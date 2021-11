Edgar Cervantes / Autorité Android

Lors de l’envoi d’un e-mail, il est très courant de joindre un fichier, qu’il s’agisse d’une photo que vous venez de prendre, d’un fichier devant être consulté par votre collègue ou d’un clip vidéo d’un chien sur un skateboard. Mais au fur et à mesure que les pièces jointes commencent à s’accumuler dans votre archive Gmail, comment les retrouver pour libérer de l’espace ? Voici comment rechercher des pièces jointes dans Gmail.

Lire la suite: Comment créer des dossiers et des étiquettes dans Gmail

RÉPONSE RAPIDE

Pour rechercher des pièces jointes dans Gmail, vous devez nom de fichier: chaîne de recherche. Si vous recherchez toutes les pièces jointes dans un format de fichier particulier, accédez à la barre de recherche Gmail et tapez nom de fichier: suivi du type de fichier que vous recherchez. Vous pouvez également ajouter d’autres chaînes de recherche si vous souhaitez filtrer par expéditeur, taille ou date.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Les paramètres de base pour rechercher des pièces jointes dans Gmail

Que vous recherchiez des pièces jointes Gmail sur votre téléphone ou sur un ordinateur de bureau, tout se résume aux mêmes certaines chaînes de recherche, telles que le nom de fichier: modificateur.

Si vous souhaitez simplement afficher tous les e-mails avec toutes les pièces jointes, tapez simplement dans la barre de recherche Gmail :

Code

Copier le texte a:pièce jointe

Si vous recherchez toutes les pièces jointes d’un format de fichier particulier, vous devez taper :

Code

Copier le nom du fichier texte : nom du fichier pdf : nom du fichier mp4 : jpg

etc. Notez qu’il n’y a pas d’espace entre chaque mot. Tout ce qui correspond à ces chaînes de recherche s’affichera maintenant.

Affiner la recherche de pièces jointes dans Gmail

Mais que se passe-t-il si vous voulez obtenir plus de granularité ? Que faire si vous avez besoin de toutes les pièces jointes d’un expéditeur particulier ? Ou toutes les pièces jointes d’un type de fichier particulier provenant d’un expéditeur particulier ? Alors vous diriez aussi :

Code

Copier le texte a:pièce jointe de:diana nom de fichier:pdf de:diana

Ou si vous recherchez un fichier que vous avez envoyé à une personne, vous utiliseriez le à: chaîne de caractères:

Code

Copier le texte a:pièce jointe à:diana nom de fichier:pdf à:diana

Vous pouvez également ajouter des filtres supplémentaires pour affiner le moment où vous avez envoyé la pièce jointe et la taille de la pièce jointe. Ce dernier est particulièrement utile si vous cherchez à libérer de l’espace dans votre compte Google. Pour plus de chaînes de recherche, consultez notre article sur le tri des e-mails par expéditeur, taille, date et non lus dans Gmail.

Un moyen plus avancé de rechercher des pièces jointes dans Gmail

Dans la barre de recherche Gmail, à l’extrême droite, se trouvent trois lignes horizontales. Si vous cliquez dessus, vous verrez des options plus avancées.

