Comment récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10 | La technologie

Avez-vous supprimé un fichier sur votre ordinateur et vous en avez désespérément besoin? Heureusement, il existe de nombreuses façons de récupérer des fichiers supprimés dans Windows 10. Dans ce didacticiel, nous allons vous montrer les trois plus simples.

La loi de Murphy nous dit que nous aurons un besoin urgent d’un fichier que nous avons supprimé une seconde auparavant. Mais nous pouvons constater qu’il n’y a aucun moyen de le récupérer. Dans ce cas ne vous découragez pas, nous vous apprendrons comment le faire.

Heureusement, les développeurs de logiciels sont particulièrement sensibles aux lois immuables de la malchance, c’est pourquoi ils ont créé des outils d’urgence qui nous permettent de nous en protéger.

Récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10 c’est relativement simple, car il existe de nombreuses méthodes pour y parvenir. Même ce système d’exploitation intègre des outils de restauration en standard. Il est plus difficile de les récupérer dans leur intégralité, surtout si elles ont été supprimées depuis un certain temps.

Ce sont cinq ordinateurs portables de base que vous pouvez acheter sur Amazon et qui sont livrés avec Windows 10 préinstallé en usine.

Nous allons vous montrer plusieurs méthodes pour récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10. Le premier est l’outil pour récupérer les versions précédentes des fichiers Windows 10. Nous utiliserons également le célèbre programme gratuit Recuva et des logiciels professionnels tels que Disk Drill.

Utilisez l’outil de récupération Windows 10

Il s’avère que vous avez supprimé un fichier dont vous avez maintenant besoin. Avez-vous cherché à voir s’il était à la poubelle? Cela ressemble à une phrase de mère sage, mais parfois cela fonctionne … Surtout si vous ne l’utilisez pas pour vider la corbeille de Windows.

Si ce n’est pas le cas, il est maintenant temps d’utiliser l’outil de récupération de Windows 10. Non seulement il trouve les fichiers supprimés, mais vous pouvez également récupérer les versions précédentes d’un fichier que vous avez modifié. Par exemple, si vous avez modifié un document et que vous n’aimez pas le résultat, vous pouvez maintenant revenir à une version précédente.

À partir de l’icône Ordinateur sur le bureau Windows ou à l’aide de l’Explorateur de fichiers, entrez le dossier dans lequel se trouvait le fichier que vous souhaitez récupérer. Cliquez avec le bouton droit sur un espace vide dans le dossier ou le fichier que vous souhaitez revenir à une version précédente. Sélectionnez la commande Propriétés et appuyez sur l’onglet Versions précédentes:

Dans la fenêtre, vous verrez les versions précédentes du fichier ou du dossier que vous avez sélectionné. S’il s’agit d’un dossier, entrez-le et vous y trouverez les fichiers supprimés que vous aviez perdus. Attention car si vous en restaurez un, la version actuelle de ce fichier ou dossier sera supprimée, si elle existe …

Veuillez noter que ce système pour récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10 Cela ne fonctionne que si vous avez effectué des copies de sauvegarde fréquentes ou si vous avez créé des points de restauration et que les fichiers ou dossiers que vous souhaitez réanimer se trouvent à l’intérieur de ces copies.

Si vous n’obtenez pas de résultats, il est temps d’utiliser un programme spécialisé.

Nous expliquons ce qu’est Arduino et pourquoi il est si intéressant d’apprendre à programmer. Il est possible que tout un monde de possibilités s’ouvrira à vous et nous espérons que vous serez encouragé à en apprendre davantage et à faire partie de l’immense communauté qui existe autour de cet outil fascinant.

Récupérer des fichiers supprimés avec Recuva

Il existe de nombreux programmes spécialisés dans récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10, à la fois gratuit et payant. Recuva c’est l’un des plus utilisés. Si nous l’avons choisi, c’est parce qu’il est gratuit, il est en espagnol, il est constamment mis à jour, et il a été bien apprécié par les experts. Recuva utilise des algorithmes de récupération de données militaires, prend en charge les nouveaux formats de disque et effectue une analyse approfondie qui vous permet d’extraire des fichiers qui ont été supprimés il y a des mois ou qui ont été écrasés. Il récupère également les fichiers à partir de disques formatés ou endommagés. Et cela fonctionne avec les cartes SD et les clés USB.

