contacts. Rechercher et choisir un contact pour l’ajouter à vos e-mails À champ.

Malheureusement, vous ne pouvez choisir qu’un seul contact à la fois, mais vous pouvez en ajouter d’autres en répétant les étapes ci-dessus.

Comment trouver des contacts Gmail dans le client de messagerie Web (y compris iPhone)

Dans l’interface webmail, vous pouvez ouvrir l’interface Contacts depuis le menu des applications Google, accessible via le Bouton 3 × 3 points en haut à droite.

Vous pouvez également trouver l’application Contacts dans le panneau sur le côté droit.

Si vous ne voyez pas le panneau, cliquez sur le bouton bouton pointe de flèche en bas à droite pour le développer. Lorsque vous cliquez sur l’icône Contacts dans le panneau latéral, vos contacts se chargeront dans la barre latérale. Pour basculer vers une interface Contacts complète, cliquez sur le bouton développer l’icône et vos contacts s’ouvriront dans un nouvel onglet. Comme avec l’application mobile, vous pouvez rechercher n’importe quelle information stockée avec vos contacts, telle que l’adresse e-mail, la date de naissance, le titre du poste, etc. Dans l’interface de bureau, vous pouvez également filtrer vos contacts par les étiquettes que vous avez créées.

Gmail enregistre automatiquement tous vos contacts de messagerie dans « autres contacts ». Le seul endroit pour gérer ces contacts est via l’interface de messagerie Web. Dans l’application mobile, ces contacts n’apparaissent pas du tout.

Comment ajouter des contacts Gmail sur Android

Vous ne pouvez pas gérer les « autres contacts » sur Android, mais vous pouvez ajouter manuellement de nouveaux contacts Gmail.

Dans Gmail, ouvrir un e-mail reçu du contact souhaité. Appuyez sur le contact image de profil en haut à gauche. Cela ouvrira un menu de contact en bas. Appuyez sur le icône avatar+ en haut à droite du menu contact. Vous devrez peut-être choisir comment effectuer cette action. Choisir Contacts.

Sélectionnez le compte ou l’emplacement vous souhaitez enregistrer le nouveau contact.

Saisissez ou modifiez les coordonnées. Notez que vous pouvez également définir une étiquette. Si vous souhaitez ajouter une photo, un numéro de téléphone ou d’autres informations, appuyez sur Plus de détails en bas à gauche. Si le contact existe déjà sous un nom ou une adresse e-mail différent, sélectionnez Ajouter à l’existant en bas à droite pour fusionner les détails. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur sauvegarder en haut à droite.

Vous pouvez également lancer cette procédure depuis l’application Contacts. Ouvrez simplement l’application, appuyez sur le + icône en bas à droite et passez à l’étape cinq ci-dessus.

Comment ajouter des contacts Gmail dans le client Web (y compris iPhone)

L’interface client Web de Gmail vous donne un peu plus de contrôle.

Pour ajouter un contact à partir d’un e-mail, procédez comme suit :

Clique le image de profil du contact en haut à gauche de l’e-mail. Un menu apparaîtra. Clique le Icône Ajouter aux contacts en haut à droite du menu contextuel. Le contact sera ajouté immédiatement.

Pour ajouter des contacts directement depuis l’interface Contacts, vous avez trois possibilités :

Cliquez sur Créer un contact > Créer un contact en haut à gauche pour saisir manuellement un nouveau contact. Si tu choisis Créer un contact > Créer plusieurs contacts à la place, vous pouvez saisir plusieurs noms ou adresses e-mail à la fois. Définissez une étiquette pour retrouver facilement ce groupe de contacts plus tard. Aller à Autres contacts, recherchez un contact que vous souhaitez déplacer vers vos contacts officiels, survolez-le avec la souris, puis cliquez sur le bouton Icône Ajouter aux contacts à l’extrême droite.

Vous pouvez ajouter beaucoup de détails à vos contacts Google. Et si vous avez un grand cercle de famille et d’amis ou si vous avez besoin de gérer des contacts professionnels, cela vaut la peine de tout mettre à jour.

Comment modifier un contact Google sur Android



Ouvrez le Application de contacts. Trouve et appuyez sur un contact vous voudriez éditer. Appuyez sur le icône de modification en bas à droite. Apportez vos modifications, puis cliquez sur sauvegarder en haut à droite. Notez que même si vous pouvez étiqueter tous les détails que vous ajoutez, par exemple pour distinguer les numéros de téléphone du domicile ou du travail, ces étiquettes n’ont rien à voir avec les étiquettes supplémentaires utilisées dans l’interface de bureau. Si vous préférez supprimer le contact, appuyez sur le icône de menu à trois points en haut à droite et sélectionnez Effacer.

