Comment réclamer un profil d’entreprise Google

Si vous cherchez un moyen de démarquer votre entreprise des autres, vous devriez envisager de créer un profil d’entreprise Google. Ce profil permet aux entreprises de se présenter et de présenter leurs produits de manière facilement accessible. Dans cet article de blog, je vais expliquer ce qu’une entreprise peut faire avec son profil d’entreprise Google et comment vous pouvez en créer un.

Qu’est-ce que Google Mon entreprise ?

Google My Business est un outil gratuit qui aide les propriétaires d’entreprise à rendre le site de leur entreprise et les informations pertinentes (numéros de contact, heures de travail) visibles sur les recherches ou les cartes Google.

Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte Google My Business gratuit et de configurer le profil de votre entreprise avec les informations que vous souhaitez partager dans cet outil. Grâce à ce compte, vous pourrez gérer différents types d’informations, telles que :

URL du site WebHeures de travailCoordonnéesProduits et servicesPublier les mises à jourCommandes en ligneInteractions avec les clients

Comment revendiquer une entreprise Google

Le processus pour réclamer un profil Google Business est simple. Voici les étapes que vous devez suivre :

Partie 1 : Créer un compte Google Business

Accédez à Google My Business et connectez-vous ou créez un compte (utilisez votre domaine de messagerie professionnelle si possible) Remplissez toutes les informations demandées sur votre entreprise (nom, catégorie, zone de service) Ajoutez les informations de contact, l’adresse professionnelle, le site Web et le numéro de téléphone

Partie 2 : Trouvez votre entreprise dans Google Maps

Accédez à Google Maps et vérifiez si votre entreprise y est répertoriée en effectuant une simple recherche. Si vous avez trouvé votre entreprise, passez à l’étape 5. Si vous ne trouvez pas votre entreprise, vous devez l’ajouter à cet outil en suivant les étapes suivantes .Cliquez sur « ajouter un lieu manquant » et remplissez le formulaire avec toutes les informations sur votre entreprise. Après avoir soumis ces informations, vous recevrez un e-mail de confirmation de Google (cela prend environ 24 heures) avec le lien vers votre entreprise répertoriée . Cliquez dessus. Sur le côté gauche de la carte, ouvrez les options du menu et cliquez sur « Réclamer mon entreprise ». Remplissez les informations requises et modifiez ou mettez à jour toutes les informations qui ne sont pas correctes (le cas échéant) Si vous avez créé ceci liste via « ajouter un lieu manquant », vous êtes prêt à partir. Sinon, vous devrez confirmer que vous êtes bien le propriétaire de l’entreprise que vous revendiquez.

Partie 3 : Vérifier la déclaration de l’entreprise

Vérifier si l’entreprise que vous revendiquez est la vôtre est très simple et rapide. Vous pouvez le faire de trois manières :

Si votre entreprise est configurée sur Google Search Console, jetez simplement un œil au bouton de vérification sur le tableau de bord. Vous pouvez choisir d’envoyer un code de vérification au numéro de téléphone ajouté au profil de l’entreprise. Cela peut être par SMS ou appel téléphonique Vous pouvez également demander à Google d’envoyer un code via votre adresse e-mail professionnelle ou votre adresse physique (par carte postale)

Pourquoi ai-je besoin d’un profil Google My Business ?

Il existe de nombreuses bonnes raisons d’ajouter votre entreprise à un compte Google My Business. Cet outil vous permet non seulement de gérer la présence et les informations en ligne de votre entreprise, mais vous aide également dans de nombreuses autres activités numériques importantes, telles que :

Interagissez directement avec vos clients en répondant à leurs commentaires et avis. trouvez votre emplacement physique (si vous en avez un)Boostez vos activités de référencement local, en vous classant mieux dans les résultats de recherche pour votre emplacement

FAQ sur Google Business

Combien cela coûte-t-il de revendiquer une entreprise sur Google ?

Rien. Revendiquer votre entreprise sur Google my Business est gratuit, et vous n’avez pas à payer d’abonnement ni de frais mensuels pour avoir un profil sur cette plate-forme.

Google Business est-il gratuit ?

Oui. Google Business est un outil gratuit proposé par Google, comme tout autre outil numérique que Google possède dans son portefeuille.

Comment enregistrer gratuitement mon entreprise sur Google ?

Pour enregistrer gratuitement votre entreprise sur Google, il vous suffit de vous inscrire ou de vous connecter au site Web de Google My Business et de créer un compte.

Quelle est la différence entre Google et Google my Business ?

Google est un moteur de recherche utilisé par quiconque pour effectuer des recherches sur n’importe quel sujet auquel il souhaite trouver une réponse en ligne. Google My Business est un outil qui aide les propriétaires d’entreprise à ajouter des informations pertinentes sur leur entreprise à l’index Google. Le bot Google utilisera ces informations comme l’une des sources pour fournir des réponses aux requêtes des utilisateurs.

Conclusion

Google My Business est un moyen simple et utile pour les entreprises de se rendre disponibles pour les recherches en ligne et d’être facilement trouvées par tous les types de personnes et de clients. Vous pouvez utiliser cet outil pour rendre vos stratégies en ligne plus puissantes, en incitant plus de personnes à visiter votre site Web ou vos emplacements physiques.

Votre entreprise possède-t-elle déjà une page de profil Google Business ? Que pensez-vous de cet outil ? Fais-moi savoir!

Auteur : Haiden Hibbert

Je suis Haiden. Je suis rédacteur de contenu pour les entreprises SaaS et technologiques. J’écris sur des sujets tels que le commerce électronique, les logiciels d’automatisation et les principes et outils agiles.… Voir le profil complet ›