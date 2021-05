Comment récupérer le son de démarrage mythique de Windows dans Windows 10 | La technologie

La nostalgie n’a pas de limites, les êtres humains peuvent aspirer au moindre détail, comme la musique lancée par Windows il y a des années.

Quelques notes mélodiques nous ont dit que notre ordinateur s’allumait correctement. Il nous a transmis la tranquillité, mais ce petit son si familier il y a des années qu’il a disparu sans dire au revoir. Rien ne se passe, vous pouvez le faire revenir.

Windows 7 avait ce son au démarrageMême si nous avions simplement redémarré l’ordinateur pour mettre à jour, il y avait cette petite musique. Ces types de détails remontent à l’histoire de la technologie et restent dans la rétine de beaucoup après les avoir entendus maintes et maintes fois.

Malheureusement, à partir de Windows 8, cette mélodie ne sonne plus, même pas sous Windows 10. L’ordinateur démarre simplement, sans faire de bruit. Ce qui est pour beaucoup une pause, pour d’autres c’est un ennui et ils veulent que cet air revienne. Si tel est votre cas, vous avez de la chance, le son de démarrage de Windows est masqué en attendant que vous les récupériez.

Windows 10 a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques-unes qui nous rendent fous. Nous vous apprenons à les désactiver une fois pour toutes.

Nous allons vous dire étape par étape comment activer à nouveau ce son afin que lorsque vous démarrez l’ordinateur, vous l’entendez et voyagez vers les débuts de ce système. Fonce:

Vous devez d’abord ouvrir les paramètres. Vous pouvez rechercher le programme dans le menu de démarrage, dans le symbole d’engrenage ou taper le mot dans le moteur de recherche. Vous pouvez également utiliser la commande Windows + I Une fois à l’intérieur, entrer Personnalisation. Cliquez maintenant sur Les sujets. Dans le menu, vous verrez le Option de sons. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec les paramètres de tous les sons utilisés par Windows. Celle qui nous intéresse est la page d’accueil. Vous la verrez dans un espace à la fin de la fenêtre. Nous le laissons marqué en rouge sur cette image afin que vous puissiez le localiser avant.

Cochez la case et cliquez sur OK.

Voilà, vous pouvez fermer les paramètres et continuer vos tâches. Lorsque vous allumerez l’ordinateur la prochaine fois ou que vous le redémarrerez, il sera là, la petite musique vous accueillant. Si à tout moment vous changez d’avis et vous en avez assez, il vous suffit de répéter le même processus et de décocher le carré et OK.