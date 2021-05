Comment récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10 sans avoir besoin de programmes | La technologie

Avoir tort ou être désolé fait partie de la nature humaine, nous n’allons donc juger personne si jamais vous devez le faire Récupérer les fichiers supprimés. Cela nous est arrivé à tous à un moment donné.

Peut-être avez-vous supprimé des documents sans vous en rendre compte, ou vous avez supprimé des photos et des vidéos parce qu’elles en prenaient beaucoup, et maintenant vous le regrettez.

La corbeille est le premier sauveur de vie dans Windows, mais si elle est pleine, les fichiers étaient très volumineux et ne rentraient pas, ou vous la videz généralement tous les jours, Ces fichiers supprimés seront perdus … pour toujours? Heureusement, ce n’est pas oui.

Jusqu’à maintenant, pour récupérer des fichiers supprimés, vous avez dû recourir à des applications tierces. Il fallait installer un programme externe à Windows et dans la plupart des cas il y avait de la publicité, il était payé ou c’était difficile à comprendre.

Il y a quelques mois, Windows 10 a publié un nouvel outil appelé Récupération de fichiers Windows. Ce n’est pas très confortable à utiliser mais c’est gratuit, ça s’intègre à Windows et c’est assez efficace.

Nous allons voir comment récupérer des fichiers supprimés dans Windows 10 sans programmes.

Récupération de fichiers Windows

Pourquoi pouvons-nous récupérer des fichiers supprimés

Peut-être quand tu as proposé récupérer des fichiers perdus, vous vous êtes posé une question évidente: Pourquoi puis-je les récupérer si je les ai supprimés?

La raison en est que lorsque nous supprimons des fichiers, en fait, le système d’exploitation ne les supprime pas. Ils restent sur le disque mais sont supprimés de la liste des fichiers disponibles (le FAT ou le MFT, selon le formatage du disque).

Ceci signifie que l’espace qu’ils occupent est disponible pour écrire. Si nous n’avons pas copié de nouveaux fichiers sur le disque et que nous avons de la chance que rien n’y ait été écrit, nous pouvons les récupérer intacts. Mais si quelque chose a été écrit, nous ne le récupérerons sûrement que partiellement et son contenu sera corrompu.

Probabilités de récupérer les fichiers

Comme nous l’avons vu, les fichiers supprimés ne sont pas effacés du disque, mais la place qu’ils occupent est laissée libre de les écraser par un autre fichier que nous copions.

Par conséquent, les chances de récupérer un document ou une vidéo dépendent, en premier lieu, de sa taille: plus il est petit, plus il est probable qu’il n’ait pas été écrasé.

Mais le plus important est le temps écoulé depuis que nous l’avons supprimé. Plus le temps passe, plus il est probable qu’un nouveau fichier y ait été copié. Même si nous ne l’avons pas fait, Windows 10 crée souvent des fichiers temporaires ou défragmente le disque seul.

Finalement, si le disque est formaté au format NTFS, il y a de meilleures chances de le récupérer que si c’est en FAT32 ou similaire.

Qu’est-ce que la récupération de fichiers Windows

Récupération de fichiers Windows c’est un nouvel outil Windows 10 que Microsoft a publié il y a quelques mois.

Jusqu’à présent, lorsque vous vouliez récupérer des données supprimées de votre ordinateur qui ne se trouvaient pas dans la corbeille ou dans une copie de sauvegarde, vous deviez recourir à des applications tierces, qui dans de nombreux cas étaient soit payantes, soit diffusées par la publicité, ou non. très efficace.

Avec la récupération de fichiers Windows, vous pouvez désormais effectuer cette tâche avec un des outils Windows gratuits.

Quels types de fichiers pouvons-nous récupérer

La récupération de fichiers Windows prend en charge les principaux systèmes de partition de disque: NTFS, FAT, exFAT et ReFS. Vous pouvez également travailler dans disques durs, SSD, clés USB et cartes mémoire SD ou micro SD.

Il ne peut pas récupérer tous les types de fichiers, mais il peut récupérer les plus utilisés: JPEG, PDF, PNG, MPEG, fichiers Office, MP3, MP4 et fichiers compressés au format ZIP, entre autres.

Télécharger à l’installation

La récupération de fichiers Windows est un outil officiel de Windows 10. Mais il ne s’installe pas automatiquement, vous devez le télécharger et l’installer vous-même.

Un fait important est que pour que cela fonctionne, vous devez avoir installé la version de Windows 10 2004. En d’autres termes, vous avez mis à jour Windows au cours de la dernière année.

Mettez donc à jour Windows 10, puis accédez à le Microsoft Store (Microsoft Store), que vous trouverez dans le bouton Démarrer de Windows 10.

Dans le type de moteur de recherche de magasin Récupération de fichiers Windows afin de se présenter:

Appuyez sur le bouton Obtenir pour le télécharger et l’installer sur votre PC.

Comment utiliser la récupération de fichiers Windows

Nous arrivons au point le plus controversé de l’outil: c’est une application qui fonctionne en mode texte, avec ligne de commande.

En d’autres termes, vous devez taper des commandes pour l’utiliser. C’est un peu difficile et compliqué à comprendre, mais une fois que vous connaissez les différentes options, vous n’aurez plus de problème.

Tout d’abord, nous devons démarrer l’outil. Dans Windows Finder, dans le coin inférieur droit de la barre des tâches, tapez: Récupération de fichiers Windows.

Lancez l’outil. La fenêtre de commande s’ouvrira avec un écran d’aide et les différentes commandes que vous devez taper pour utiliser l’application:

La clé pour le comprendre est de savoir que nous devons choisir un mode d’utilisation et le type de fichiers que nous voulons récupérer.

