T-Mobile a récemment annoncé que les clients actuels et nouveaux de T-Mobile et Sprint peuvent obtenir un abonnement gratuit d’un an à Paramount+ s’ils s’abonnent à l’un des forfaits Internet sans fil ou à domicile postpayés de l’opérateur. Voici ce que vous devez faire pour réclamer votre année gratuite de Paramount+ sur T-Mobile.

Comment réclamer votre année gratuite de Paramount+ sur T-Mobile

À partir du 9 novembre, T-Mobile offre aux clients un abonnement gratuit d’un an au forfait Essential de Paramount +, qui coûte généralement 4,99 $ par mois, comprend des interruptions commerciales limitées et manque de stations CBS locales en direct. Si cela vous semble une bonne affaire, vous devrez suivre les étapes suivantes pour réclamer votre année gratuite de Paramount + sur T-Mobile.

Naviguez vers le Page de l’offre Paramount+ Plus sur T-Mobile.com.

Vérifiez les conditions voir que la promotion s’applique à votre Forfait T-Mobile.

Source : T-Mobile Si les conditions s’appliquent, choisissez de Racheter la promotion.

Créer un nouveau compte Paramount+ ou S’identifier à Paramount+ en utilisant les informations d’identification existantes.

Source : Paramount+ Il vous sera demandé de fournir votre détails de facturation.

Il est à noter que cette promotion ne s’applique pas aux clients T-Mobile avec les forfaits suivants : Prépayé, Internet mobile uniquement (tablettes, ordinateurs portables, hotspots, montres, etc.), entreprises avec plus de 12 lignes vocales, Gouvernement, Porto Rico , et les clients Metro by T-Mobile.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En savoir plus sur la promotion Paramount+ de T-Mobile

Il y a quelques points que les clients de T-Mobile et Sprint peuvent vouloir considérer avant de s’inscrire à la promotion Paramount+ sur T-Mobile. Tout d’abord, si vous êtes un nouvel utilisateur de Paramount+, vous aurez la possibilité de créer un compte gratuit. Si vous êtes déjà abonné à Paramount+, vous recevrez un code de coupon que vous devrez saisir.

De plus, si vous êtes un client existant du forfait Premium qui souhaite profiter de l’offre, vous devrez annuler votre compte existant, puis créer un nouveau compte via l’offre T-Mobile lors de votre prochain cycle de facturation. Il convient également de noter que si vous vous abonnez actuellement au « plan de publicités limité » aujourd’hui disparu qui était proposé par CBS All Access avant le lancement de Paramount +, vous ne pourrez pas le récupérer si vous annulez.

Les clients T-Mobile et Sprint qui profitent de cette promotion voudront également garder à l’esprit que Paramount + commencera automatiquement à vous facturer le mois de service suivant une fois votre année gratuite terminée. Malheureusement, Paramount+ n’enverra pas de rappel avant que cela ne se produise, vous devrez donc définir un rappel pour annuler votre plan Paramount+ après 12 mois.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.