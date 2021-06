Comment réclamer une assurance automobile pour les véhicules endommagés par les cyclones ?

Image représentative

Les périodes de test de COVID-19 sont devenues plus préoccupantes pour l’Inde en raison des cyclones Tauktae et Yaas. Les deux cyclones ont causé des destructions massives sur le front infrastructurel et agricole. Beaucoup sont morts, beaucoup sont devenus sans abri. Beaucoup se retrouvent avec plus de stress et de pertes financières à supporter car leurs véhicules sont également endommagés. Les dommages au véhicule signifient une perte financière massive pour le propriétaire, mais pas lorsqu’il est assuré.

Les acheteurs de polices d’assurance automobile doivent toujours garder à l’esprit que les catastrophes naturelles relèvent de la loi de Dieu. Gardant le même esprit, une assurance automobile complète est fortement recommandée afin que si une catastrophe naturelle se produit et cause des dommages au véhicule assuré, les assurés ne soient pas affectés par les pertes financières imprévues. La composante Dommages personnels (OD) de la police joue également un rôle important car elle aide au règlement des réclamations dans les cas où le véhicule assuré est endommagé en raison de catastrophes naturelles telles que tempêtes, crues éclair, tremblements de terre et glissements de terrain.

Chaque fois qu’une catastrophe naturelle survient et que l’assuré automobile constate que sa voiture ou son vélo est endommagé, la première chose qu’il doit faire est de recueillir des preuves photographiques des dommages. Plusieurs photos du véhicule endommagé doivent être prises avant de contacter la compagnie d’assurance au numéro sans frais et d’enregistrer la réclamation. Les documents nécessaires comme une preuve avec photo du véhicule endommagé, une copie du permis de conduire et du certificat d’immatriculation, et d’autres ainsi qu’une copie de la police d’assurance sont requis de la part du preneur d’assurance.

Que le preneur d’assurance ait une assurance tous risques ou une assurance dommages, il peut facilement régler ses sinistres. Les assurés peuvent également appeler les numéros d’assistance téléphonique spéciaux disponibles pour les règlements accélérés. L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a également suggéré aux compagnies d’assurance de promouvoir la communication électronique pour l’information sur les réclamations et la vérification ultérieure des documents. Ainsi, le preneur d’assurance peut soumettre tous les documents nécessaires par voie électronique sans subir aucun inconvénient.

Une fois que les documents requis du véhicule assuré sont soumis, un expert est nommé pour la vérification physique du véhicule sur place. Il est conseillé aux assurés d’assurance automobile de ne pas déplacer leur véhicule endommagé de l’endroit notifié jusqu’au moment où l’inspection officielle est terminée. De plus, la voiture ou le vélo endommagé ne doit pas être réparé avant d’avoir contacté l’assureur. Le montant à payer par l’assureur dépend de l’âge du véhicule ainsi que de sa valeur déclarée par l’assurance. Les assurés peuvent facilement vérifier l’état de la demande sur le site Web de la compagnie d’assurance.

Une réclamation automobile peut facilement être réglée, cependant, il y a des chances qu’elle soit également refusée. Quant aux raisons, elles sont nombreuses. n Il est important de savoir que l’utilisation commerciale de la voiture ou du vélo assuré peut également entraîner le rejet des réclamations. Les dommages aux composants en plastique et aux pneus en l’absence d’un ajout d’amortissement nul sont également l’une des causes de rejet de réclamation. Cependant, les assurés peuvent toujours empêcher le rejet de la réclamation en étant honnêtes et ponctuels.

Dans les temps incertains que nous vivons en ce moment, chaque individu doit se protéger, protéger ses proches et ses biens avec une assurance. L’assurance maladie et l’assurance automobile sont les deux principaux domaines de protection sur lesquels il faut se concentrer par tous les moyens. N’oublions pas que quels que soient les défis auxquels nous serons confrontés à l’avenir, nous serons toujours financièrement et émotionnellement sécurisés avec une assurance.

(Par Ankit Agrawal, co-fondateur et PDG InsuranceDekho)

