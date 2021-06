Comment réclamer une assurance automobile pour les dommages causés par les cyclones, autres catastrophes naturelles

Une police d’assurance automobile complète prend en charge le coût des réparations d’un véhicule endommagé en raison de catastrophes naturelles comme les cyclones, la foudre, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les inondations, les ouragans, les tempêtes, les typhons et les inondations.

Les deux récents cyclones – Tauktae et Yaas – ont fait d’immenses ravages sur les côtes ouest et est de l’Inde, respectivement. Plusieurs régions du pays, dont Orrisa, le Bengale occidental, le Gujarat, Goa, le Maharashtra, Daman et Diu et bien d’autres, ont été submergées à la suite des fortes pluies dues aux deux cyclones. Les dommages ont été causés non seulement à des milliers de maisons et autres propriétés, mais aussi à plusieurs véhicules garés sur les routes. Les forts vents jaillissants dus au cyclone ont déraciné des centaines d’arbres et de poteaux, les faisant tomber sur les véhicules garés le long de la route. En fait, même les réseaux sociaux sont inondés d’images de véhicules immergés dans l’eau de pluie.

Dans de nombreux cas où les véhicules sont endommagés en raison de l’eau de pluie, il est observé que l’eau de pluie peut endommager considérablement plusieurs composants importants du véhicule, causant de graves dommages au moteur, au système électrique et à la transmission. Souvent, les dépenses pour réparer ces pièces importantes peuvent aller jusqu’à Rs 2 – Rs 3 lakh. Cependant, heureusement, si votre véhicule est endommagé en raison de catastrophes naturelles, vous pouvez demander une assurance à condition d’avoir une police d’assurance automobile valide.

L’assurance joue un rôle important

Si votre véhicule a été endommagé lors du récent cyclone, il est préférable de contacter votre assureur au plus tôt et de suivre les étapes conseillées par l’agent pour faire réparer votre véhicule. Avant de tenter de faire réparer votre véhicule, il est préférable de suivre les instructions de votre assureur et de ne pas vous adresser à un mécanicien local. Avant de déposer une réclamation pour véhicule endommagé en raison des eaux de crue, il est important de savoir que le processus de réclamation dans un tel scénario est comparativement plus long qu’une réclamation ordinaire comme pour un accident du véhicule.

Il y a quelques points qui doivent être gardés à l’esprit et strictement suivis pour s’assurer que votre demande ne soit pas rejetée. La plus grande erreur que la plupart des gens commettent lorsque leur véhicule est endommagé à cause des eaux de crue est d’essayer de démarrer le véhicule. Les gens ont cette fausse perception qu’en démarrant le moteur, le moteur va chauffer, ce qui finira par drainer toute l’eau. Cependant, ce n’est pas vrai et c’est la plus grosse erreur.

Lorsque vous démarrez le moteur, l’eau pénètre dans certaines parties internes du moteur comme les pistons du véhicule, ce qui entraîne un verrouillage hydraulique. N’oubliez pas qu’une fois que votre véhicule est hydro-verrouillé, l’assureur peut rejeter directement votre réclamation car cela a été fait en raison de votre erreur. C’est la raison pour laquelle il est toujours suggéré de faire venir directement votre véhicule accidenté à l’atelier.

Acheter les modules complémentaires nécessaires

Bien qu’il soit important d’investir dans des add-ons tels que Zero Depreciation, Key and Lock Replacement, Cover and Return to Invoice pour rendre votre régime d’assurance automobile beaucoup plus complet, il existe également d’autres add-ons moins connus qui doivent être achetés. pour une couverture adéquate. L’un d’entre eux est la couverture de protection du moteur qui est très importante pour réclamer une couverture pour les dommages causés au moteur. Si le moteur de votre est endommagé en raison d’une inondation ou de fortes pluies, votre police d’assurance automobile standard ne paiera pas les dommages car le moteur de la voiture n’est pas inclus dans une police standard.

Pour couvrir ce coût, vous devrez investir dans une couverture de protection du moteur. Outre les dommages dus à l’eau de pluie, cet add-on protège également le moteur contre les dommages dus à l’huile et à d’autres machines. Ce module complémentaire est une caractéristique d’assurance indispensable pour économiser une somme d’argent substantielle à un coût de prime nominal de 0,15 % à 0,20 % de la valeur déclarée assurée (IDV).

(Par Utpal Raman Sharma, Head-Car Insurance, Policybazaar.com)