Les commandes que nous pouvons taper ont ce schéma:

winfr unité d’origine unité cible / mode / filters

Autrement dit, nous devons indiquer le lecteur sur lequel nous voulons effectuer la recherche, le lecteur de destination pour enregistrer les fichiers récupérés, comment le faire et des filtres supplémentaires.

Les modes

Windows File Recovery a deux modes d’utilisation: Normal et Extensif.

le Mode normal Il permet de récupérer des fichiers récemment supprimés, il y a à peine quelques jours, sur des disques au format NTFS.

le Mode étendu, pour tout le reste. Par exemple, des disques en FAT32 ou exFAT, ou lorsque des fichiers ont été supprimés il y a longtemps. Cela prend beaucoup plus de temps.

Pour savoir de quel type de disque vous disposez, allez dans l’Explorateur de fichiers, cliquez sur l’icône du disque avec le bouton droit de la souris et choisissez la commande Propriétés. Dans l’onglet Général, vous verrez le système de fichiers:

Si vous ne voulez pas vous impliquer, vous pouvez faire une première recherche en mode Normal, et si vous n’obtenez pas ce que vous cherchiez, une autre en mode Extensif.

Les commandes sont les suivantes:

Mode normal: /régulier

Mode étendu: / extensif

Les filtres

Pour aider Windows 10 à trouver les fichiers supprimés, nous pouvons vous donner quelques informations. C’est pour ça qu’il est utilisé la commande filters: / n

Il existe plusieurs utilisations différentes.

/ n nom-fichier: nous recherchons un nom de fichier spécifique. Par exemple: / n fotodecarlos.jpg

/ n dossier de recherche: nous indiquons le dossier dans lequel nous voulons rechercher. Exemple:. / n photos vacances

/ n * : L’astérisque est un caractère générique, et cela signifie qu’il peut s’agir de n’importe quelle lettre ou ensemble de lettres. Par exemple, pour trouver les fichiers commençant par h, nous utilisons /nh*.*

Si vous voulez toutes les photos en JPG: / n * .JPG

Si nous voulons tous les fichiers contenant le mot chien: / n * chien *

Il existe des filtres avancés, mais ils sont très techniques, pour des tâches très spécifiques. Vous les avez tous sur ce site Web de Microsoft.

Quelques exemples

Maintenant que nous savons comment l’utiliser, utilisons l’outil avec quelques exemples. Il vous suffit d’écrire la commande à côté du curseur qui apparaît dans la fenêtre de commande:

L’option la plus simple: récupérer tous les fichiers supprimés à partir du disque C:, en les enregistrant sur le disque E: Winfr C: E: / régulier

Windows 10 créera un dossier de récupération sur le disque de destination, et là, il enregistrera tout. Notez que la recherche sur l’intégralité du disque peut prendre un certain temps.

Récupérer en mode extensif: Winfr C: E: / extensif

Récupérer uniquement dans le dossier Vacation sur le disque D: Winfr D: E: / régulier / n vacances

Récupérez un fichier appelé KEYS.TXT à partir du disque D: Winfr D: E: / regular / n KEYS.TXT

Récupérez toutes les vidéos MP4 du dossier VIDEOS sur le disque H: en mode étendu: Winfr H: E: / extensif / n vacances *. MP4

Récupérez tous les fichiers contenant le mot Laura à partir du disque F:, en mode normal: Winfr F: E: / régulier / n * laura *

Comme vous pouvez le voir, il n’est pas difficile à utiliser, mais vous devez être prudent indiquez toujours l’unité dans laquelle elle est recherchée, l’unité dans laquelle la récupération est sauvegardée, le mode et le filtre que nous voulons.

Les résultats

Après avoir saisi la commande, Récupération de fichiers Windows Il vous demandera une confirmation (appuyez sur la touche Y), et il commencera la recherche. Sur l’écran, vous verrez les fichiers qu’il trouve:

Lorsque vous avez terminé, vous trouverez les fichiers dans le dossier du disque de destination que nous avons mis, et qui s’appelle RECOVERY_ (nombres).

Entrez-le et vérifiez s’il y a les fichiers que vous recherchez:

Windows File Recovery récupérera autant de fichiers que possible, mais le fait qu’ils soient lisibles ou absurdes dépend du pourcentage de récupération, c’est-à-dire si beaucoup ou peu ont été écrasés sur eux.

Dans beaucoup de cas vous pourrez lire la partie du document ou voir le morceau de la photo récupérée, mais dans d’autres, il y aura des données aléatoires.

Rien d’autre ne peut être fait ici: si les informations originales y ont été écrites, elles ont été effacées, et ne peuvent plus être récupérées, sauf avec des techniques médico-légales, par une société spécialisée.

Quelles autres alternatives ai-je?

Si, après avoir utilisé Windows File Recovery, vous n’avez pas réussi à récupérer les fichiers que vous recherchiez, vous pouvez utiliser des outils tiers tels que Recuva, qui a une version gratuite.

Existe aussi d’autres méthodes de récupération, moins efficace, dans Windows 10. Jetez un œil à cette carte:

Si vous avez supprimé un fichier de votre ordinateur par accident, ne vous inquiétez pas, il existe une solution. Dans cet article, nous vous montrons les cinq meilleures façons de récupérer des fichiers supprimés sur Windows 10.

Perdre un document ou une vidéo dont vous avez besoin n’est jamais agréable. Mais avec un peu de chance, vous pouvez le récupérer avec Windows File Recovery. Rien ne se perd à essayer!