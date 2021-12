Comment reconnaître les symptômes de Covid-19 avec la variante omicron

La liste des symptômes du Covid-19 s’est allongée et s’est affinée tout au long de la pandémie. Avec autant de personnes maintenant vaccinées, les signes avant-coureurs d’une infection sont devenus plus subtils et vagues. Cela devient particulièrement évident alors que la variante omicron galope à travers le monde, se faufilant à travers les coins et recoins du mur d’immunité qui s’est construit au cours des deux dernières années.

Une équipe internationale de chercheurs a suivi les signes d’infection tout au long de la pandémie avec la Covid Symptom Study à l’aide d’une application mobile où les utilisateurs pouvaient déclarer eux-mêmes leurs symptômes. Les données sur la variante omicron sont encore préliminaires, mais un groupe de 171 utilisateurs d’applications au Royaume-Uni, dont la plupart sont vaccinés, ont récemment signalé que leurs principaux symptômes pour omicron étaient un écoulement nasal, des maux de tête, de la fatigue, des éternuements et un mal de gorge. . Ce sont également les principaux symptômes des personnes infectées par la variante delta.

C’est un écart par rapport aux « trois » symptômes classiques de Covid-19 que sont la fièvre, la toux et la perte de l’odorat ou du goût associés aux variantes antérieures, selon les chercheurs.

« Pour la plupart des gens, un cas omicron positif ressemblera beaucoup plus à un rhume, à commencer par un mal de gorge, un nez qui coule et un mal de tête », Tim Spector, professeur d’épidémiologie au King’s College de Londres et scientifique principal du symptôme. étude, a déclaré à la BBC cette semaine. « Nous devons changer les messages publics de toute urgence pour sauver des vies. »

Parmi les 171 personnes dans l’analyse récente des données sur les symptômes qui étaient soupçonnées ou confirmées d’être infectées par l’omicron par le National Health Service britannique, l’équipe d’étude des symptômes n’a trouvé que la moitié de la fièvre, de la toux ou une perte du goût ou de l’odorat.

Des chercheurs norvégiens ont récemment rapporté des résultats similaires d’une épidémie d’omicron parmi les invités entièrement vaccinés d’une fête de Noël. Dans 87 cas confirmés ou probables, les symptômes les plus courants étaient la toux, l’écoulement nasal ou la congestion nasale, la fatigue, les maux de gorge et les maux de tête. Un peu plus de la moitié ont signalé une fièvre, tandis que 23 pour cent ont subi une perte de goût et 12 ont une diminution de l’odorat.

Ces cas sont une preuve supplémentaire que la variante omicron est la version la plus transmissible du virus à ce jour, et elle semble mieux à même d’échapper à l’immunité antérieure. Aux États-Unis, les vaccins offrent toujours une forte protection contre les maladies graves, en particulier avec un rappel.

« Nous savons que nous continuerons à en savoir plus sur les personnes infectées qui sont vaccinées », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche cette semaine. « Ces personnes peuvent contracter des infections bénignes ou asymptomatiques et pourraient sans le savoir transmettre ces infections à d’autres. »

En Afrique du Sud, l’un des premiers endroits où la variante omicron a été détectée, des vaccinations généralisées contre la maladie combinées à une certaine immunité contre une infection antérieure peuvent expliquer pourquoi omicron semble présenter des symptômes plus légers.

« Nous pensons que ce n’est peut-être pas nécessairement seulement qu’omicron est moins virulent, mais nous pensons que cette couverture vaccinale, également en plus de l’immunité naturelle des personnes qui ont déjà été en contact avec le virus, ajoute également à la protection », Le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaahla, a déclaré aux journalistes la semaine dernière. « C’est pourquoi nous voyons une maladie bénigne. »

Aux États-Unis, 73 % de la population a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19 et plus de 50 millions de personnes ont déjà été infectées, de sorte qu’une partie importante de la population bénéficie d’un certain degré de protection contre la maladie.

Même ainsi, certaines personnes atteintes d’omicron tomberont gravement malades. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les symptômes de Covid-19 qui nécessitent des soins médicaux d’urgence comprennent une confusion soudaine; incapacité à rester éveillé; douleur ou pression thoracique persistante; difficulté à respirer; et les lèvres, les ongles des doigts et la peau deviennent bleus, pâles ou gris.

Alors qu’un plus petit pourcentage de personnes infectées tombent suffisamment malades pour aller à l’hôpital, l’augmentation globale des cas d’omicron pourrait entraîner suffisamment de maladies pour submerger le système de santé américain dans les mois à venir.

De plus, les maladies graves commencent souvent par des symptômes bénins, et de nombreux traitements Covid-19 sont plus efficaces aux premiers stades de la maladie. La Food and Drug Administration a récemment accordé une autorisation d’urgence au médicament Paxlovid de Pfizer, le premier antiviral oral à obtenir le feu vert de l’agence. Il est recommandé pour les cas de Covid-19 « légers à modérés » chez les personnes présentant des facteurs de risque de maladie grave.

L’émergence des symptômes de type rhume avec la variante omicron signifie que se faire tester pour confirmer si une personne est infectée par Covid-19 est plus critique que jamais pour ralentir la propagation du virus. Pour les personnes ayant des problèmes de santé préexistants, l’identification précoce des infections est essentielle pour déployer des traitements efficaces à temps.

Des tests rapides fréquents pour Covid-19 peuvent détecter des cas d’omicron, bien qu’ils aient tendance à avoir une précision inférieure par rapport aux tests PCR plus coûteux et plus longs. De nombreux services de santé locaux intensifient leurs systèmes de tests publics et la FDA a augmenté le nombre de repos rapides autorisés à être utilisés. Mais dans certaines régions, les tests rapides restent rares et trop coûteux pour être utilisés régulièrement.

Il est donc crucial de prendre au sérieux les symptômes bénins de Covid-19 et tout aussi important de prévenir les infections en premier lieu. Cela nécessite de se faire vacciner contre Covid-19, de recevoir une dose de rappel si éligible, de porter un masque facial efficace dans les lieux publics et de respecter la distanciation sociale. Malgré les derniers rebondissements de la pandémie, ces mesures restent les meilleurs moyens de maîtriser le virus.