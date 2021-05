Comment récupérer cet ancien compte Hotmail que vous n’avez pas utilisé depuis des années | La technologie

Si vous avez plus de 30 ans et que vous utilisez Internet depuis longtemps, il est presque certain qu’à un moment de votre vie numérique, avez-vous créé un compte Hotmail. Il y a vingt ans, tout le monde en avait un. Ils sont toujours utilisés, alors voyons toutes les options pour le récupérer.

Vous vous souvenez peut-être d’un ancien compte Hotmail qui contenait un document important. Ou vous l’avez trouvé par hasard en triant de vieux papiers, et vous voulez voir s’il contient quelque chose d’intéressant.

Le problème c’est que surement tu ne te souviens plus du mot de passe, et l’email ou le mobile que vous avez associé au compte, vous ne les avez plus. Voyons toutes les options pour récupérer un compte de messagerie Hotmail en 2021.

Hotmail n’existe techniquement plus, car maintenant le service de messagerie de Microsoft s’appelle Outlook, et si vous entrez sur l’ancien site Web Hotmail.com, il vous redirige vers Outlook.

Mais Les comptes Hotmail fonctionnent toujours parfaitement et Microsoft continue d’autoriser la création de comptes Hotmail à partir d’Outlook lui-même, afin que le service soit pleinement opérationnel.

Si vous avez un ancien compte Hotmail mais que vous ne vous souvenez pas du mot de passe, voyons comment vous pouvez y accéder.

Comment récupérer un ancien compte HotMail

Pourquoi Hotmail était-il si populaire?

Peu de gens utilisent encore Hotmail maintenant, mais il y a quelques décennies, c’était le service de messagerie le plus utilisé. Hotmail a été le véritable pionnier du webmail.

Il a été créé par deux employés d’Apple nommés Sabeer Bhatia et Jack Smith, en 1995. À cette époque, les services de messagerie étaient proposés par les opérateurs et les fournisseurs d’accès Internet, et vous deviez utiliser une application sur votre ordinateur ou votre mobile pour lire le courrier.

Sabeer Bhatia et Jack Smith ont créé le premier webmail, qui fonctionnait directement dans le navigateur Internet, sans utiliser aucun programme.

Ils l’ont présenté le 4 juillet 1996, jour de l’indépendance des États-Unis, comme un symbole de liberté, car il vous libérait de l’utilisation des applications.

Pour vous connecter à un compte Hotmail, vous aurez besoin d’une adresse avec ce domaine et ce mot de passe. La lecture des e-mails a changé ces dernières années et vous devriez connaître certains détails.

Le nom d’origine était HotMail, et ils l’ont choisi en hommage au langage HTML qui est utilisé pour créer des pages Web, car c’était le premier webmail.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’idée a été un énorme succès. Pouvoir voir votre courrier électronique sur une page Web, sans utiliser d’application, était très pratique et rapide.

En seulement une semaine, il a atteint un million d’utilisateurs, et le chiffre s’est multiplié dans les mois suivants. Les grandes sociétés Internet ont vu l’entreprise là-bas, alors elles ont commencé à acheter Hotmail. Un an seulement après sa création, en 1997, Microsoft a acheté Hotmail pour 400 millions de dollars à l’époque.

En 1999, il comptait déjà 25 millions d’utilisateurs, et le nombre est passé à plus de 100 millions. Mais Le 1er avril 2004, Google a lancé Gmail, avec un espace de stockage révolutionnaire : 1 Go, contre 2 Mo offerts par Hotmail.

Alors que Google était obligé d’utiliser Gmail pour accéder à ses services et aux téléphones Android, Hotmail perdait de sa popularité. En 2013, Microsoft l’a remplacé par Outlook, mais comme nous l’avons commenté vous pouvez toujours créer un compte Hotmail, si vous le souhaitez.

Lorsque vous allez créer un compte Outlook, un clic sur la flèche vous permet de choisir Hotmail :

Oui, il est intentionnellement caché, donc la plupart des utilisateurs créent un compte Outlook par défaut.

Depuis combien d’années n’avez-vous pas utilisé votre compte ?

Comme nous l’avons vu, Les comptes Hotmail sont actifs depuis 25 ans. Rien ne vous empêche d’en récupérer un très ancien… à moins que vous ne l’ayez pas utilisé depuis de nombreuses années.