Notez que vous pouvez également marquer les contacts importants, ce qui les ajoutera à la numérotation rapide de votre téléphone ou marquera leurs e-mails comme importants.

Comment supprimer un contact Google sur Android



Ouvrez le Application de contacts. Trouve et appuyez longuement sur le contact vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le icône de la corbeille en haut à droite. Confirmez l’action en appuyant sur Mettre à la corbeille.

Comment modifier ou supprimer un contact Google dans le client Web (y compris iPhone)

Ouvrez le Interface de contacts. Trouve et ouvrez votre contact cible. Cela vous donnera un aperçu de toutes les données enregistrées pour ce contact. Pour supprimer le contact, cliquez sur le icône de menu à trois points en haut à droite et sélectionnez Effacer pour faire ça. Vous devrez confirmer en cliquant Effacer de nouveau. Pour modifier le contact, cliquez sur le bouton modifier en haut à droite. Ici, vous pouvez également choisir de étoile le contact. Apportez vos modifications et cliquez sur sauvegarder en haut à droite lorsque vous avez terminé. Pour quitter sans apporter ni enregistrer de modifications, cliquez sur le bouton X en haut à gauche.

Notez que vous pouvez organiser les contacts en ajoutant des étiquettes. Pour gérer le libellé d’un contact, cliquez sur le bouton icône d’étiquette sous son nom. C’est un excellent outil pour garder une trace de groupes de personnes distincts, tels que la famille, les contacts professionnels, les loisirs, etc. Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier ni accéder aux étiquettes dans l’application Contacts Android.

Vous pouvez importer et exporter des fichiers CSV ou vCard.

Comment importer des contacts Google sur Android

Ouvrez l’application Contacts. Appuyez sur le icône de hamburger en haut à gauche. Sélectionner Paramètres. Faites défiler jusqu’à Gérer les contacts et appuyez sur Importer. Vous pouvez importer des contacts à partir d’un fichier VCF ou de votre carte(s) SIM. Faites votre choix, sélectionnez le compte Google vers lequel vous souhaitez importer, puis cliquez sur Importer en haut à droite. Si vous importez à partir d’une carte SIM, vous pouvez choisir de Garder ou Supprimer les copies de la carte SIM.

Comment exporter des contacts Google sur Android

Ouvrez l’application Contacts. Appuyez sur le icône de hamburger en haut à gauche. Sélectionner Paramètres. Faites défiler jusqu’à Gérer les contacts et appuyez sur Exportation. Sélectionnez le(s) compte(s) et appuyez sur Exporter vers un fichier .vcf. Choisissez un emplacement de téléchargement, définissez un nom de fichier et appuyez sur ENREGISTRER.

Comment importer ou exporter des contacts Google sur le bureau

Tina Sieber / Autorité Android

Ouvrez le Interface de contacts. Choisissez soit Importer ou Exportation de la barre latérale de gauche. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur l’icône du hamburger en haut à gauche. Importer, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Importer. Pour exporter, sélectionnez les contacts que vous souhaitez exporter, puis choisissez le format et cliquez sur Exporter.

sauvegarder le fichier à l’emplacement de votre choix.

FAQ

Pourquoi Google ne complète-t-il pas automatiquement mes contacts ?

Si Gmail ne complète pas automatiquement les contacts avec lesquels vous avez échangé des e-mails, vous avez peut-être désactivé cette option dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez le réactiver, mais pour obtenir un accès complet à toutes les options, assurez-vous d’utiliser l’interface de messagerie Web Gmail.

Pour activer la fonction de saisie semi-automatique de Gmail, procédez comme suit :

Ouvrez Gmail et cliquez sur le icône des paramètres en haut à droite. Dans le Réglages rapides menu de la barre latérale, cliquez sur Voir tous les paramètres. Sous Général, faites défiler jusqu’à Créer des contacts pour la saisie semi-automatique (juste en dessous de votre photo de profil Google). Faites votre choix ici. La valeur par défaut est Lorsque j’envoie un message à une nouvelle personne, ajoutez-la à Autres contacts afin que je puisse le compléter automatiquement la prochaine fois. Vous pouvez également choisir je vais ajouter des contacts moi-même. Pour le verrouiller, faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur Sauvegarder les modifications.

Pourquoi Google n’enregistre-t-il pas automatiquement mes contacts ?

Pour contrôler si Google peut collecter des données de contact dans des produits Google autres que Gmail, procédez comme suit :

Aller à votre compte Google. Depuis Gmail, cliquez sur votre image de profil en haut à droite et sélectionnez Gérez votre compte Google. Basculer vers Personnes & partage. Sous Contacts, cliquez sur les options Coordonnées enregistrées à partir des interactions et Coordonnées de vos appareils et activez-les ou désactivez-les. Google enregistre automatiquement vos modifications. commentaires