Téléchargez Recuva depuis son site officiel et installez-le. Le programme démarre avec un assistant, mais pour apprendre à l’utiliser, il est préférable de l’annuler. Nous allons faire des recherches personnalisées.

Appuyez sur le bouton Options dans la fenêtre principale et dans Langues, recherchez l’espagnol. A) Oui vous aurez le programme dans notre langue.

Son utilisation est très simple. Vous devez simplement choisir le lecteur que vous souhaitez numériser dans le menu déroulant en haut et appuyer sur le bouton Numériser. Recuva essaiera de récupérer les fichiers supprimés dans toute l’unité. Si vous n’avez besoin que d’un fichier ou d’un dossier spécifique, vous pouvez écrire son nom (ou une partie de celui-ci) dans la case avec l’icône en forme de loupe:

Après quelques secondes, la liste des fichiers supprimés trouvés apparaîtra. Ils auront des noms aléatoires car ce sont des données qui sont rarement conservées, mais ce qui est important, c’est le contenu. Un bouton rouge, orange ou vert indique à quel point le fichier est endommagé. Vous pouvez récupérer les verts presque complètement. Le reste, seulement partiellement. Mais cela peut suffire s’il s’agit d’un texte ou d’une photo:

Si vous cliquez sur un fichier, vous pourrez peut-être voir ce qu’il contient dans la fenêtre d’aperçu, à droite.

Marquez les fichiers que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur Récupérer. Ensuite, choisissez l’emplacement où vous souhaitez les enregistrer, laissez Recuva faire son travail et examinez les fichiers pour voir s’ils ont été enregistrés.

Analyse approfondie

Peut-être qu’avec l’analyse rapide, vous n’avez pas obtenu les résultats que vous recherchez. Vous devez effectuer une analyse approfondie. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Options et cochez la case Analyse approfondie.

Si vous souhaitez récupérer des fichiers endommagés au lieu de fichiers supprimés (par exemple, si vous avez supprimé une partition ou le disque ou la clé USB donne des erreurs de lecture), cochez la case Analyser pour rechercher les fichiers non supprimés.

Si vous avez supprimé les fichiers avec la possibilité de les supprimer définitivement, cochez également Afficher les fichiers supprimés en toute sécurité.

Avec ces 10 étapes simples, vous pouvez configurer la sécurité de votre compte Windows 10 et être le véritable propriétaire de vos données personnelles et de votre confidentialité lorsque vous utilisez l’ordinateur.

Cliquez sur OK et revenez à la fenêtre principale. Faites à nouveau un scan, et maintenant ce sera profond. Gardez à l’esprit que cela prendra beaucoup plus de temps, voire plusieurs heures. Une fois terminé, répétez le processus de récupération.

Le succès n’est pas garanti, mais avec un peu de chance, vous pouvez récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10. Si vous voulez en savoir plus sur Recuva, regardez cette vidéo:

Utilisez un logiciel professionnel

Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous n’avez pas atteint votre objectif, vous avez toujours la possibilité d’utiliser un logiciel de récupération professionnel, tel que Disk Drill. Il a une version gratuite en espagnol avec laquelle vous pouvez récupérer jusqu’à 1 Go de données.

Le point fort de Disk Drill est qu’il est très facile à utiliser. Depuis la fenêtre principale de l’application, vous avez accès à toutes les fonctions de récupération de données supprimées et vous pouvez sélectionner à partir de quel lecteur récupérer les fichiers.

Ensuite, vous devez appuyer sur pour analyser les fichiers qui ont été supprimés ou perdus. Pour le moment, il détectera tous ceux qui ont subi ce changement, toujours triés pour que vous n’ayez aucun problème à les trouver.

Lorsque vous trouvez le ou les fichiers à récupérer, il vous suffit de le marquer et d’indiquer dans quel dossier vous souhaitez le restaurer.

Les principaux avantages de Disk Drill sont dans sa rapidité, sa simplicité d’utilisation et qu’il s’agit d’un programme qui ne se perd pas dans d’autres fonctions, remplit son objectif principal: récupérer les fichiers supprimés de Windows 10.