Microsoft et la plupart des services Internet, ils suppriment les comptes inactifs après quelques années, pour des raisons de confidentialité.

Il est donc possible que si vous avez un compte que vous n’avez pas utilisé depuis longtemps, lorsque vous allez le récupérer, il vous dise qu’il n’existe pas. Si c’est le cas, rien ne peut être fait : le compte a été supprimé et il est impossible de le récupérer.

Récupération facile

Commençons par le plus simple : récupérer votre compte Hotmail si vous avez inclus une méthode de récupération, comme une autre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable.

Tout d’abord, entrez dans cette page de récupération de messagerie Microsoft, elle fonctionne de la même manière depuis votre mobile ou votre ordinateur.

Il vous demandera d’entrer l’adresse e-mail, ou le mobile sur lequel vous avez utilisé cet e-mail, ou votre nom Skype :

Nous entrons dans l’e-mail, et cliquez sur Suivant.

Ensuite Il nous montrera l’e-mail de récupération ou le numéro de mobile associé à notre compte Hotmail, si nous en avons introduit. Si vous ne l’avez pas ajouté, vous pouvez maintenant voir pourquoi c’était une bonne idée de le faire …

Dans cet exemple de compte, nous avons un autre e-mail associé :

Notez qu’il existe un lien appelé Je n’ai aucun de ces tests. Nous y reviendrons plus tard.

Pour le moment, comme nous avons un e-mail ou un mobile de récupération, nous le sélectionnons et cliquons sur Suivant.

Microsoft nous demandera de remplir les astérisques, pour montrer que nous connaissons cette adresse e-mail ou ce mobile. Ensuite, il nous enverra un code par SMS mobile, ou par e-mail, selon la méthode de récupération que nous choisissons :

Nous mettons ce code sur le web, et il nous permettra d’entrer un nouveau mot de passe pour notre compte Hotmail :

!! Toutes nos félicitations!! Vous l’avez déjà récupéré !

Je n’ai pas l’e-mail de récupération ou le mobile

L’exemple précédent est le plus simple, car c’est la situation idéale : vous aviez un email ou un téléphone portable associé à votre ancien compte Hotmail. C’est pourquoi c’est une bonne idée de toujours en associer un.

Mais il peut arriver qu’à l’époque vous ne l’ayez pas associé, ou que l’e-mail ou le numéro de portable sont également anciens et vous ne les avez plus.

Dans ce cas, lors de la saisie de la page de récupération des e-mails Microsoft et de la saisie de l’e-mail Hotmail, nous devons cocher l’option Je n’ai aucun de ces tests :

Microsoft vous demandera une nouvelle adresse e-mail de récupération pour vous envoyer un code. Il vous demandera également de surmonter l’un de ces CAPTCHA de cauchemar que l’on croyait oubliés à jamais, où vous devez taper les lettres déformées, pour montrer que vous êtes humain :

Vient maintenant l’étape cruciale. Un formulaire apparaîtra, où vous devrez remplir autant de données personnelles que possible que vous avez utilisées dans votre ancien compte Hotmail :

C’est-à-dire que si lors de la création du compte Hotmail vous avez entré votre nom, votre date de naissance, votre province, etc., vous devez le mettre ici.

Microsoft essaie de savoir si vous êtes le propriétaire du compte ou quelqu’un qui veut le voler, alors saisissez autant de données que vous le pouvez.

Il est également très important que vous utilisiez le même ordinateur ou mobile et du même endroit (adresse IP ou emplacement) où vous avez utilisé Hotmail.

Selon les données que vous entrez et celles qui correspondent à celles de Microsoft, il vous permettra d’entrer un nouveau mot de passe et de continuer à utiliser Hotmail, ou il vous dira qu’ils ne peuvent pas savoir si vous êtes le propriétaire, et vous ne pourrez pas accéder au compte.

Dernière chance : contactez Microsoft

Si les deux étapes précédentes ne suffisaient pas, vous avez toujours une troisième option: contactez le service technique Microsoft.

Pour ce faire, accédez à ce site Web du service technique Microsoft et contactez-les par chat, application, e-mail ou téléphone :

Vous obtiendrez une attention personnalisée et comment utiliser des questions plus spécifiques, vous pourrez peut-être prouver que vous êtes le propriétaire du compte et ils vous le rendront. Bonne chance!