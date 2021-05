Comment récupérer des onglets fermés dans n’importe quel navigateur | La technologie

Dans les trois principaux navigateurs Internet, vous avez la possibilité de récupérer rapidement les onglets que vous avez fermés accidentellement ou délibérément.

Sûrement à plus d’une occasion vous avez fermé un onglet dans votre navigateur habituel et vous avez voulu le récupérer. Google Chrome, Firefox et Safari vous permettent de le faire très rapidement et facilement.

Il existe plusieurs méthodes pour revenir à cette page Web fermée de son plein gré et par accident sans complications, simplement en appuyant sur quelques touches. Historiquement, il fallait plonger dans l’histoire, un processus fastidieux surtout pour ceux qui consultent plusieurs sites Web simultanément.

En outre, vous avez la possibilité de configurer le navigateur pour mémoriser les onglets qui étaient ouverts lorsque la fenêtre du navigateur a été fermée.

Vous n’avez plus à vous arracher les cheveux et à faire face à la revue de l’histoire, mais vous avez les éléments suivants à votre disposition combinaisons de touches pour récupérer les onglets.

Comment récupérer un onglet fermé dans Chrome

Pour atteindre cet objectif, il vous suffit d’appuyer simultanément sur Ctrl + Maj + T sous Windows ou Cmd + Maj + T sur Mac. Chrome les récupérera instantanément comme si de rien n’était.

Comment récupérer un onglet fermé dans Safari

Si vous souhaitez récupérer des onglets dans Safari, vous pouvez exécuter cette action en appuyant simultanément sur les touches Cmd + Z (Mac) ou Ctrl + Z (Windows).

Comment récupérer un onglet fermé dans Firefox

Si votre navigateur préféré est Firefox, la même formule fonctionne que dans Google Chrome: Ctrl + Maj + T sous Windows et Cmd + Maj + T dans le cas de Mac.

Dans les 3 navigateurs vous récupérerez les derniers onglets fermés dans le même ordre dans lequel ils ont été fermés. De plus, dans Chrome, vous pouvez accéder au menu principal et accéder au menu d’accès rapide dans lequel les 8 derniers onglets fermés sont enregistrés.

Pour ce faire, cliquez sur les trois points situés sur le côté droit de la barre d’options et allez dans l’option Historique. Dans ce cas vous pouvez sélectionner l’onglet que vous voulez récupérer en cliquant sur le Relier.

Configurez votre navigateur pour mémoriser les onglets lors de l’ouverture de Google Chrome

Pour vous éviter les ennuis, une autre possibilité est de configurer Chrome de sorte qu’après la fermeture complète du navigateur, le système rappelez-vous lorsque vous le réexécutez tous les onglets que vous aviez ouverts. C’est particulièrement utile lorsque vous fermez Chrome par inadvertance ou par erreur.

Vous allez activer cette fonction en cliquant sur l’accès au menu principal dans le coin supérieur droit et en sélectionnant Paramètres.

Trouvez la section Lorsque vous ouvrez le navigateur et cliquez sur l’option Tout ouvrir tel qu’il était avant de fermer.

À partir de ce moment, lorsque vous ouvrez le navigateur, tous les onglets ouverts la dernière fois que vous l’avez fermé s’afficheront automatiquement.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.